Чего ждать от немецких партий после выборов в Европарламент

Война России против Украины определила тематику избирательной кампании в ФРГ. DW - о рейтингах и позициях немецких партий по вопросам обеспечения мира и безопасности в Европе.

До очередных выборов в Европарламент остаются считанные дни. В Германии голосование назначено на воскресенье, 9 июня. В опросах, причем с большим отрывом, лидируют консерваторы из блока ХДС/ХСС. Но основная борьба разворачивается за второе место, о чем свидетельствуют опубликованные 30 мая результаты последнего перед выборами репрезентативного опроса Deutschlandtrend, который институт Infratest dimap провел по заказу общественно-правового телеканала ARD.

На место "вице-чемпиона" претендуют сразу три партии

Немецкие консерваторы, согласно прогнозам социологов, получат на выборах в Европарламент, как и пять лет назад, примерно 29% голосов. Но если в 2019 году место "вице-чемпиона" уверенно заняла партия "Союз-90"/"зеленые" (20,5%), то в этом году на него претендуют сразу три политические силы.

В Германии свое отношение к партиям выражают и таким образом Фото: Rico Thumser/foto-leipzig/IMAGO

Помимо "зеленых", у которых сейчас куда меньший рейтинг - 14%, это социал-демократы канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), за которых готовы проголосовать 15% избирателей - немногим меньше, чем в 2019 году. А еще - правые популисты из "Альтернативы для Германии" (АдГ). Пять лет назад на выборах в Европарламент они получили 11%, теперь имеют рейтинг в 14%.

Рейтинг АдГ и маленькая сенсация

Правда, ожидания АдГ были куда более честолюбивыми. И, скорее всего, оправдались бы, не случись целый ряд громких скандалов, в которых замешаны главные кандидаты правых популистов - лидер партийного списка Максимилиан Кра (Maximilian Krah) и второй номер Петр Бистрон (Petr Bystron). Четверо из десяти убежденных сторонников АдГ выразили разочарование ходом предвыборной кампании их кумиров.

Максимилиан Кра: без него рейтинг АдГ был бы выше Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

На выборах в этом году меньше голосов, чем в 2019-м, получат, согласно опросу Deutschlandtrend, посткоммунисты из оппозиционной Левой партии (3% вместо 5,4%) и входящие в правительство свободные демократы (4% вместо 5,4%) Что, однако, не помешает им получить депутатские мандаты, поскольку на выборах в Европарламент, в отличие от выборов в бундестаг, нет пятипроцентного барьера.

К числу сенсаций, пусть и небольших, можно отнести рейтинг партии "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ). ССВ образовалась в результате раскола Левой партии, а свой первый съезд провела только в начале этого года. Тем не менее, благодаря популярности харизматичной Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht), которая была одним из лидеров Левой партии, за ССВ собираются голосовать 6% немецких избирателей. Для только что созданной партии это весьма респектабельный рейтинг.

Главная тема - безопасность в Европе

Существенно отличаются, по сравнению с ситуацией пятилетней давности, и темы избирательной кампании. На фоне полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины в феврале 2022 года, немецких избирателей больше всего интересует проблема обеспечения безопасности и поддержания мира в Европе.

Для 26% участников опроса этого года тематика войны и мира стала определяющей при выборе партии, за которую они собираются голосовать. Пять лет назад главной темой была защита климата и окружающей среды. Какие позиции намерены отстаивать основные немецкие партии в Европарламенте для обеспечения безопасности граждан ЕС?

Немецкие партии и обороноспособность ЕС

Блок ХДС/ХСС (в Европарламенте его представители входят в крупнейшую фракцию), социал-демократы, "зеленые" и либералы согласны в том, что Европа - вследствие агрессивности России и сомнений в надежности американских гарантий - должна повышать свою обороноспособность. СДПГ, в частности, ратует за стандартизацию вооружений европейских стран, что, по мнению партии канцлера, позволит при необходимости "ускорить и упростить" переброску подкреплений на восточный фланг НАТО.

Христианские партии идут чуть дальше, предлагая создать настоящий европейский оборонный союз, сообща размещать на предприятиях ВПК заказы на боевые самолеты, танки, артиллерию и боеприпасы, а также учредить в ЕС пост комиссара по вопросам обороны. Правые популисты из АдГ, наоборот, делают ставку на национальные оборонные усилия, предлагают вернуться ко всеобщей воинской обязанности, что, впрочем, включили в свою новую партийную программу и христианские демократы.

Левые популисты из ССВ предлагают преобразовать Европейское оборонное агентство (European Defence Agency, EDA) в "европейское агентство по разоружению, контролю над вооружениями и конверсии" и вывести американские ядерные вооружения из Европы. Что касается войны в Украине, то сторонники Сары Вагенкнехт требуют объявить перемириеи начать мирные переговоры.

Предвыборный плакат Мари-Агнес Штрак-Циммерман: "Это не все равно. Это Европа" Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Совсем иначе выглядит позиция либералов. Главный кандидат СвДП, председатель комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) требует увеличить военную помощь Украине, резко критикует канцлера за отказ поставить Киеву немецкие крылатые ракеты TAURUS. Лучшей гарантией безопасности Украины Штрак-Циммерман называет присоединение этой страны к НАТО, что, как она считает, содействовало бы и обеспечению мира и свободы в Европе.

Евроскептиков больше, чем еврооптимистов

Впрочем, больших надежд на Евросоюз немецкие избиратели не возлагают. Опрос Deutschlandtrend показал: лишь 40% респондентов считают членство в ЕС выгодным для Германии, еще 19% полагают, что оно приносит ФРГ больше недостатков, а примерно треть - что плюсы и минусы уравновешивают друг друга.

В то же время почти половина опрошенных (48%) выступают за углубление европейской интеграции и дальнейшее расширение компетенций органов ЕС. Около трети хотели бы, наоборот, вернуть часть полномочий национальным правительствам. Что касается ожиданий, то здесь преобладает пессимизм. И не только у сторонников евроскептиков из АдГ и ССВ. Половина избирателей социал-демократов, консерваторов и "зеленых" тоже встревожены будущим Евросоюза.