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Министерство иностранных дел Польши

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Новости

3 апреля 2024 г.

Главы МИД ФРГ, Франции и Польши - против уступок Путину

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Контекст

Шенгенская виза

Предвыборный скандал с визами в Польше. Каковы последствия?

Предвыборный скандал с визами в Польше. Каковы последствия?

Скандал в Польше с выдачей шенгенских виз может негативно повлиять на результат правящей партии на выборах в парламент.
Политика20 сентября 2023 г.
Збигнев Рау - глава МИД Польши

Збигнев Рау: Минск спровоцировал кризис при поддержке РФ

Збигнев Рау: Минск спровоцировал кризис при поддержке РФ

Глава МИД Польши ответил на вопросы DW о мигрантах на границах ЕС и Беларуси, отношениях с Минском и планах Москвы.
Политика7 декабря 2021 г.
Хайко Мас

Глава МИД ФРГ обсудит в Варшаве отношения с РФ

Глава МИД ФРГ обсудит в Варшаве отношения с РФ

В рамках визита Хайко Маса в Польшу запланированы переговоры с его коллегой Збигневом Рау..
Политика1 июля 2021 г.
Флаг Польши

Польша упростила выдачу виз гражданам Беларуси

Польша упростила выдачу виз гражданам Беларуси

Обработкой заявлений на визы будут заниматься не только польские консулы в Беларуси, но и сотрудники отдела МИД Польши.
Политика14 июня 2021 г.
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау

Глава МИД Польши раскритиковал ФРГ за "Северный поток - 2"

Глава МИД Польши раскритиковал ФРГ за "Северный поток - 2"

Германия пожертвовала ценностями свободного мира ради сотрудничества с Россией, заявил Збигнев Рау.
Политика11 июня 2021 г.
Флаги России и Польши

РФ высылает пять сотрудников посольства Польши

РФ высылает пять сотрудников посольства Польши

Сотрудники посольства Польши в Москве должны будут покинуть РФ до 16 мая.
Политика23 апреля 2021 г.
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