Украинские мужчины призывного возраста без действующего паспорта страны должны ехать в Украину, чтобы получить паспорт и пройти обязательную военную службу, показали результаты опроса немецкого агентства.

Украинским мужчинам призывного возраста, не имеющим действующего заграничного паспорта страны, "целесообразно" ехать в Украину, чтобы получить там новый паспорт и пройти обязательную военную службу. Об этом свидетельствует недавний опрос среди "ответственных министерств федеральных земель Германии", проведенный немецким агентством epd, результаты которого были представлены в субботу, 10 августа.

"Иммиграционные власти земли Гессен последовательно применяют федеральный закон, не выдавая украинским мужчинам военного возраста заменяющие их немецкие проездные документы", - приводит epd в качестве примера заявление министерства внутренних дел Гессена. Паспортный суверенитет принадлежит странам происхождения, добавляют в агентстве.

Агентство не указывает имен, но говорит о большинстве

По данным опроса epd, "большинство" федеральных земель также ссылаются на действующий федеральный закон. Согласно законодательным нормам, иностранцу, не имеющему действительного паспорта, может быть выдан заменяющий его документ (так называемый "серый паспорт") только в том случае, если он не может по уважительной причине получить внутренние проездные документы.

Таким образом, делает агентство вывод, прохождение обязательной военной службы в целом является обоснованным - впрочем, не уточняя, распространяется ли закон на период военного положения в стране, куда министерства рекомендуют ехать за паспортом. Конкретных имен немецких чиновников, участвовавших в данном опросе, агентство не приводит.

Вот уже несколько месяцев Украина пытается усилить давление на мужчин военного возраста, проживающих за границей, и убедить их вернуться, пишет агентство. По данным министерства внутренних дел ФРГ, по состоянию на конец июня в Германии находилось 268 176 украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Земля Гессен заявила первой об отказе украинцам в выдаче "серых паспортов"

Украинским мужчинам мобилизационного возраста, временно проживающим на территории федеральной земли Гессен, не будут выдавать проездной документ для поездок за границу который заменяет загранпаспорт в случае его отсутствия, следует из ответа министерства труда и социальных дел Гессена, предоставленного 31 июля на запрос депутатской фракции правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Согласно информации ведомства, в Гессене в настоящий момент проживает около 20 тысяч украинских мужчин мобилизационного возраста. Как пояснили в министерстве труда и социальных дел земли в ответ на тот же запрос, "вербовать людей для участия в оборонной кампании против России и, таким образом, поощрять их к возвращению на родину - это соответствует интересам Украины".

Председатель ХСС намерен вернуть военнообязанных в Украину

Если блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС), который сейчас находится в оппозиции, придет к власти в Германии, новое правительство страны отправит военнообязанных украинцев обратно на родину, заявил в опубликованном 11 июля интервью газете Münchner Merkur премьер-министр Баварии и председатель ХСС Маркус Зёдер (Markus Söder). Уточнять, как именно это произойдет, он не стал.

Кроме того, Зёдер предлагает прекратить автоматические выплаты беженцам из Украины так называемых гражданских пособий (Bürgergeld), размер которых выше, чем сумма выплат просителям политического убежища. "Мы с самого начала были настроены скептично", - заявил глава христианских социалистов.