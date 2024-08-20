Немцы не выйдут в офис

Одно из кардинальных изменений, которые принесла с собой пандемия коронавирусной инфекции, крепко укоренилось на немецком рынке труда. Компании в Германии и дальше намерены использовать гибкую модель трудового дня и предоставлять своим сотрудникам возможность работать на удаленке. Мюнхенский Институт экономических исследований ifo опубликовал результаты нового опроса , которые говорят о том, что три из четырех фирм, где сотрудники могут работать в хоум-офисе, имеют твердые намерения сохранить такую модель.

Немецкие работодатели хотят сделать график работы гибким

Исследователь из института ifo Жан-Виктор Алипур (Jean-Victor Alipour) подчеркивает, что результаты опроса опровергают утверждения о якобы существующем в тренде к возвращению прежнего распорядка, когда в Германии хоум-офис был скорее исключением. Только 12 процентов компаний планируют ужесточить правила и лишь 4 процента - полностью отказаться от хоум-офиса. По мнению эксперта, СМИ, как правило, рассказывают о единичных случаях, в которых фирмы решили избавиться от работы на удаленке и вернуть своих сотрудников в офис. И эта картина перекрывает настоящую тенденцию. На самом же деле, как показал опрос ifo, 11 процентов немецких компаний, где уже есть возможность работать из дома, собираются сделать рабочий график еще более гибким.

Эксперт института ifo: Повернуть время вспять не получится

Почти в 80 процентах опрошенных предприятий работа на удаленке в принципе возможна. В больших компаниях эта доля еще выше: 93 процента крупного бизнеса могут себе позволить внедрить хоум-офис. В среднем и малом бизнесе такая доля ниже - их примерно три четверти.

Эксперты отмечают существенные отраслевые отличия. Так, если в сфере услуг и промышленных предприятиях, где многие производственные процессы автоматизированы, почти 90 процентов работодателей хотят предлагать хоум-офис там, где это возможно. В то же время в строительной сфере и сфере торговли это всего 40 процентов. "Хоум-офис есть и будет оставаться прочно укоренившейся моделью в Германии, - уверен Жан-Виктор Алипур. - Повернуть время вспять не получится".