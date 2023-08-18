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Польша проведет референдум по плану ЕС в отношении беженцев

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Компромиссное решение Евросоюза предполагает обязательный прием нелегальных мигрантов. Правительство Польши не согласно с этим и намерено провести референдум по данному вопросу.

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Мигранты на польско-белорусской границе
Мигранты на польско-белорусской границеФото: Attila Husejnow/SOPA/ZUMA/dpa/picture alliance

В Польше одновременно с парламентскими выборами 15 октября состоится референдум по компромиссному плану Европейского Союза в отношении беженцев и трем другим темам. Такое решение принял польский сейм в четверг, 17 августа, голосами 234 депутатов из 451.

Представители оппозиции обвинили национал-консервативное правительство в Варшаве в намерении с помощью референдума повлиять на исход парламентских выборов и израсходовать государственные средства на предвыборную борьбу.

Спорный компромисс

По предложению правящей партии "Закон и справедливость", на референдум выносится четыре вопроса. Один из них касается компромисса Евросоюза по поводу обязательного приема беженцев. Конкретно вопрос будет звучать так: "Поддерживаете ли вы прием тысяч нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки по установленному европейской бюрократией механизму обязательного приема?"

Исход этого голосования не будет иметь последствий для процесса принятия решений внутри ЕС.

В начале июня министры внутренних дел государств Евросоюза согласовали реформу политики предоставления убежища. Предполагается, что прием беженцев в ЕС впредь будет осуществляться не на добровольной, а на принудительной основе. Страны, которые откажутся принимать беженцев, должны будут платить компенсацию Евросоюзу.

Критика миграционной политики Германии

Правительство Польши не согласно с этим. Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек, представляя в парламенте выносимые на референдум вопросы, раскритиковал "абсурдную", по его словам, миграционную политику Германии. При этом он сравнил криминальную статистику из стран Западной Европы и Польши. "Они хотят, чтобы женщин в Польше насиловали так же, как во Франции, Бельгии или Германии. Поляки скажут этому "нет", - подчеркнул Чарнек.

На референдум в Польше также выносятся вопросы о приватизации госпредприятий, повышении пенсионного возраста и укреплении границы с Беларусью. Все вопросы сформулированы суггестивно, подталкивая граждан к отрицательному ответу на них, отмечает агентство dpa.

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