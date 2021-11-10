 Почему в Германии нельзя купить виагру без рецепта? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.02.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Почему в Германии нельзя купить виагру без рецепта?

Совет немецких экспертов решил, что активный ингредиент виагры силденафил и впредь будет доступен только по рецепту врачей.

Medikamente mit dem Wirkstoff Sildenafil - Viagra

В Германии виагру купить в аптеках и впредь можно будет только по рецепту врача. Эксперты Федерального института лекарственных средств и медицинских изделий (BfArM) единогласно отклонили заявку на отмену рецепта для активного ингредиента виагры - силденафила. Рецепт нужен не только для покупки таблетки фармацевтического гиганта Pfizer, но и для приобретения так называемых препаратов-дженерикам, среди которых - тадалафил (сиалис), варденафил (левитра) или аванафил (спедра). Окончательное решение должно еще принять Федеральное министерство здравоохранения, но, как показывает практика, оно следует рекомендациям BfArM. 

Фармацевтическая промышленность и аптеки уже давно настаивают на отмене рецепта для виагры и дженериков. С помощью средств для повышения потенции можно заработать много денег. В 2019 году объем мировых продаж виагры компании Pfizer достиг почти полумиллиарда долларов США. И это  - несмотря на то, что с синей таблеткой Pfizer с момента истечения срока патентной защиты в 2012 году конкурируют многочисленные дженерики.

В некоторых европейских странах, к примеру, в Польше, Великобритании, Швеции и Норвегии, виагру и другие таблетки, содержащие силденафил, можно приобрести без рецепта, если фармацевты прошли специальное обучение и могут дать компетентные консультации.

"Такие консультации крайне важны, - подчеркивает Урсула Зеллерберг (Ursula Sellerberg), пресс-секретарь Федерального союза немецких ассоциаций фармацевтов (ABDA).  - Это не конфетки, которые едят просто так. Консультации обученных фармацевтов необходимы, как и со всеми другими лекарственными препаратами".

Опасный черный рынок

Эти важные консультации, при которых учитывается состояние здоровья конкретного покупателя виагры, отпадают, когда мужчины заказывают чудодейственнуютаблетку без рецепта через интернет. Кроме того, по словам профессора Франка Зоммера (Frank Sommer), президента Немецкого общества мужского здоровья (DGMG), объединяющего урологов, андрологов, терапевтов и врачей общей практики, на черном рынке нередко продается некачественный товар: "Несколько лет назад мы провели исследование, изучив 22 продукта, которые можно заказать в интернете без рецептов, и обнаружили, что более 80 процентов не содержали того, что в них было заявлено. Была даже группа медикаментов, превышающих дозволенную дозу в четыре раза". 

Если мужчины принимают виагру или дженерики регулярно, то риск навредить сердечно-сосудистой системе очень велик. По словам профессора Зоммера, некоторые препараты также содержали примеси тяжелых металлов.

В онлайн-продаже встречаются не только поддельные брендовые товары, но и сомнительные предложения от врачей: покупатель заполняет медицинскую анкету, после чего врач принимается решение о продаже виагры или другого препарата. Часто этим занимаются онлайн-магазины за пределами Германии. Но ведь достоверность данных в таких анкетах невозможно проверить - поэтому не исключены фатальные ошибки. Но деньги решают все: покупатель получает товар по высокой цене: около 60 евро за четыре таблетки.

Эректильная дисфункция как предвестник инфаркта или инсульта

Мужчинам, страдающим эректильной дисфункцией, надо серьезно отнестись к данной проблеме, подчеркивает профессор Зоммер. "Дисфункция часто связана с диабетом или с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые могут быть предвестниками инфарктов или инсультов. Мы распознаем это при обследовании сосудов примерно за восемь лет до того, как может случиться инфаркт, а это значит, что можно принять соответствующие контрмеры. Если же пациент не проходит обследования, то риск инфаркта или инсульта у него очень велик", - предостерегает профессор и практикующий врач. 

По его словам, если не лечить основное заболевание, то эректильная дисфункция будет ухудшаться. "Если главная причина не будет найдена, то симптомы продолжат усугубляться, а пациенту нужна будет все более высокая доза виагры, чтобы достичь эрекции, - поясняет профессор. - Так будет происходить до тех пор, пока самой высокой дозировки уже будет не хватать. В случае, если пациент лишь после этого обращается к специалистам, они подчас уже не в силах ему помочь".

