Почему в Германии нельзя купить виагру без рецепта?

В Германии виагру купить в аптеках и впредь можно будет только по рецепту врача. Эксперты Федерального института лекарственных средств и медицинских изделий (BfArM) единогласно отклонили заявку на отмену рецепта для активного ингредиента виагры - силденафила. Рецепт нужен не только для покупки таблетки фармацевтического гиганта Pfizer, но и для приобретения так называемых препаратов-дженерикам, среди которых - тадалафил (сиалис), варденафил (левитра) или аванафил (спедра). Окончательное решение должно еще принять Федеральное министерство здравоохранения, но, как показывает практика, оно следует рекомендациям BfArM.

Фармацевтическая промышленность и аптеки уже давно настаивают на отмене рецепта для виагры и дженериков. С помощью средств для повышения потенции можно заработать много денег. В 2019 году объем мировых продаж виагры компании Pfizer достиг почти полумиллиарда долларов США. И это - несмотря на то, что с синей таблеткой Pfizer с момента истечения срока патентной защиты в 2012 году конкурируют многочисленные дженерики.

В некоторых европейских странах, к примеру, в Польше, Великобритании, Швеции и Норвегии, виагру и другие таблетки, содержащие силденафил, можно приобрести без рецепта, если фармацевты прошли специальное обучение и могут дать компетентные консультации.

"Такие консультации крайне важны, - подчеркивает Урсула Зеллерберг (Ursula Sellerberg), пресс-секретарь Федерального союза немецких ассоциаций фармацевтов (ABDA). - Это не конфетки, которые едят просто так. Консультации обученных фармацевтов необходимы, как и со всеми другими лекарственными препаратами".

Опасный черный рынок

Эти важные консультации, при которых учитывается состояние здоровья конкретного покупателя виагры, отпадают, когда мужчины заказывают чудодейственнуютаблетку без рецепта через интернет. Кроме того, по словам профессора Франка Зоммера (Frank Sommer), президента Немецкого общества мужского здоровья (DGMG), объединяющего урологов, андрологов, терапевтов и врачей общей практики, на черном рынке нередко продается некачественный товар: "Несколько лет назад мы провели исследование, изучив 22 продукта, которые можно заказать в интернете без рецептов, и обнаружили, что более 80 процентов не содержали того, что в них было заявлено. Была даже группа медикаментов, превышающих дозволенную дозу в четыре раза".

Если мужчины принимают виагру или дженерики регулярно, то риск навредить сердечно-сосудистой системе очень велик. По словам профессора Зоммера, некоторые препараты также содержали примеси тяжелых металлов.

В онлайн-продаже встречаются не только поддельные брендовые товары, но и сомнительные предложения от врачей: покупатель заполняет медицинскую анкету, после чего врач принимается решение о продаже виагры или другого препарата. Часто этим занимаются онлайн-магазины за пределами Германии. Но ведь достоверность данных в таких анкетах невозможно проверить - поэтому не исключены фатальные ошибки. Но деньги решают все: покупатель получает товар по высокой цене: около 60 евро за четыре таблетки.

Эректильная дисфункция как предвестник инфаркта или инсульта

Мужчинам, страдающим эректильной дисфункцией, надо серьезно отнестись к данной проблеме, подчеркивает профессор Зоммер. "Дисфункция часто связана с диабетом или с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые могут быть предвестниками инфарктов или инсультов. Мы распознаем это при обследовании сосудов примерно за восемь лет до того, как может случиться инфаркт, а это значит, что можно принять соответствующие контрмеры. Если же пациент не проходит обследования, то риск инфаркта или инсульта у него очень велик", - предостерегает профессор и практикующий врач.

По его словам, если не лечить основное заболевание, то эректильная дисфункция будет ухудшаться. "Если главная причина не будет найдена, то симптомы продолжат усугубляться, а пациенту нужна будет все более высокая доза виагры, чтобы достичь эрекции, - поясняет профессор. - Так будет происходить до тех пор, пока самой высокой дозировки уже будет не хватать. В случае, если пациент лишь после этого обращается к специалистам, они подчас уже не в силах ему помочь".

Несовместимость с другими препаратами

Без консультаций специалистов пациенты могут не узнать, какие препараты несовместимы с силденафилом. Есть сердечные препараты, содержащие нитраты. В комбинации с силденафилом они резко снижают давление, то есть оказывают повышенное антигипертензивное действие, которое в худшем случае может привести даже к летальному исходу. "Если пациенты знают о проблемах с сердцем или подозревают о них, то лучше открыто сообщить о них фармацевту", - рекомендует Урсула Зеллерберг.

О реальных причинах эректильной дисфункции

По словам профессора Зоммера, до 1980-х годов преобладало мнение, что причины эректильной дисфункции - психологические у 90 процентов пациентов: "Сегодня ученые подтвердили, что все происходит с точностью до наоборот. До 90 процентов причин - чисто физические, к которым прибавляются психологические (страх, неуверенность в себе)". Тема вышла из табуированной зоны, была проведена целая серия научных исследований по проблемам потенции.

"Тогда специалисты и эксперты пришли к заключению, что состояние сосудов полового органа может предсказывать инфаркт. То же самое касается диабета, который стали диагностировать по тем же причинам гораздо раньше", - подчеркивает профессор Франк Зоммер, президент Немецкого общества мужского здоровья.

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