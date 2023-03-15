Выставка про российский колониализм в Берлине

КультураРоссияВыставка про российский колониализм в БерлинеTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКультураРоссияНаталья Смоленцева10 ч. назад10 ч. назадХудожницы из национальных республик России выставили работы на тему депортации, репрессий, насилия, расизма и ксенофобии. Выставка задумывалась еще два года назад, но с начала вторжения России в Украину тема колониализма стала еще более актуальной. https://p.dw.com/p/4PetkРеклама