 Что позитивного принесла немцам пандемия | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.03.2021

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Культура и стиль жизни

Что позитивного принесла немцам пандемия

У любого кризиса часто есть и положительный эффект. Как говорится, нет худа без добра. Но какое "добро" может быть в пандемии? Об этом - в новом исследовании Bitkom.

Онлайн-шоппинг

Объединение предприятий цифровой экономики Bitkom решило подвести итоги году локдауна, в котором Германия пребывает до сих пор, - "цифровые итоги". Главный вывод: немцы стали больше времени проводить за экранами своих гаджетов и больше инвестировать в цифровые технологии, - такой главный вывод нового исследования. "Корона совершенно точно привела к цифровому рывку. Причем, и в быту, и в работе. Вот только один наглядный пример. Так как коронавирус не оставил другого выбора, многие предприятия сразу смогли перейти на удаленку или Homeoffice, хотя раньше это было сделать невозможно, и попытки перейти на такую модель разбивались о сопротивление", - говорит DW Андреас Штрайм (Andreas Streim) из пресс-службы объединения.

Цифровые технологии стали "окном в мир" во время пандемии

Авторы исследования подчеркивают, что цифровые технологии помогли немцам лучше справиться с трудностями, вызванными пандемией, и одновременно стали дополнительной статьей расходов в семейном бюджете. "Во время локдауна большинство людей оставались дома. Цифровые технологии: видеоконференции с родными и друзьями, развлечения - стриминг и видеоигры, электронная торговля, - для многих они открыли окно в мир", - подчеркнул президент Bitkom Ахим Берг (Achim Berg). Представляя результаты репрезентативного исследования, он отметил, что если бы такая пандемия случилась 50 лет назад, то пришлось бы принести в жертву короне гораздо больше. Современные технологии позволили нам, несмотря на все ограничения, продолжать жить более или менее полной жизнью.

Ну, а сколько же времени в итоге немцы проводили за экраном своих компьютеров, смартфонов, телевизоров? В среднем - 10,4 часа в день. Это на два часа больше, чем до пандемии. Прежде всего, увеличилось время стриминга: почти в два раза до 7 часов в неделю. Среди фанатов этого вида цифровых услуг вдвое возросла доля Heavy Streamer, то есть тех, кто проводят больше 20 часов в неделю за стримингом.

Компьютерные игры

Во время пандемии немцы больше 10 часов в неделю проводили перед экраном своих мониторов

Немцы стали гораздо больше общаться с помощью информационных технологий, ведь во время локдауна в стране были введены ограничения на социальные контакты. Встречи с друзьями, празднования дня рождения, - все эти приятные моменты общения проходили больше в онлайн-формате. И здесь эксперты отмечают рост популярности видеоконференций. Каждый четвертый заявил, что во время пандемии на общение по видезвонку он тратил примерно пять часов в неделю. До пандемии лишь три процента пользовались такой возможностью!

И, конечно, еще одна важная составляющая - онлайн-торговля. 37 процентов опрошенных покупали все товары онлайн. Это в два раза больше, чем до пандемии.

Немцы не экономили на цифровых технологиях

"Неожиданным для нас стал тот факт, насколько широко в обществе распространено мнение, что цифровые технологии помогли справиться с пандемией. Восемь из десяти опрошенных по всем возрастным группам сказали, что технологии помогли им, как минимум, в одной сфере. Это очень высокий показатель. И при всей нестабильной экономической ситуации люди все равно не экономили на цифровых технологиях, а даже напротив - еще больше инвестировали в них", - подчеркивает Андреас Штрайм.

37 процентов опрошенных признались, что за время пандемии тратили намного больше денег на информационные технологии, 28 процентов просто "больше". Каждый пятый тратил столько же, сколько и раньше. И только два процента экономили. Сколько же немцы инвестировали дополнительно в "технологическое" оснащение своих домашних хозяйств? По данным исследования, "сверхрасходы" составили 482 евро. Немцы покупали новые гаджеты для дома, принтеры, пользовались больше стримингом, инвестировали в качество интернет-связи или покупали платные приложения, например, для занятий фитнесом.

И еще один важный вывод. "Существует очень четкая разница в восприятии цифровых технологий разными поколениями: технологии как помощь в поддержании контактов с друзьями и семьей или технологии как фактор-раздражитель", - говорит пресс-секретарь Bitkom. Чем старше население, тем выше фактор стресса от цифровых технологий. Половина опрошенных людей пенсионного возраста заявили о том, что необходимость пользоваться технологиями их раздражает. Однако эксперты уверены, что и эта группа может получать большие преимущества от технологического прогресса. Поэтому 18 июня в стране пройдет уже второй"Цифровой день", в котором Германия принимает активное участие. Его цель - сделать мир цифровых технологий еще более понятрным, доступным и увлекательным для всех слоев населения.

Итоги цифрового рывка

Как показало исследование Bitkom, наиболее заметным прогресс цифровых технологий в Германии оказался для работы: благодаря цифровизации стали возможны более гибкие модели организации производства, частничная работа на удаленке или переход на стопроцентный Homeoffice. Положительный эффект немцы испытали в организации общения с друзьями, рывок был отмечен и в сфере здравоохранения. А вот что касается образования и организации ухода за детьми, то здесь прогресс оказался менее очевиден. Более того, пандемия не только подтолкнула Германию к технологическому рывку, но выявила и слабые стороны. Сфера образования, как оказалось, по цифровизации сильно отстает в международном сравнении. Но и здесь принимаются соответствующие меры. В общем, корона - большой шанс для Германии подняться с последних позиций в рейтинге европейских стран по показателю E-Government на верхние строчки, считают немецкие ИТ-эксперты.

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    Автор: Наталия Королева


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