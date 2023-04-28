Опрос: немцы хотят противозачаточных таблеток для мужчин

В США противозачаточные таблетки для мужчин проходят клинические испытания. Опросы показывают, что немецкие мужчины и женщины готовы к их появлению.

Противозачаточных таблеток для мужчин, которые в скором времени должны появиться на американском рынке, ждут и в Германии. Почти три четверти немцев (72 процента) желали бы расширения возможностей для предохранения для мужчин, следует из опроса, проведенного социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL/ntv, результаты которого были опубликованы в четверг, 27 апреля. Причем больше рады таким возможностям именно женщины: противозачаточные таблетки для мужчин приветствуют 81 процентов женщин и 61 процент мужчин.

57 процентов опрошенных мужчин и 74 процента опрошенных женщин готовы сами принимать негормональные противозачаточные препараты нового типа. Тут заметны возрастные колебания: чем моложе опрошенные, тем охотнее они соглашаются на прием подобных медикаментов.

В 2023 году препарат YCT529, на 99 процентов доказавший свою эффективность на мышах, проходит клинические испытания в группе мужчин. Участвовавшие в экспериментах ученые заявляют, что никаких побочных эффектов не было обнаружено и способность к оплодотворению возвращалась после окончания приема препаратов.

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