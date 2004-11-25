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Рука женщины на телефонной трубке
Фото: Natalia Smolentceva/DW

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Контекст

Демонстрация против энергетической политики правительства Германии и отказа вводить в эксплуатацию газопровод "Северный поток - 2" в Шверине, 2022 год

РФ для ФРГ не угроза? Что думают немцы о внешней политике

РФ для ФРГ не угроза? Что думают немцы о внешней политике

Почему РФ вторглась в Украину и можно ли закупать энергоносители в недемократических странах? Выводы Фонда Кёрбера - DW.
Политика17 октября 2022 г.
На границе в Бресте

Белорусы хотят сближения с Западом? Новое исследование

Белорусы хотят сближения с Западом? Новое исследование

Как белорусы воспринимают Запад и Россию и их влияние на жизнь в РБ? Chatham House представил итоги соцопроса.
Политика8 октября 2022 г.
Джорджа Мелони

"Италия превыше всего": кто такая Джорджа Мелони

"Италия превыше всего": кто такая Джорджа Мелони

Ультраправые "Братья Италии" могут победить на выборах в Италии, а их лидер - стать первой женщиной-премьером в стране.
Политика24 сентября 2022 г.
Мужчина с ребенком идет с завода "Азовсталь" к автобусу в сопровождении российского военного

"Беспредел и нарушения": HRW о фильтрационных лагерях РФ

"Беспредел и нарушения": HRW о фильтрационных лагерях РФ

Международная правозащитная организация HRW опубликовала доклад о российских фильтрационных лагерях для украинцев.
Конфликты1 сентября 2022 г.
Дрезден

По Германии - на велосипеде

По Германии - на велосипеде

Самые популярные маршруты по Германии для путешествий на велосипеде. | 12 фотографий
Туризм31 июля 2022 г.
Продукты питания на ленте в супермаркете

Как изменения климата и экология влияют на питание немцев

Как изменения климата и экология влияют на питание немцев

Новое исследование говорит о том, что немцы стали реже есть мясо и уделять больше внимания условиям содержания животных.
Общество21 июля 2022 г.
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Deutschland | "Weiße Woche" in Berlin

Принудительные браки. Такое возможно в Германии?

Браки с несовершеннолетними в Германии запрещены законом. Однако такие браки все равно заключаются.
Культура27 июня 2022 г.
Преподаватель

Немецкие учителя - на грани нервного срыва

Опрос педагогов показал, что в немецких школах далеко не все так хорошо, как хотелось бы.
Культура13 июня 2022 г.
Во время переговоров Путина и Шольца в Москве

Что говорят немецкие аналитики о визите Шольца в Москву

Немецкие эксперты по-разному, но в целом позитивно оценивают итоги переговоров канцлера Германии с президентом РФ.
Политика15 февраля 2022 г.
Центр вакцинации в Минске

Как недоверие к властям тормозит вакцинацию в Беларуси

Результаты соцопросов на тему пандемии показали: о чем бы ни шла речь, у белорусов нет доверия к властям.
Политика11 декабря 2021 г.
Демонстрация экоактивистов

В Германии изменения климата боятся сильнее войн и терактов

Немцы видят наибольшую угрозу в изменении климата, осуждают действия РФ в украинском конфликте и высоко ценят ЕС.
Общество14 октября 2021 г.
Сапармурат Ниязов

О чем рассказали политзаключённые туркменских тюрем

Сотрудники Туркменского Хельсинкского фонда опросили группу людей, освобождённых из тюрем в ходе амнистии.
Права человека25 ноября 2004 г.
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Мнения

Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW

Имитация народовластия от президента Зеленского

Сергей Руденко
Колонка
Политика14 октября 2020 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Лукашенко нравится россиянам, а белорусы уже не очень

Константин Эггерт
Комментарий
Политика30 августа 2020 г.
Иван Преображенский

Вырастить конкурента Путину: урок Кремля на примере Фургала

Иван Преображенский
Комментарий
Политика30 июля 2020 г.
Иван Преображенский

Россияне становятся терпимее к меньшинствам

Иван Преображенский
Комментарий
Общество21 апреля 2020 г.
Йенс Турау

В период кризиса с коронавирусом немцы доверяют Меркель

Йенс Турау
Комментарий
Политика6 апреля 2020 г.
Александр Плющев

Соцопросы на фоне обнуления сроков - тревожные для Путина

Александр Плющев
Комментарий
Политика27 марта 2020 г.