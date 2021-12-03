Почему немки не доверяют мужчинам-акушерам

В Германии есть гинекологи, врачи-акушеры и просто акушеры, по-немецки хебамы (Hebamme). Чтобы не запутаться в названиях, сразу расставим все точки над "i": гинекология - это учение о женщинах и женских болезнях, акушерство - область знаний и практических навыков о беременности, родовом и послеродовом периодах. Хебамы в Германии - это чаще всего средний медицинский работник, специалист в акушерстве, оказывающий помощь беременным и роженицам до, после и непосредственно во время родов.

До некоторого времени акушерство в Германии было чисто женской прерогативой, но постепенно гендерное равноправие начало распространяться и в этой профессии. Сегодня в стране по разным данным всего чуть более 10 мужчин-акушеров. Они сами себя так и называют - Hebamme, хотя слово это женского рода. И, казалось бы, работа эта чисто женская, однако, берлинский хебама Тобиас Рихтер (Tobias Richter) на практике доказывает, что эту работу вполне могут выполнять и мужчины, причем, нисколько не хуже, чем женщины.

Однако путь к этой профессии у Тобиаса был тернистым. Всему виной - стереотипы в обществе: мужчины ведь детей не рожают, откуда им знать обо всех тонкостях этой профессии? Одна молодая женщина при схватках в родильном отделении больницы Helios Berlin-Buch, в которой хебамой работает Тобиас, ему так и заявила: "Откуда вам знать, какие боли я испытываю сейчас, если вы сами детей не рожали?" Дипломированный специалист Рихтер, сначала растерялся, но тут же нашелся, чем обезоружить роженицу: "У нас хебамами работают и девушки, которые тоже еще не рожали, поэтому делить специалистов по полу по меньшей мере несправедливо", - успокоил он будущую мать.

После удачных родов молодая мама даже подружилась с акушером, попросив у тогда 22-летнего Тобиаса прощения. По ее собственному признанию, она не ожидала, что встретит в роддоме парня, который так профессионально будет сопровождать ее роды. С недоверчивым отношением к себе Тобиасу Рихтеру приходилось сталкиваться довольно часто.

40 резюме и пять личных собеседований

Тобиасу пришлось набраться терпения прежде, чем он смог найти место для обучения акушерству. Он отослал более сорока резюме в разные учебные заведения Германии и всего пять раз был приглашен на собеседования. Об одном из них он вспоминает до сих пор. "У меня сразу создалось впечатление, что меня пригласили на разговор только из-за любопытства, потому что им хотелось воочию увидеть "белую ворону", которая желает обучиться "чисто женской профессии", - с улыбкой вспоминает он.

Акушер Тобиас Рихтер

По словам Тобиаса, во время собеседования ему даже инкриминировали так называемый в психологии "синдром спасателя" - патологическую склонность человека заниматься оказанием всевозможной помощи окружающим людям, о которой его в большинстве случаев даже не просят. Тобиас категорически отверг подобного рода обвинения, и уже через несколько дней после собеседования получил отказ: "На мое место, по всей видимости, взяли девушку, выбор среди них был большим", - предположил он и не сдавался, отсылая все новые резюме. Наконец-то ему повезло в одном из медицинских училищ в Эрфурте. Именно здесь после трех лет обучения он и получил образование акушера.

По стопам мамы

Ответ на вопрос, почему Тобиас выбрал профессию акушера, звучит достаточно убедительно: "Я вырос с этой профессией. Моя мама акушерка, она опекала тысячи беременных женщин до и после родов. В доме постоянно говорили на эту тему. Еще будучи школьником, я прошел практику в ее больнице, был свидетелем того, как рождаются дети, и сразу решил, что тоже хочу стать акушером", - признается Тобиас.

Почему он, будучи мужчиной, выбрал именно эту "женскую профессию"? "Я стал акушером, потому что эту работу надо выполнять с сердцем и разумом. Мне приятно сопровождать пары на их пути к семейной жизни с детьми", - подчеркивает он в интервью DW. "Разумеется, подавляющее большинство - благополучные роды, когда мать и ребенок здоровы, и вся семья счастлива. Именно это и стимулирует меня в работе, но профессия акушера намного сложней, чем многие себе ее представляют, мы несем большую ответственность за все, что мы делаем", - подчеркивает начинающий акушер.

Тобиас принял уже более 400 родов

Впрочем, несмотря на молодость, называть Тобиаса начинающим акушером было бы не совсем правильно. В свои 23 года он принял уже чуть более четырехсот родов. Он не понаслышке, а на практики знает, что такое первые роды, роды с осложнениями, когда ребенок или его мать из-за болезней вынуждены провести в больнице долгое время. И каждый раз, когда все заканчивается благополучно, Тобиас убеждается в том, что выбрал правильную для себя профессию.

