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Контекст
РФ для ФРГ не угроза? Что думают немцы о внешней политике
РФ для ФРГ не угроза? Что думают немцы о внешней политике
Почему РФ вторглась в Украину и можно ли закупать энергоносители в недемократических странах? Выводы Фонда Кёрбера - DW.
Политика
17.10.2022
17 октября 2022 г.
Белорусы хотят сближения с Западом? Новое исследование
Белорусы хотят сближения с Западом? Новое исследование
Как белорусы воспринимают Запад и Россию и их влияние на жизнь в РБ? Chatham House представил итоги соцопроса.
Политика
08.10.2022
8 октября 2022 г.
"Италия превыше всего": кто такая Джорджа Мелони
"Италия превыше всего": кто такая Джорджа Мелони
Ультраправые "Братья Италии" могут победить на выборах в Италии, а их лидер - стать первой женщиной-премьером в стране.
Политика
24.09.2022
24 сентября 2022 г.
"Беспредел и нарушения": HRW о фильтрационных лагерях РФ
"Беспредел и нарушения": HRW о фильтрационных лагерях РФ
Международная правозащитная организация HRW опубликовала доклад о российских фильтрационных лагерях для украинцев.
Конфликты
01.09.2022
1 сентября 2022 г.
По Германии - на велосипеде
По Германии - на велосипеде
Самые популярные маршруты по Германии для путешествий на велосипеде. | 12 фотографий
Туризм
31.07.2022
31 июля 2022 г.
Как изменения климата и экология влияют на питание немцев
Как изменения климата и экология влияют на питание немцев
Новое исследование говорит о том, что немцы стали реже есть мясо и уделять больше внимания условиям содержания животных.
Общество
21.07.2022
21 июля 2022 г.
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Принудительные браки. Такое возможно в Германии?
Браки с несовершеннолетними в Германии запрещены законом. Однако такие браки все равно заключаются.
Культура
27.06.2022
27 июня 2022 г.
Немецкие учителя - на грани нервного срыва
Опрос педагогов показал, что в немецких школах далеко не все так хорошо, как хотелось бы.
Культура
13.06.2022
13 июня 2022 г.
Что говорят немецкие аналитики о визите Шольца в Москву
Немецкие эксперты по-разному, но в целом позитивно оценивают итоги переговоров канцлера Германии с президентом РФ.
Политика
15.02.2022
15 февраля 2022 г.
Как недоверие к властям тормозит вакцинацию в Беларуси
Результаты соцопросов на тему пандемии показали: о чем бы ни шла речь, у белорусов нет доверия к властям.
Политика
11.12.2021
11 декабря 2021 г.
В Германии изменения климата боятся сильнее войн и терактов
Немцы видят наибольшую угрозу в изменении климата, осуждают действия РФ в украинском конфликте и высоко ценят ЕС.
Общество
14.10.2021
14 октября 2021 г.
О чем рассказали политзаключённые туркменских тюрем
Сотрудники Туркменского Хельсинкского фонда опросили группу людей, освобождённых из тюрем в ходе амнистии.
Права человека
25.11.2004
25 ноября 2004 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Имитация народовластия от президента Зеленского
Сергей Руденко
Колонка
Политика
14.10.2020
14 октября 2020 г.
Лукашенко нравится россиянам, а белорусы уже не очень
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
30.08.2020
30 августа 2020 г.
Вырастить конкурента Путину: урок Кремля на примере Фургала
Иван Преображенский
Комментарий
Политика
30.07.2020
30 июля 2020 г.
Россияне становятся терпимее к меньшинствам
Иван Преображенский
Комментарий
Общество
21.04.2020
21 апреля 2020 г.
В период кризиса с коронавирусом немцы доверяют Меркель
Йенс Турау
Комментарий
Политика
06.04.2020
6 апреля 2020 г.
Соцопросы на фоне обнуления сроков - тревожные для Путина
Александр Плющев
Комментарий
Политика
27.03.2020
27 марта 2020 г.
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