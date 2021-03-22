Молодые немцы мечтают жить и работать за городом

"Сегодня, когда появилась возможность работать дистанционно, вовсе не обязательно жить в городе. Меня вполне устраивает пригород", - считает лингвист Мария Преннер (Maria Prenner) из немецкого Гисена (Gießen). Поэтому квартиру она решила арендовать за пределами города. "Жить в центре города рядом с работой, конечно, удобно, но накладно - цены на жилье в крупных городах Германии сегодня просто космические", - рассуждает она в беседе с DW.

Поменять место жительства на более дешевое, при условии, что работать можно будет и дальше из дома, готов каждый пятый трудящийся в Германии. Это показал опрос, проведенный немецким объединением предприятий цифровой экономики Bitkom.

Загородный "домашний офис"

Почти 40 процентов опрошенных готовы переехать, чтобы быть ближе к природе. Еще 20 процентов хотели бы таким образом улучшить свою жилищную ситуацию. То есть гораздо дешевле арендовать более просторную квартиру или же купить собственный дом. Актуальная ситуация на рынке труда, частично упразднившая зависимость места проживания от близости к месту работы, открывает новые возможности не только для семей с маленькими детьми, но и для молодых специалистов. Наибольшую готовность к переезду из города выразили немцы в возрасте до 24 лет (больше трети респондентов).

По прогнозам президента Bitkom Ахима Берга (Achim Berg), актуальный тренд перехода на удаленку, вне всяких сомнений, положительно скажется на жилищной ситуации в перенаселенных городах страны и, в частности, повлияет на снижение цен за аренду городских квартир. Разумеется, далеко не у каждого есть возможность работать из дома. Но, как показал опыт минувшего года, представители ряда профессий вполне могут выполнять основную часть работы в удаленном режиме.

На работу в Гисенский университет научному сотруднику Марии Преннер приезжать ежедневно не требуется. И от общественного транспорта она не зависит. На занятия и на кафедру в те дни, когда это необходимо, Мария ездит на машине. "Городская суета, массы людей, бесконечные стройки и пробки на дорогах, - я очень рада, что всего этого мне удается избегать благодаря переезду за город", - подчеркивает Мария. "Во время учебы в университете я некоторое время жила в Санкт-Петербурге. Долго я там не выдержала - слишком шумно, слишком суетно", - вспоминает она свои студенческие годы.

Тот, кто большую часть времени, в том числе и рабочего, проводит дома, желает жить комфортнее - в просторной квартире, в более спокойном месте. "Там, где можно лучше совмещать полезное с приятным - работу с отдыхом", - поясняет жительница Кельна Ина Ятцен (Ina Jatzen) в интервью DW. Приходя домой после шумного трудового дня в школе, начинающий педагог мечтает о тишине и покое. "Мы с мужем живем, хотя и на окраине большого города, неподалеку от леса, но в маленькой квартире - другая нам пока не по карману", - говорит она. Мечта молодой пары - в недалеком будущем переехать в собственный дом на лоне природы.

Семья, друзья, зеленый рай

Вынужденная самоизоляция, ограничение социальных контактов во время пандемии обострили и другую тему. Один из важных аргументов "за" переезд на периферию для молодых немцев - желание жить ближе к родным и близким, иметь возможность чаще общаться с друзьями. Трое из десяти участников опроса готовы променять по этой причине жизнь в городе на дом в деревне - если и дальше смогут работать на удаленке.

"Зеленый рай" вдали от городской суеты можно организовать и вместе с друзьями, уверена Ина Ятцен. После окончания школы она вместе с тремя подругами сняла четырехкомнатную квартиру для совместного проживания (по-немецки WG, Wohngemeinschaft). "Мы дружим до сих пор и мечтаем снова жить рядом или даже вместе - например, на бывшем конном дворе или на территории бывшей фермы", - рассказывает Ина. К плюсам такого "общежития" она относит возможность купить или арендовать недвижимость сообща, спонтанное общение с друзьями, поддержку и взаимовыручку (например, есть кому присмотреть за детьми) и, в то же время, сохранение независимости - у каждой семьи своя жилплощадь и личное пространство.

Зеленый рай: работа на удаленке, отдых в саду, хобби на лоне природы

Именно в сельской местности Ина видит больше возможностей для самореализации. "Мой муж Рассел родом из ирландской деревни. Он фотограф и чувствует себя за городом прекрасно. Подруга Анника, как и ее муж, работает на удаленке и обожает лошадей - у нее была бы возможность заниматься любимым хобби. Другая подруга Катя заканчивает учебу и будет работать в одном из госучреждений. Она тоже очень креативный человек", - перечисляет Ина. Ей самой хочется быть поближе к природе и, наряду с основной работой, заниматься, например, садоводством, да и просто дышать полной грудью - в городе ей этого не хватает.

Негородское будущее тридцатилетних?

Станет ли "домашний офис" (Homeoffice) теперь для многих основной формой рабочих будней? По словам главы объединения Immobilienverband Deutschland (IVD) Юргена Шика (Jürgen Schick), дистанционный режим лишь дополнит существующие в данное время формы работы. Но работа в офисе, вероятно в меньшем объеме, сохранится и в будущем, уверен он.

Почти четверть участников опроса Bitkom хотели бы совмещать работу в удаленном режиме с жизнью в "более привлекательном городе". Такое будущее по словам немцев, осуществимо, например, в небольших городах или поселках с оптимальной инфраструктурой, недорогим жильем, функционирующим интернетом, хорошо налаженным транспортным сообщением с крупными городами.

Зеленая идиллия в собственном саду - мечта многих немцев

Все это желательно иметь не только в городах и пригородах, но и в деревне, замечает Ина. Выросшая в Кельне девушка, как и многие тридцатилетние участники опроса, согласна, однако, променять такие преимущества крупного города, как театры, кино, музеи, рестораны или торговые центры, на спокойствие и свежий воздух. "Конечно, спонтанные походы в магазин или на концерт придется планировать заранее. Но, если честно, я и сейчас очень редко бываю в центре города", - признается Ина в беседе с DW. Все эти прелести большого города, наверное, важны, пока у тебя нет семьи, когда еще только предстоит определить, чем ты будешь заниматься в будущем, рассуждает уроженка Кельна.

Она, как и Мария Преннер, любит путешествовать. Еще один повод для переезда в более дешевое загородное жилье, ведь сэкономленные средства можно использовать на поездки. Судя по всему, самыми легкими на подъем оказались более молодые участники опроса Bitkom: в возрастной группе от 25 до 34 лет их чуть меньше трети. Готовность к переезду за город среди трудящихся в возрасте от 45 до 59 лет - лишь 15 процентов, а среди тех, кому за 60 лет, - и вовсе 11 процентов.

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