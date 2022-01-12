Выкидыш: пережить трагедию и помочь справиться с ней другим

Выкидыш. Женщинам, столкнувшимся с вынужденным прерыванием беременности, говорить на эту тему крайне тяжело. Ведь потеря ребенка даже на ранней стадии беременности - непередаваемо большое горе: для малыша уже придумывалось имя - и вдруг его больше нет. Как показывает статистика, подобное потрясение переживает практически каждая третья забеременевшая женщина.

Обложка книги "Каждая 3-я женщина"

Книга 37-летней немецкой писательницы, журналистки и телеведущей Наташи Загорски (Natascha Sagorski), вышедшая в понедельник, 21 февраля, в мюнхенском издательстве Komplett-Media, так и называется - "Каждая 3-я женщина" ("Jede 3. Frau").

Автор посвятила ее всем детям-звездочкам (Sternenkinder)и их родителям. Детьми-звездочками, а также детьми-ангелами и детьми-бабочками в Германии называют мертворожденных, умерших при родах или ушедших вскоре после своего появления на свет малышей. В своей книге Наташа Загорски дает возможность высказаться 25 женщинам, потерявшим своих неродившихся детей, но не сдавшимся на пути к удачной беременности, а также мужчине, пережившему необходимость прерывания беременности у любимой. Их истории показывают: тем, кто испытал столь тяжелую психологическую травму, обязательно нужно проработать ее, а не оставаться один на один со своей судьбой.

"Я больше не слышу биения сердца у эмбриона"

О том, что такое выкидыш, Наташа Загорски знает не понаслышке. Она сама пережила такую трагедию во время своей первой и очень желанной беременности. Именно после этого писательница решила собрать истории людей, имевших подобный опыт, и издать на их основе книгу - чтобы помочь миллионам других женщин, испытавших перинатальную утрату, и дать им надежду. Начинается эта книга с ее собственной истории.

Писательница Наташа Загорски

Для Наташи первая беременность была, как первая любовь: и она, и ее муж порхали от счастья и жили в ожидании чуда - появления на свет своего первенца. И когда на очередном осмотре врач вдруг сказал, что многие женщины при первой беременности теряют ребенка на совсем раннем сроке, девушка была несколько ошеломлена - тем более что во время предыдущего УЗИ она видела, как бьется сердечко ее малыша, и уже начала представлять, как будет водить его в ясли, подбирать ему ботиночки, покупать всякие другие вещи, но уж точно не думала о выкидыше.

И когда врач затем произнес роковую фразу: "Мне очень жаль, но я больше не слышу биения сердца у эмбриона", - Наташа потеряла дар речи, а потом разрыдалась. Как признается автор книги, такой шок она не испытывала никогда. По ее словам, ужас, который охватывает беременную женщину, когда она узнает, что ее нерожденного малыша больше нет, не сравним ни с чем.

Писательница откровенно описывает состояние, в котором она пребывала тогда: как ей не хотелось ни с кем, кроме мужа, встречаться, общаться и тем более обсуждать случившееся, как она отгородилась от мира, проводя дни напролет наедине со своей душевной болью и ощущением внутренней пустоты, как при поддержке любимого нашла в себе силы жить дальше. Девушка настолько искренне обо всем пишет, что, читая эту книгу, складывается впечатление, будто она делится пережитым горем лично с тобой.

"Я всегда хотела стать мамой"

Столь же открыто рассказывают о себе и другие героини - абсолютно разные женщины, которых объединило пережитое ими горе.

"Я всегда знала, что хочу стать мамой. И желательно - совсем молодой. Моей маме было 23 года, когда она родила меня, и мы до сих пор невероятно близки, почти как друзья. Я желаю этого и своим детям. Вот почему я не скрывала желания иметь детей, когда познакомилась со своим теперешним мужем, и на одном из первых свиданий прямо спросила, насколько он открыт этой теме", - делится 31-летняя Кати (Cathy).

Оказалось, что и ее парень тоже мечтал о семье и детях. И когда несколько месяцев спустя после того, как они стали встречаться, Кати поняла, что ждет ребенка, оба были на седьмом небе от счастья. Конечно, девушка слышала о том, что не каждая беременность оканчивается благополучно, но ей и в голову не приходило, что подобное может постичь ее - уж слишком безоблачной и беззаботной была у нее жизнь. Однако случилось так, что беременность у Кати оказалась внематочной, и это спровоцировало выкидыш.

"Я вдруг почувствовала резкую боль и увидела кровь - и поняла, что моего малыша больше нет. И тогда меня охватила страшная боль душевная. Эта глубокая, пронзительная боль и мысль, что маленькое чудо, которое росло внутри меня и которое я уже полюбила, чье сердечко во время УЗИ я видела бьющимся, просто умерло, - эта боль была настолько новой для меня и пришла с такой силой, что я не была готова открыться ей", - рассказывает Кати.

"И вдруг я слышу эти страшные слова…"

Когда 32-летняя Аня (Anja) была беременна первой дочерью, все шло прекрасно. Будущая мама наслаждалась каждым днем и ощущением того, как растет человечек внутри нее. Никаких страхов она не испытывала, да и причин для них не было. Все обследования проходили замечательно, и домой она всегда возвращалась с хорошими новостями. В результате у нее родилась здоровая красивая девочка. Однако позже Аня узнала, что может быть и по-другому.

"Когда нашей дочери исполнилось два года, мы с мужем решили, что пора увеличивать семью. Вскоре я забеременела. Сначала все шло хорошо. Но по прошествии нескольких недель вдруг я слышу эти страшные слова врача: "Я больше не могу обнаружить сердцебиение эмбриона", - рассказывает Аня.

"Держась вместе, мы станем сильнее"

35-летняя Штеффи (Steffi) пережила семь выкидышей. Сегодня молодая женщина рассказывает об этом спокойно, но тогда, после седьмого по счету удара судьбы, она была на грани срыва.

"Я сидела на диване - и вдруг все вырвалось наружу. Я плакала так, как не плакала никогда в жизни. Оглядываясь назад, я думаю, что это было своего рода очищение, когда весь старый балласт отпал. Затем я сделала себе, наверное, самую значимую для меня татуировку - семь маленьких точек, по одной на каждый выкидыш, а за ними крест. Этот крест должен был ознаменовать конец душевной боли. Я не желала больше страдать. И с этого момента все стало налаживаться", - говорит Штеффи.

Сегодня она - мама очаровательной дочки. На подходе и второй ребенок. В конце концов, мамами стали или готовятся стать и другие героини книги "Каждая 3-я женщина". Ее автор Наташа Загорски родила, одного за другим, двоих детей. У Ани их теперь трое: после выкидыша, случившегося два года спустя после рождения дочки, она забеременела двойней - родились мальчики.

По словам этих женщин, они хотят дать надежду тем, у кого произошло такое же, как у них, горе, помочь им справиться с отчаянием и депрессией и запрограммировать себя на успех. "Держась вместе, мы сможем не только стать сильнее, но и сделать сильнее других. И все мы только выигрываем от этого", - так завершает свою книгу Наташа Загорски.

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