Несовместимость с другими препаратами

Без консультаций специалистов пациенты могут не узнать, какие препараты несовместимы с силденафилом. Есть сердечные препараты, содержащие нитраты. В комбинации с силденафилом они резко снижают давление, то есть оказывают повышенное антигипертензивное действие, которое в худшем случае может привести даже к летальному исходу. "Если пациенты знают о проблемах с сердцем или подозревают о них, то лучше открыто сообщить о них фармацевту", - рекомендует Урсула Зеллерберг.

О реальных причинах эректильной дисфункции

По словам профессора Зоммера, до 1980-х годов преобладало мнение, что причины эректильной дисфункции - психологические у 90 процентов пациентов: "Сегодня ученые подтвердили, что все происходит с точностью до наоборот. До 90 процентов причин - чисто физические, к которым прибавляются психологические (страх, неуверенность в себе)". Тема вышла из табуированной зоны, была проведена целая серия научных исследований по проблемам потенции.

"Тогда специалисты и эксперты пришли к заключению, что состояние сосудов полового органа может предсказывать инфаркт. То же самое касается диабета, который стали диагностировать по тем же причинам гораздо раньше", - подчеркивает профессор Франк Зоммер, президент Немецкого общества мужского здоровья.

Смотрите также:

  • Аспирин

    Таблетки, изменившие мир

    Аспирин

    Название аспирину дала таволга вязолистная - Spiraea ulmaria, растение, содержащее салициловую кислоту. О целебных свойствах этого вещества знали еще древние греки. Немецким химикам из лаборатории Bayer удалось создать на его основе формулу для медицинского применения. Так в 1897 году появилась ацетилсалициловая кислота, которую используют как обезболивающее и противовоспалительное средство.

  • Виагра

    Таблетки, изменившие мир

    20 лет виагре

    Появление этого препарата 20 лет назад произвело настоящую сенсацию, улучшив сексуальную жизнь многих мужчин. Виагра, препарат для повышения потенции и лечения эректильной дисфункции, впервые была допущена к продаже в 1998 году в США. Корпорация Pfizer вообще-то разрабатывала медикамент, снижающий артериальное давление. Но в ходе клинических испытаний проявился неожиданный побочный эффект.

  • Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду

    Таблетки, изменившие мир

    Чудо-таблетка

    Виагра быстро стала мировым хитом продаж. В 1998 году за разработку ее лекарственной формулы американские ученые Роберт Фурчготт, Луис Игнарро и Ферид Мурад были удостоены Нобелевской премии. Позже выяснилось, что действующее вещество силденафил помогает и против увядания растений или боязни высоты у альпинистов. На фото: Король Швеции Карл XVI Густав вручает Нобелевскую премию Фериду Мураду.

  • Противозачаточные таблетки

    Таблетки, изменившие мир

    Гормональный контрацептив

    Началом сексуальной революции стало изобретение противозачаточных таблеток. В 1961 году первый оральный контрацептив появился на рынке США, а позже и в Германии, где вызвал протесты блюстителей морали. В ГДР противозачаточные сначала выдавали только замужним женщинам с детьми. Сегодня в индустриально развитых странах это самое распространенное средство для защиты от нежелательной беременности.

  • Пенициллин

    Таблетки, изменившие мир

    Антибиотики

    В 1928 году, исследуя колонии стафилококков, британец Александр Флеминг обнаружил в чашках Петри пятна плесени, вокруг которых бактерий не было. Выведенный им антимикробный препарат пенициллин помог победить такие в то время смертельные заболевания, как пневмония или туберкулез. С тех пор был выведен ряд других антибиотиков, которые сегодня применяют в виде инъекций, таблеток и суспензий.

  • Повышенное артериальное давление

    Таблетки, изменившие мир

    Таблетки, понижающие давление

    Сегодня в борьбе с повышенным давлением назначают диуретики, бета-блокаторы или ингибиторы АПФ. Первые мочегонные препараты на основе пуринов из бобов какао или орехов колы появились в конце XIX. В 1950-х немецкие ученые разработали фуросемид - стандарт современной терапии. В конце 1960-х для понижения артериального давления стали использовать бета-блокаторы, а 20 лет спустя - и ингибиторы АПФ.

