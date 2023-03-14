Корректно ли немецкие журналисты освещают войну в Украине

После года войны России против Украины Совет по прессе в Германии опубликовал отчет об освещении войны немецкими журналистами. Он зафиксировал небольшое число нарушений и вынес одно общественное порицание.

Германский совет по прессе (Deutscher Presserat) - структура, которая на добровольных началах создана немецкими СМИ и призвана осуществлять контроль за печатными изданиями в стране и их онлайн-публикациями. На основании жалоб читателей он проверяет, были ли нарушены этические правила журналистики, которые содержатся в Кодексе прессы.

Результатами за 2022 год Совет по прессе остался доволен. Прежде всего, потому, что в целом немецкие журналисты преимущественно очень ответственно информировали читателей о российском вторжении в Украину. "Было довольно мало жалоб на освещение войны", - говорит представитель Германского совета по прессе Кирстен фон Хуттен (Kirsten von Hutten). Всего читатели пожаловались на 1733 текста, фото и видео. 78 из них, то есть примерно 4 процента, касались войны РФ против Украины. При этом, по мнению Совета по прессе, публикации все-таки соответствовали критериям, а жалобы оказались необоснованными, говорит фон Хуттен.

Санкции Совета по прессе из-за заголовка

Только в одном случае в 2022 году Германскому совету по прессе пришлось прибегнуть к строгой мере воздействия - он вынес публичное порицание. Это касалось регионального издания Siegener Zeitung, а точнее - заголовка одной из публикаций. В статье под названием "Таблетка против Путина востребована", опубликованной в этом издании, шла речь о предположительно правильной дозировке таблеток йода в случае ядерного удара.

Из страха перед радиоактивным излучением многие покупали таблетки йода Фото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance

"Эта дозировка была неправильной", - сказала во время представления годового отчета Сонья Фолькман-Шлук ( Sonja Volkmann-Schluck), отвечающая в Совете по прессе за связи с общественностью. Она подчеркнула, что речь идет об очень чувствительной теме, страхах населения. "И здесь, конечно, нужно вдвойне обращать внимание на то, чтобы хорошо проверять такую информацию и корректно ее публиковать", - подчеркивает Фолькман-Шлук.

С точки зрения Совета по прессе, были в прошлом году и еще публикации на тему ядерного оружия, которые несмотря на жалобы читателей не являлись противоречащими этическим правилам журналистики. Конкретный пример приведен в отчете за 2022 год - заголовок "Путин угрожает ядерным оружием!", который один из читателей счел слишком плакативным и к тому же неправильным. Поскольку Путин "только" заявил о переводе российских сил сдерживания в режим "боевого дежурства", но конкретно ядерным оружием не угрожал. Этот и другой заголовки Германский совет по прессе оценил как допустимое заострение тезиса, находящееся в рамках свободы прессы.

Фотографии и видео жертв войны

Уже вскоре после начала российского вторжения в Украину Германский совет по прессе призвал печатные и онлайн-издания особенно деликатно обходиться с фотографиями жертв войны. Поводом послужили первые сообщения о военных преступлениях в Буче. Поэтому Совет напомнил журналистам об этическом правиле - перед публикацией получить разрешение у родственников жертв, говорит Фолькман-Шлук.

Кроме того, в каждом отдельном случае нужно взвесить общественную пользу от публикации. "В конечном счете, у нас не было ни одной жалобы, касающейся изображений жертв Бучи", - сказала представитель организации. Тем не менее поступили две жалобы, касающиеся опубликованных фотографий из других мест в Украине. На обеих были раненые украинки. На одном фото была женщина с перевязанной головой. "Это была допустимая публикация в рамках документации войны, излишней погони за сенсацией здесь не было", - пояснила Сонья Фолькман-Шлук, почему Совет по прессе не увидел здесь нарушений.

Этот фотоколлаж был представлен в декабре 2022 года перед зданием посольства РФ в Берлине в память об украинских жертвах войны Фото: Benjamin Bathke/DW

На другой фотографии была тяжелораненая женщина, которая находилась в больнице в состоянии комы. Поврежденную часть лица женщины запикселили. В этом случае Совет по прессе также признал публикацию фото документированием войны в интересах общества.

"Муж этой женщины позволил редакции опубликовать это фото, что сыграло решающую роль", - говорит Фолькман-Шлук. Поэтому фотография соответствовала этическим принципам изображения жертв. Для публикации подобных фотографий требуется разрешение родственников.

Трижды в прошлом году Совет по прессе в связи с освещением войны направлял так называемые "примечания" редакциям немецких СМИ - самая мягкая форма санкций при нарушении. Это касалось скриншота из одного видео с бомбардировкой якобы российских военных в Украине. Фактически же речь шла о взрыве в Китае. Несмотря на серьезное нарушение журналистского кодекса Совет по прессе в этом случае не выносил публичного порицания СМИ, обосновав это тем, что редакция сразу же удалила со страницы этот скриншот и "очень прозрачно" исправила ошибку.

В целом Совет по прессе после года войны доволен тем, как ее освещают журналисты в Германии. Со стороны читателей в ФРГ существует доверие к СМИ. "Этому способствует достоверность информации, что в такие времена как сейчас существенно", - подчеркивают в Германском совете по прессе.

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