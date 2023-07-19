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Как "мигрант с ножом" стал любимой страшилкой популистов

Марсель Фюрстенау | Виталий Кропман
1 ч. назад

Правые популисты в Германии часто рисуют негативный образ мигрантов. В сообщениях о совершенных преступлениях они зачастую говорят о "мигранте с ножом". Определенную роль в этом играют и СМИ.

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Рука с ножом
Человек с ножом в руке Фото: imagrbroker/imago

В региональном поезде, следовавшем по маршруту Гамбург - Киль, мужчина ранил ножом семерых пассажиров, двое получили смертельные ранения. Этот инцидент произошел 25 января 2023 года. Предполагаемый преступник, палестинец без гражданства, должен предстать перед судом за инкриминируемые ему преступления, написали о случившейся трагедии немецкие СМИ. Судебный процесс по этому делу начался 17 июля. Но разве в такой ситуации в Германии допустимо упоминать о происхождении обвиняемого?

Полиция на месте атаки в поезде Гамбург - Киль
Полиция на месте атаки в поезде Гамбург - КильФото: Jonas Walzberg/dpa/picture alliance

Германский совет по прессе (Deutsche Presserat), являющийся органом добровольного саморегулирования печатных СМИ и их интернет-изданий, в своем Кодексе поведения рекомендует, как правило, воздерживаться от этого. "При освещении уголовных преступлений необходимо следить за тем, чтобы упоминание о принадлежности подозреваемых или преступников к этническим, религиозным или другим меньшинствам не приводило к дискриминационному обобщению отдельных проступков", - указывается в документе.

В каких случаях национальность представляет общественный интерес?

Германский Совет по прессе считает, что исключения оправданы только в том случае, если происхождение подозреваемого вызывает обоснованный общественный интерес. Однако СМИ трактуют это по-разному. Бывший журналист Томас Хестерманн (Thomas Hestermann) с 2007 года изучает, как это влияет на репортажи на популярных телеканалах и в печатных СМИ, включая онлайн-медиа.

Для медиаслужбы Integration ученый из Университета прикладных наук Macromedia подготовил актуальное исследование, посвященное освещению преступлений с применением насилия, сделав акцент на ножевые атаки. Хестерманн и его команда проанализировали 645 статей за период с января по апрель 2023 года. В 81 случае орудием убийства был нож. Иностранное происхождение человека, подозреваемого в преступлении упоминалось в 26 случаях, немецкое - только один раз.

Последствия новогодней ночи в Кельне

Оглянувшись назад, можно увидеть, насколько серьезно изменился акцент на освещение национальности подозреваемого. "В 2014 году происхождение подозреваемых практически не играло роли в телевизионных сюжетах о насильственных преступлениях", - указывается в докладе Хестерманна. Оно фигурировало лишь в 4,8% рассмотренных телерепортажей.

Полиция задерживает подозреваемого в новогодних беспорядках в Кельне
Полиция задерживает подозреваемого в новогодних беспорядках в КельнеФото: picture-alliance/dpa/M. Böhm

Ситуация изменилась после новогодней ночи 2016 года, когда у железнодорожного вокзала Кельна были совершены сотни преступлений, в основном молодыми людьми из Северной Африки.

Согласно отчету, к 2019 году доля телерепортажей, в которых называлось происхождение подозреваемых, увеличилась до 31,4 процента. Хестерманн объясняет эту тенденцию так: "Акты насилия рисуют температурную кривую общества. И эта кривая сейчас резко идет вверх".

Любимая страшилка АдГ: "мигрант с ножом"

В фокусе внимания - нападения с ножом. Форма насильственных преступлений, которая, очевидно, используется определенными политическими и социальными кругами в своих целях: "Правые популисты, особенно "Альтернатива для Германии" (АдГ), открыли для себя так называемого "мигранта с ножом" и используют его как любимую страшилку", - описывает этот феномен Хестерманн.

Предвыборные плакаты АдГ требуют не пускать мигрантов в Германию (фото из архива)
Предвыборные плакаты АдГ требуют не пускать мигрантов в Германию (фото из архива)Фото: Reuters/H. Hanschke

В качестве примера ученый приводит лидера парламентской фракции AдГ в немецком бундестаге Алису Вайдель (Alice Weidel). В парламенте она говорила о "находящихся на пособии мужчинах с ножами". В Twitter-аккаунтах партии можно прочитать фразы типа: "Ножевые атаки приобретают массовый характер". Создаваемый негативный образ мигрантов просачивается в коллективное сознание через СМИ, считает Хестерманн, вызывая внимание и сильные эмоции.

Берлинская полиция указывает происхождение только по запросу

Опыт берлинской полиции подтверждает подобные оценки. Пресс-секретарь ведомства Беате Остертаг (Beate Ostertag) подчеркивает, что в публикациях, относящихся к ее компетенции, полиция обычно воздерживается от указания национальности подозреваемых. Однако ситуация меняется, если СМИ или парламентарии обращаются с соответствующим запросом. В этой ситуации, кроме исключительных случаев, по закону необходимо предоставить информацию.

Таким образом АдГ узнает фамилии подозреваемых и дополнительные статистические данные. То, что происходит после этого, уже не зависит от полиции. Беате Остертаг знает из своей повседневной работы, что СМИ часто перенимают соответствующие данные. "И это сложно для нас, поскольку важно учитывать эти цифры в общем контексте", - указывает она.

Примерно у каждого второго подозреваемого немецкое имя

Сотрудник пресс-службы полиции показывает на примере, как трудно делать однозначные выводы из статистики.

В 2021 году в Берлине доля немцев среди мужчин, подозреваемых в совершении преступлений, была ниже 50%. При этом Остертаг называет наиболее распространенные имена, которые вызывают другое впечатление: "Александр, Кристиан, Давид, на четвертом месте идет Мустафа, затем Патрик, Даниэль, потом Билал, потом опять больше немецких имен". В 2022 году все выглядело примерно так же, говорит Беате Остертаг.

Бесчинствующие молодчики устроили погромы в новогоднюю ночь в Берлине
Бесчинствующие молодчики устроили погромы в новогоднюю ночь в БерлинеФото: Paul Zinken/dpa/picture alliance

Данные по Берлину отличаются от показателей по другим федеральным землям. Например, в 2021 году в земле Северный Рейн - Вестфалия доля иностранцев, подозреваемых в преступлениях с использованием ножа как холодного оружия, составила 42,6%.

"Но вся эта статистика не дает абсолютно никакой информации о причинах совершения преступений", - подчеркивает Остертаг. АдГ, однако, игнорирует этот фактор, как отмечает в своем анализе Томас Хестерманн. "В пресс-релизах "Альтернативы для Германии" о преступлениях в Германии 95 процентов всех подозреваемых, чье происхождение упоминается, являются иностранцами", - указывает исследователь.

Ведущие СМИ берут на вооружение правопопулистскую риторику

Вывод ученого неоднозначен: он не нашел в изученных им сообщениях терминов типа "мигранты с ножами". "Но именно правопопулистские шаблоны часто перенимаются ведущими СМИ", - считает Хестерманн, объясняя это погоней изданий за большими тиражами, а частных телеканалов - за охватом аудитории.

Поэтому они также руководствуются "предполагаемыми интересами общества". Как бывшему журналисту, ему хорошо знаком этот рефлекс. Его предупреждение бывшим коллегам: те, кто огульно характеризует людей иностранного происхождения, живущих в Германии, как фактор риска, "нагнетает иррациональные страхи".

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