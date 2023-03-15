Выставка про российский колониализм в Берлине

Наталья Смоленцева

10 ч. назад 10 ч. назад

Художницы из национальных республик России выставили работы на тему депортации, репрессий, насилия, расизма и ксенофобии. Выставка задумывалась еще два года назад, но с начала вторжения России в Украину тема колониализма стала еще более актуальной.