Раньше он, кроме своей непосредственной работы в родильном отделении больницы, сопровождал беременных женщин до самих родов, опекая их и после рождения детей и даже был руководителем специальных курсов для будущих мам, во время которых рассказывал им о том, как вести себя во время беременности, в каких случаях следует срочно обратиться за медицинской помощью, а в каких самим попытаться справиться с возникшей ситуацией. Хебамы практически ведут беременных женщин к родам, учат дышать, занимаются до- и послеродовой гимнастикой, помогают приучить новорожденного к материнской груди и многое другое. "Вопросов у будущих мам, особенно у тех, которые ожидают первенцев, так много, что они просто не могут обойтись без советов и поддержки специалистов", - замечает Тобиас Рихтер. Однако такая работа требует очень много времени и сил, поэтому Тобиас быстро понял, что совмещать ее со сменами в больнице, после которых необходим полноценный отдых, просто вредно и принял решение сконцентрироваться на акушерской работе в условиях стационара.

По словам Тобиаса, здесь приходится сталкиваться с определенной рутиной, когда одну будущую мать сменяет другая, а ты успеваешь только познакомиться, опекая их и оказывая необходимые медицинские услуги перед самими родами и после них, и уже вскоре прощаешься с матерями и новорожденными. Однако его больше привлекает работа в команде. Именно поэтому Тобиас сделал свой выбор на стационарное акушерство, то есть на медицинской опеке будущих матерей в завершающей стадии беременности до самих родов. Это, как он говорит, самый ответственный период опеки будущей матери и ее ребенка.

В берлинской клинике Helios двое мужчин-акушеров

В соседней с Германией Италии никого не удивить мужчиной-акушером. Они являются привычным явлением в родильных отделениях больниц. В каждом таком отделении работают по одному или двое мужчин. Это подтверждает и коллега Тобиаса по берлинской клинике Helios Рафаэль Мирабиле. Сам он учился акушерству на Сицилии, а затем уехал в Германию, где работает по своей специальности.

Тобиас Рихтер и его коллега-акушер Рафаэль Мирабиле

В то время как мужчины-акушеры вполне естественное явление не только в Италии, но и, скажем, в Австралии или Дании, в Германии к ним еще относятся с некоторым предубеждением. Однако, по словам Тобиаса Рихтера, с 2020 года ситуация и в Германии начала меняться к лучшему. Дело в том, что именно с этого года истек срок, установленный директивой Евросоюза, которая предписывает всем странам - членам ЕС перевести эту профессию в академическое русло. На данный момент уже существует около 20 акушерских программ в вузах по всей стране. Большинство из них - в Баден-Вюртемберге и Северном Рейне - Вестфалии, а первым стал предлагать такое высшее образование еще в 2017 году университет Любека в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн.

С середины ноября нынешнего года и в родильном отделении клиники Helios Berlin-Buch, в которой работает Тобиас Рихтер, проходит практику группа студентов-акушеров Евангелической высшей школы Берлина (Evangelische Hochschule Berlin, EHB) из 12 человек.

"В нашей клинике, в которой ежегодно принимаются роды у более трех тысяч женщин, эти студенты получат качественные практические навыки", - уверен Тобиас Рихтер. Он так же считает, что с возможность обучения этой профессии в немецких вузах станет более привлекательной и для мужчин уже по той простой причине, что она с дипломом степени бакалавра будет более высокооплачиваемой.

Две причины непривлекательности профессии для мужчин

Тобиас видит причины небольшого интереса мужчин к профессии акушеров в первую очередь из-за недостаточно высокой зарплаты. Средний медицинский персонал, как и социальные профессии, плохо оплачиваются в Германии, поэтому они по-прежнему остаются для мужчин непривлекательными, говорит он. Кроме того, в обществе пока еще нет должной толерантности по отношению к мужчинам, выполняющим эту работу. "Многие женщины даже не берут с собой мужей на курсы подготовки к родам. Немало и беременных женщин, которые стараются не обсуждать в кругу близких тему будущих родов, и не могут представить себе рядом во время родов мужчину-акушера", - с некоторой досадой в голосе замечает он.

Тобиас Рихтер надеется, что со временем в Германии в этой сфере станет больше мужчин

В эрфуртском медучилище он был первым акушером-мужчиной, и сначала даже вызывал раздражение, как со стороны преподавателей, так и среди обучающихся. "Но мы быстро привыкли друг к другу, - вспоминает Тобиас, - мне пришлось многое рассказать о себе, о том, почему я выбрал эту профессию, чтобы лед недоверия все же тронулся". Однако, по его собственному признанию, и в родильном зале находились женщины-коллеги, которые не хотели с ним работать. "Были и те, которые ждали, когда я сделаю ошибку, поэтому мне было важно безупречно выполнять свою работу, ежеминутно доказывая свой профессионализм", - подчеркивает Тобиас.

Но теперь это уже в прошлом. Сегодня он всем уже доказал, что выполняет свою работу не хуже, чем его коллеги-женщины. Они даже частенько обращаются к нему с за советом. И мало кого смущает то, что он мужчина, да еще и совсем молодой - пока без семьи и детей. Главное - быть профессионалом в своем деле, а все остальное для коллег и пациенток - дело второстепенное, уверен берлинский акушер Тобиас Рихтер.

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