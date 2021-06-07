 Работа на удаленке - на пользу экологии | Учеба и работа в Германии | DW | 08.06.2021

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Учеба и карьера

Работа на удаленке - на пользу экологии

Экологи утверждают, что работа на удаленке снижает выбросы двуокиси углерода в атмосферу. Однако этот эффект зависит от времени года и климатических условий в разных странах.

Сотрудник в хоум-офисе

Во время пандемии COVID-19 появилось уже несколько исследований о том, как работа на удаленке может помочь в борьбе с изменениями климата. Еще в июне 2020 года Берлинский институт научного прогнозирования и оценки технологий (Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung - IZT) опубликовал сделанное по заказу Greenpeace исследование о том, как работа на удаленке хотя бы части жителей страны помогла бы снизить вредные выбросы в атмосферу. Авторы разработали два сценария - консервативный и прогрессивный.

При консервативном сценарии, который предусматривает, что 25 процентов сотрудников в Германии будут два дня в неделю работать из дома, выбросы двуокиси углерода (CO₂) в атмосферу, связанные с поездками на работу, снизятся на 3,2 млн тонн. При прогрессивном сценарии эффект еще выше: если 40 процентов сотрудников будут по два дня в неделю работать из дома, выбросы CO₂ могут сократиться на 5,4 миллиона тонн в год.

Меньше поездок на работу и экономия энергии

Согласно новому исследованию британской экологической организации Carbon Trust по заказу Vodafone Institute for Society and Communications, пандемия и связанная с ней работа на удаленке уже привели к значительному сокращению выбросов CO₂ в атмосферу. Ученые, в частности, выяснили, что в Германии в период с марта 2020 года по март 2021 года в среднем 18,4 миллиона человек работали из дома около 3,5 дней в неделю. В результате выбросы CO₂ на каждого сократились на 72 процента. Как отмечает информационное агентство dpa, расчеты для Германии были основаны на данных Федерального статистического ведомства, министерства экономики ФРГ и немецкого объединения предприятий цифровой экономики Bitkom.

Дюсельдорф

Пробка в Дюссельдорфе в час пик

В своем исследовании Carbon Trust сравнил баланс CO₂ при работе на удаленке в шести странах - Германии, Великобритании, Швеции, Италии, Испании и Чехии. Решающую роль при этом, как считают эксперты, играет время года и климатические условия.

Причина снижения выбросов CO₂ заключается, с одной стороны, в сокращении количества поездок на работу и домой. С другой стороны - в более низком потреблении электроэнергии из-за того, что офисы были закрыты или использовались не в полной мере. Однако при этих расчетах не учитывался тот факт, что повышение потребления электроэнергии происходило за пределами офисов - в домах и квартирах людей, работавших в это время на удаленке.

Время года и географическое положение

Однако, по данным экспертов, показатели потребления энергии напрямую зависят от времени года. В частности, работа в офисах зимой может быть более эффективной с точки зрения экономии этих ресурсов. Например, поездки на работу на железнодорожном транспорте в холодное время года приводят в итоге к меньшим выбросам CO₂, чем во время работы дома и связанных с этим повышенных затратах энергии на отопление жилья.

Эксперты подчеркивают, что следует также учитывать климатические различия между временами года в конкретных странах. В Германии и Швеции зимой, например, доля использования электроэнергии для отопления намного выше, чем в Испании или Италии. И наоборот, летом в Испании используется больше электроэнергии для систем кондиционирования воздуха. Поэтому здесь, согласно выводам экспертов, работа в офисах в теплое время года зачастую оказывается эффективнее, чем работа на удаленке с точки зрения сокращения потребления электроэнергии и соответственно - уменьшения вредных выбросов CO₂ в атмосферу.

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    Автор: Андрей Гурков


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