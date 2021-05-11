 Во всем мире треть компаний сократят офисы после пандемии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.05.2021

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Мир

Во всем мире треть компаний сократят офисы после пандемии

35 процентов компаний намерены сократить занимаемые офисные площади в течение трех лет. Почти 60 процентов фирм сочли опыт удаленной работы положительным, свидетельствуют данные исследования.

Работа на удаленке

Работа на "удаленке"

На фоне пандемии коронавируса более трети крупных компаний решили сократить занимаемые ими офисные пространства в течение ближайших трех лет, сообщило в пятницу, 14 мая, агентство РБК со ссылкой на исследование, проведенное международной консалтинговой компанией Knight Frank по результатам опроса почти 400 международных компаний с общей численностью сотрудников более 10 млн человек.

Согласно исследованию, офисные площади планируют сократить 35% компаний, столько же компаний собираются сохранить свои помещения, а еще 30% - даже расширить их. В Москве уже сократился средний размер сделки аренды - с 2169 кв. м в 2019-м до 1757 кв. м в 2020 году. В первом квартале 2021 года средний размер сделки аренды стал еще меньше - 1230 кв. м.

Директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина связала происходящее с трансформацией самого понятия офисного пространства: "Меняется само представление об офисном пространстве: теперь оно воспринимается как место встреч и совместной работы, а не только как оборудованные рабочие места. Арендаторы заинтересованы во flex-пространствах, лаундж-зонах с постепенным снижением количества рабочих мест".

Смешанный формат работы

59 процентов опрошенных компаний оценили опыт удаленной работы как "положительный" или "чрезвычайно положительный". В связи с этим они выбирают смешанный формат работы, улучшая свои офисы, а не отказываясь от них. В течение ближайших трех лет 47% компаний намерены повышать качество занимаемых ими помещений, 46% добавят новые услуги и удобства для сотрудников, а 55% - создадут больше пространств для совместной работы в офисах.

В пятерку самых популярных удобств, которые работодатели намерены добавить в офисы, вошли: постаматы с едой и напитками (65%); тренажерный зал (47%); парковки/места для хранения велосипедов (46%); уединенные пространства для отдыха и релаксации (45%); пункты самовывоза для заказов (45%).

Полностью отказываться от офисов за счет "удаленки" компании не планируют. Согласно опросу, 90% арендаторов во всем мире всему миру считают, что офисные пространства - стратегический инструмент их бизнеса.

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    Автор: Штефани Хёпнер


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