Предвыборный скандал с визами в Польше. Каковы последствия?

Скандал в Польше с выдачей шенгенских виз может негативно повлиять на результат правящей партии "Закон и справедливость" на выборах в парламент. Генпрокуратура расследует случаи коррупции в консульствах.

За четыре недели до парламентских выборов в Польше правящая национально-консервативная партия "Закон и справедливость" (PiS) оказалась вовлечена в громкий скандал. Польские правые вот уже несколько лет жестко выступают против приема беженцев из стран, где проживают преимущественно мусульмане.

В ходе предвыборной кампании политики из PiS часто используют лозунг "Безопасное будущее для Польши" и настаивают, что только они могут спасти страну и вообще весь ЕС от "наводнивших" его нелегалов из Европы и Азии. На референдуме, который правящая партия намерена провести одновременно с парламентскими выборами, чтобы, как уверены критики PiS, за счет этого получить еще больше голосов избирателей, два вопроса будут посвящены миграции.

Но имидж партии, которая представляет себя единственным гарантом безопасных границ Польши, судя по всему, существенно пострадал после того, как независимые СМИ опубликовали расследование, в котором утверждается - при выдаче виз в польских консульствах за пределами Европы были выявлены случаи коррупции и иных незаконных действий.

Замглавы МИД ушел в отставку

Когда 31 августа заместитель главы МИД Польши Петр Вавжик, который, кроме прочего, курировал работу польских консульств по всему миру, внезапно был снят со своей должности, лишь некоторые инсайдеры знали истинную причину отставки. После нее Вавжик также потерял и высокое место в избирательном списке PiS. Лишь в середине сентября общественности стало известно, что Генпрокуратура Польши еще в марте начала расследование по факту незаконных действий при выдаче виз. Семь человек уже арестованы, трое находятся под следствием.

Дональд Туск Фото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Польская оппозиция не упустила представившийся шанс, тут же обратив внимание на двуличие национал-консерваторов в вопросе миграции. "PiS предала собственные идеалы, собственные ценности. Она обещала безопасность, но сама стала причиной опасности", - подчеркнул в интервью телеканалу TVN 18 сентября Михал Щерба, депутат Сейма от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа".

После проведенной на минувшей неделе в МИД контрольной проверки лидер оппозиции Дональд Туск сообщил, что есть подозрения по поводу соблюдения всех установленных процедур при выдаче за последние 30 месяцев около 250 000 польских виз гражданам стран Африки и Азии.

Болливуд с фальшивыми визами

По сообщениям портала Onet и издания Gazeta Wyborcza, теперь уже бывший замминистра иностранных дел Петр Вавжик поддерживал такую систему при выдаче виз, при которой процесс проходил быстрее, если потенциальный получатель визы давал взятку. Вавжик, утверждается в публикациях, также оказывал давление на консульства, добиваясь того, чтобы заявители, которые обращались к нему лично, получали визы в ускоренном порядке.

Мигранты на границе Польши и Беларуси Фото: Agnieszka Sadowska/AP/picture alliance

По данным Onet, таким способом многократные визы получили около 36 граждан Индии, которые представлялись деятелями индийской киноиндустрии. Как сообщает портал, было известно даже название фильма, над которым те якобы работали, но при тщательном изучении выяснилось, что, например, хореограф не умел танцевать, а человек, отвечавший за производство костюмов для фильма, никогда не работал в сфере кинематографе.

Многократная шенгенская виза особенно ценится во многих странах, потому что по ней, помимо государств-членов ЕС, можно въехать и в Мексику, а откуда - нелегальным путем в США. Такой возможностью, согласно информации Onet, воспользовался 21 из 36 участников так называемой "команды Болливуда".

Грандиозный скандал или "глупая идея"?

В лагере PiS сначала попытались замолчать визовый скандал и отсидеться. "Туск говорит о сотнях тысяч. Это ложь и еще раз ложь", - заявил глава партии Ярослав Качинський на одном из предвыборных мероприятий в минувшую субботу. "Нет никакой аферы, и даже никакой аферочки, есть лишь глупая идея с криминальным контекстом", - заверил лидер польских национал-консерваторов.

Збигнев Рау Фото: Cem Ozdel/AA/picture alliance

Министр юстиции Збигнев Зиобро рассказал, в свою очередь, что расследование касается 268 случаев, а не 250 000. В фокусе внимания Генпрокуратуры Польши, кроме прочего, оказались польские консульства в Индии, на Филиппинах, в Сингапуре и Гонконге, а также на Тайване. По данным министра, польские спецслужбы сами участвовали в коррупции. А проправительственные СМИ написали, что иностранные спецслужбы, прежде всего американские, должны были предупредить польскую сторону.

"Нет аферы, нет аферочки? Тогда, может быть, малюсенькая аферочка", - иронически прокомментировал лидер оппозиции Туск слова Качиньского в соцсете X (ранее Twitter). Оппозиция требует отставки министра иностранных дел Збигнева Рау, который отвергает все обвинения. "Не было никакой аферы с визами", - сказал он 18 сентября журналистам в Нью-Йорке. И добавил, что его ведомство за прошлые два с половиной года выдало почти два миллиона виз, в основном гражданам Украины и Беларуси. То, о чем сегодня дискутирует общественность, по выражению Рау, - "каскад фейковых новостей".

Исключат ли Польшу из Шенгенской зоны?

Между тем тот факт, что скандал с визами в правительстве не оставили без внимания, подтверждают меры, которые приняли в Варшаве 15 сентября. В отставку был отправлен глава юридического отдела МИД Польши Якуб Осайда, доверенное лицо Вавжика. В консульском отделе министерства, как и во всех польских консульствах, была проведена проверка. Все договоры с частными фирмами, которые были посредниками по вопросам выдачи виз, были расторгнуты.

В провластных польских СМИ о скандале с выдачей визами долгое время вообще не упоминали. Государственный телеканал TVP при этом рассказывал о большом числе вновь прибывших нелегальных мигрантов на итальянский остров Лампедуза. Чтобы прекратить замалчивание этой темы, Томаш Гродзкий из "Гражданской платформы" 15 сентября выступил с телеобращением, которое в прямом эфире в прайм-тайм транслировал госканал.

Гродзкий - председатель Сенат, верхней палата польского парламента, и имеет право выступать с такими обращениями. "Афера с визами - самый крупный в 21 веке скандал в Польше", - подчеркнул политик. Днем позже председатель Сейма, представляющая PiS Эльжбета Витек парировала: "Нельзя оставлять ложь без ответа". Свое телеобращение Витек использовала для атаки оппозиций: "Туск - это Лампедуза в Польше".

Многие поляки в связи с визовым скандалом опасаются, что он повлияет на членство Польши в Шенгенской зоне. "Если обвинения подтвердятся, Польшу выкинут из Шенгенской зоны", - предупреждает бывший польский посол в Латвии и Армении Марек Новаковский. По данным соцопроса, результаты которого опубликовала 18 сентября умеренно консервативная Rzeczpospolita, 30 процентов респондентов считают, что скандал с визами может навредить PiS на выборах. Около 40 процентов опрошенных полагают, что правящая партия без потерь переживет его последствия.

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