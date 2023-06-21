Как немцы относятся к акценту на ТВ и радио: новый опрос

Согласно новому опросу, большинство немцев были бы не против, если ведущие теле- и радиопередач будут говорить на немецком с иностранным акцентом. Против - лишь сторонники партии АдГ.

Большинство немцев (почти 60 процентов опрошенных) поддержали идею, которая заключается в том, что на ТВ и радио ведущими смогут работать журналисты, чье произношение указывало бы на то, что немецкий язык для них неродной. Таков результат опроса Infratest среди граждан Германии в возрасте от 18 лет и старше, проведенного по заказу телерадиокомпании NDR.

Какие есть аргументы "за"

Мнения "за" можно найти во всех возрастных группах населения. Каждый пятый опрошенный высказался "против". Примерно столько же не смогли однозначно ответить на вопрос, заданный в рамках исследования. Что касается настроений среди представителей разных партий, то тут только сторонники правопопулисткой партии АдГ хотят видеть на роли ведущих и дикторов носителей немецкого языка.

Респонденты, высказавшиеся "за", выступают за равные возможности и права для носителей языка и тех, для кого немецкий не является родным. Кроме того, респонденты считают, что это лучше отразит в средствах массовой информации мультикультурное общество страны.

Почему есть сомнения

Многие готовы поддержать ведущих, говорящих с акцентом. Главное - их речь должна быть понятна с точки зрения произношения. Основной аргумент "против" заключается в том, что из-за акцента может быть ограничено понимание подаваемой информации, а сама речь будет трудно восприниматься на слух.

Некоторые опасаются снижения уровня немецкого литературного языка из-за отсутствия языковых навыков или слишком сильного акцента. И что не менее важно: среди опрошенных были и те, кто категорически против работы ведущих, говорящих с акцентов на немецком языке. Почему они отклоняют эту идею? Как признались сами респонденты, по причинам ксенофобских настроений.

Согласно сообщению немецкого информационного агентства dpa, опрос проводился в онлайн-формате с 9 по 10 мая 2023 года. В нем приняли участие 1220 человек с учетом социально-демографических характеристик, таких как возраст, пол и образование.

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