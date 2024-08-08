Как предохраняются немцы

Презервативы и противозачаточные таблетки были в 2023 году главными средствами контрацепции в Германии. Это подтверждают результаты репрезентативного опроса Федерального центра просвещения в области здоровья Германии (BZgA). Контрацептивом номер один у немцев стали презервативы, а употребление таблеток продолжает снижаться. Другие методы предохранения от нежелательной беременности у немцев в возрасте от 18 до 49 лет практически не востребованы. В целом противозачаточными средствами во время секса пользуются 70 процентов опрошенных, причем методы контрацепции меняются по мере увеличения возраста и в зависимости от желания завести детей.

Предпочтения немцев изменились

Еще в 2007 году 55 процентов жителей Германии предохранялись с помощью противозачаточных таблеток, а 37 процентов использовали презервативы. В 2023 году ситуация кардинально изменилась - теперь 53 процента предпочитают презервативы, а 38 процентов - таблетки. Около 18 процентов женщин установили спираль, 4 процента рассчитывают "безопасные дни" по календарю. Из опрошенных мужчин - 4 процента сказали, что сделали стерилизацию. В сумме эти цифры не дают 100 процентов, потому что многие ответили, что используют сразу два способа предохранения - например, и презерватив, и таблетки. "Безопасная и надежная контрацепция очень важна для сексуально активных людей. При выборе противозачаточных средств их влияние на здоровье и индивидуальная переносимость сегодня имеют еще большее значение, чем несколько лет назад. Для более половины опрошенных презерватив является контрацептивом номер один. К тому же он максимально защищает от заболеваний, передающихся половым путем", - отмечает Йоханнес Ниссен (Johannes Nießen), представитель Федерального института профилактики и медицинского образования (BIPAM) и исполняющий обязанности главы Федерального центра просвещения в области здоровья Германии на официальном сайте этой организации.

На вопрос о наиболее важных критериях выбора противозачаточных средств 39 процентов опрошенных ответили, что они должны быть надежными. 30 процентам важно, чтобы их было легко использовать, а 25 процентов заботятся об их переносимости. Важную роль играет также стоимость противозачаточных средств.

Страх перед побочными эффектами

В последнее время в Германии много говорится о побочных эффектах противозачаточных гормональных препаратов и об их негативном воздействии на здоровье женщины. При этом речь идет не только о тошноте и головных болях, но и о повышенном риске депрессии. 61 процент женщин и мужчин согласны с утверждением, что гормональная контрацепция оказывает "негативное воздействие на тело и душу". Особенно критично относятся к гормонам молодые респонденты. Снижение использования таблеток особенно заметно среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет - доля потребителей упала за двенадцать лет с 72 до 46 процентов.

Важнейшим источником информации для женщин являются гинекологические консультации (73 процента) Фото: Ute Grabowsky/photothek/picture alliance

Противозачаточные таблетки для мужчин

Появление противозачаточных таблеток для женщин в Германии чуть более 60 лет назад буквально вызвало сексуальную революцию и стало колоссальным импульсом для женской эмансипации. Тем временем ученые уже несколько десятилетий работают над созданием противозачаточных таблеток для мужчин. Но до сих пор безуспешно - побочные эффекты исcледуемых гормональных и негормональных препаратов препятствуют их появлению на рынке.

Но заинтересованы ли в их появлении жители Германии? Как показал опрос, проведенный маркетинговой компанией YouGov в начале 2024 года, 70 процентов жителей страны воспользовались бы ими "обязательно" или "вероятнее всего". Помимо презервативов существуют и другие методы контрацепции для мужчин, однако они менее востребованы. Самый известный - вазэктомия, или мужская стерилизация, которая заключается в проведении хирургической операции по пересечению семявыносящих потоков. В Германии ее ежегодно делают от 30 тысяч до 50 тысяч мужчин. К этому способу контрацепции прибегают преимущественно мужчины старше 40 лет. Главный недостаток этого метода - позже стерилизацию можно отменить лишь в ограниченной степени. Кроме вышеперечисленного существует еще барьерная контрацепция, ежемесячные инъекции тестостерона и другие менее распространенные способы.