  • Антикоагулянты после замены сердечного клапана

    Таблетки, изменившие мир

    Маркумар, варфарин, плавикс…

    Лекарства против образования тромбов знакомы людям с искусственным клапаном сердца или с атеросклерозом. Первым антикоагулянтом был гепарин. 100 лет назад студент медицины из США выделил его из печени собаки. Первый оральный антикоагулянт обнаружили в 1920-х годах, анализируя заплесневелый силос из донника. Коровы, которые его ели, гибли от потери крови после несложных операций.

  • Таблетки от аллергии

    Таблетки, изменившие мир

    Таблетки от аллергии

    Способы полностью избавить от аллергии до сих пор не найдены. Но антигистаминные препараты существенно облегчают жизнь аллергикам. Лишь в 1942 году Бернару Альперну, французскому иммунологу российского происхождения, удалось создать первый противоаллергический препарат.

  • Антидепрессанты

    Таблетки, изменившие мир

    Антидепрессанты

    Попытки синтезировать препарат для облегчения депрессии предпринимались с начала XX века. Первый антидепрессант был открыт в 1957 году случайно. Врачи обратили внимание на действие ипрониазида, который применяли при лечении туберкулеза. Побочным эффектом было повышение настроения. Почти одновременно в Цюрихе разработали имипромин. По сей день это один из самых популярных антидепрессантов.

  • Витамин C

    Таблетки, изменившие мир

    Витамины

    То, что нехватка витаминов может вызывать заболевания, ученые поняли в начале XX века, пытаясь бороться с бери-бери, цингой и рахитом. Понятие "витамин" в 1912 году впервые использовал польский биохимик Казимир Функ. Латинские буквы для витаминов ввел Эльмер Макколлум из США. В 1933 в Швейцарии синтезировали аскорбиновую кислоту. Этот метод и сейчас применяют для промышленного синтеза витамина С.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

Секс-позитив и другие аспекты женской сексуальности

В книге "Она хочет" Катя Левина откровенно рассказывает о своем сексуальном опыте и показывает, что женщинам стоит бороться за сексуальное равноправие. Подробности - в интервью DW.  

В США допущена к продаже первая в мире виагра для женщин

Препарат для повышения сексуального желания у женщин может выйти на рынок США. Эффективность препарата вызывает споры.  

Откровенные подробности о немцах и сексе

Первый секс, количество партнеров и многие другие аспекты интимной жизни немцев впервые стали предметом масштабного исследования в Германии.  

В Берлине тестируют "био-виагру"

В берлинской клинике "Шарите" проходит тестирование средства для повышения потенции мужчин, состоящего исключительно из природных компонентов. Предполагается, что эффект препарата будет превосходить действие "виагры".  

Немецкие таможенники конфисковали 40 тысяч таблеток поддельной "Виагры"  

Виагра через интернет

07.07.2002  

Немецкий эксперт о пользе секса в зрелом возрасте

Человеку в любом возрасте необходима полноценная интимная жизнь. Регулярный секс для пожилых людей - это настоящий эликсир молодости, подчеркивает в интервью DW немецкий эксперт.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Маленькие розовые таблетки, или Что обещает виагра для женщин? (19.08.2015)  

Как дорого человечеству обходится курение (11.01.2017)  

Как в Германии борются за здоровое питание (10.01.2019)  

Также по теме

ARCHIV - ILLUSTRATION - Ein männliches Geschlechtsteil ist am 13.07.2012 an einer goldenen Skulptur in den Herrenhäuser Gärten in Hannover zu sehen. Gut 9 Zentimeter schlaff, gut 13 Zentimeter steif: So sieht er Wissenschaftlern zufolge aus, der durchschnittliche Penis. Foto: Julian Stratenschulte dpa (zu dpa Studie: Der Durchschnitts-Penis ist 13,12 Zentimeter lang vom 03.03.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Немецкий эксперт о причинах импотенции 10.11.2021

Почему многие мужчины, страдающие импотенцией, не обращаются к врачам? Уролог из Германии объясняет причины.