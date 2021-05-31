 Противозачаточные таблетки для мужчин уже на подходе? | Научные открытия и технические новинки из Германии | DW | 26.04.2022

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Наука

Противозачаточные таблетки для мужчин уже на подходе?

В отличие от женских, мужские противозачаточные таблетки не влияют на гормональный фон. В экспериментах на мышах их эффективность составила 99 процентов. До конца 2022 года планируется приступить к испытаниям на людях.

Упаковка таблеток

С момента появления противозачаточных таблеток в 1960-х годах в первую очередь женщины заботятся о предотвращении нежелательной беременности. Для мужчин же единственными эффективными методами контрацепции являются презервативы и стерилизация. В ближайшем будущем, однако, это может измениться: американские ученые впервые провели успешные испытания мужской противозачаточной таблетки - пока на мышах.

Без гормонального эффекта

Женские противозачаточные таблетки - это гормональные контрацептивы. Будучи так называемым комбинированным препаратом, они часто содержат два гормона - эстроген и прогестоген. Подобная комбинация гормонов препятствует овуляции или высвобождению яйцеклетки - и, следовательно, беременности. Такой метод контрацепции весьма эффективен, однако он оборачивается большой нагрузкой для организма женщины.

Сидящие на кровати женщина и мужчина отвернулись друг от друга

Разрабатывая противозачаточные таблетки для мужчин, ученые сначала думали и об использовании гормонального метода, например, путем отключения мужского полового гормона тестостерона. Но в некоторых случаях это приводило к серьезным побочным эффектам, таким как депрессия, увеличение веса и повышенный риск кардиологических заболеваний.

По этой причине негормональные средства в настоящее время представляются ученым более перспективными, поскольку предполагается, что они оказывают более целенаправленное воздействие и вызывают меньше побочных эффектов.

Образование сперматозоидов резко снижается

За образование сперматозоидов (сперматогенез) в первую очередь отвечает витамин А. Препарат YCT529, который пока успешно прошел испытания только на мышах, ученые соединили с рецептором ретиноевой кислоты альфа (RAR-α) белка.

И это дало свои плоды: после того как мышам в течение четырех недель перорально вводили YCT529, количество сперматозоидов у них значительно уменьшилось, в результате чего эффективность препарата составила 99 процентов, сообщают ученые.

Упаковки таблеток

Женские противозачаточные таблетки часто являются комбинированными препаратами и содержат два гормона: эстроген и прогестаген

Причем эффект ингибирования сперматозоидов обратим: по истечении четырех-шести недель после прекращения приема препарата мыши снова были способны к зачатию. По словам участвовавшего в исследовании Абдуллы Аль Номана, докторанта Университета Миннесоты, никаких побочных эффектов не наблюдалось.

Ученые планируют представить результаты этого исследования на весенней встрече Американского химического общества. А клинические испытания на людях должны начаться уже в третьем или четвертом квартале нынешнего года.

Профессор Гунда Георг, также участница научного проекта, даже считает, что одобрение препарата на рынке возможно уже в течение ближайших пяти лет. "Нет никакой гарантии, что все получится, но я была бы очень удивлена в случае, если нам не доведется убедиться в эффекте препарата и у людей", - говорит Георг.

А в самом ли деле препарат эффективен и безопасен?

Только полноценные клинические испытания смогут показать, действительно ли YCT529 способен произвести революцию в контрацепции и насколько он эффективен и безопасен - не только для животных, но и для людей. Это связано с тем, что ингибированный рецептор ретиноевой кислоты альфа (RAR-α) играет ведущую роль как в процессе образования сперматозоидов, так и, среди прочего, в процессе роста клеток.

Эксперты восприняли результаты исследования критически. Даже если американская команда и не наблюдала никаких побочных эффектов в ходе испытаний на мышах, это не гарантирует, что препарат безопасен и для человека, отметил Ричард Андерсон из Эдинбургского университета. "Когда вы разрабатываете лекарство, нацеленное на совершенно новый сигнальный путь, я думаю, было бы уместно проявить осторожность в отношении безопасности, тем более что опыта в данной сфере нет", - подчеркнул он.

Его коллега Ричард Шарп, профессор Эдинбургского университета, также настроен скептически. По его словам, поскольку сигнальная система витамина А играет важную роль в организме, он считает маловероятным, что препарат с такой активностью не даст побочных эффектов.

Профессор Гунда Георг тоже вынуждена признать, что результаты экспериментов на животных могут быть перенесены на человека лишь в ограниченной степени: "С оглядкой на то, что трудно предсказать, сможет ли определенное биологически активное вещество, которое дает хороший эффект в экспериментах на животных, хорошо зарекомендовать себя и в тестах на людях, в настоящее время мы исследуем и другие биологически активные вещества".

Как бы то ни было, заявленная цель этого научно-исследовательского проекта состоит в том, чтобы рано или поздно на рынке появилось эффективное и безопасное противозачаточное средство - препарат, который могли бы использовать мужчины.

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