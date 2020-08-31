Бум мобильных приложений для отслеживания месячных: что в них не так

Термином "фемтех" (от английского female technology) принято называть стартапы и технологии, ориентированные на женщин. Этот термин появился в 2016 году - считается, что его придумала живущая в Берлине датская предпринимательница Ида Тин, основавшая приложение Clue, помогающее женщине отслеживать менструальные циклы и в целом следить за здоровьем. В настоящий момент таких приложений десятки.

Они собирают информацию о начале месячных, планах женщины забеременеть, сексуальной активности и рационе. Миллионы пользовательниц делятся с программами этой информацией, особо не задумываясь о том, кто получает к ней доступ. Эксперты по защите личных данных по всему миру предупреждают о возможном злоупотреблении такой чувствительной информацией. В чем опасность таких приложений?

Секс, еда и алкоголь: зачем приложениям эта информация

На фоне пандемии коронавируса в 2020 году популярность телемедицинских технологий и приложений, помогающих следить за здоровьем, значительно выросла. Стали пользоваться большим спросом и приложения для контроля за менструальным циклом, с помощью которых можно предсказать начало следующих месячных, рассчитать примерный день овуляции и окно предменструального синдрома (ПМС). Следить за своим циклом полезно, подтверждают гинекологи, и современные технологии облегчают этот процесс. Но так ли защищены данные, которые сообщают о себе пользователи?

Пандемии COVID-19 подтолкнула к созданию приложений, помогающих избежать заражения

В международном праве вся персональная информация о состоянии здоровья человека считается "чувствительной". К этой категории относятся и любые сведения, раскрывающие религиозные, политические и сексуальные предпочтения, объясняет Ева Блюм-Дюмонте, исследовательница из британской некоммерческой организации Privacy International. По ее словам, создатели приложений обязаны с особой аккуратностью обращаться с такой информацией. "Но на самом деле это не так, и в именно в этом заключается проблема с трекерами, помогающими следить женщинам за здоровьем", - говорит Блюм-Дюмонте.

В ходе исследования, проведенного Privacy International в 2019 году, выяснилось, что некоторые приложения автоматически делятся информацией, которую сообщают о себе пользователи, с Facebook и другими своими партнерами. При этом пользователи нередко об этом даже не подозревают. "Нас поразил масштаб данных, которые собирает приложение, - рассказывает исследовательница. - Помимо информации о начале и окончании месячных, женщин просят указать, как часто они занимаются сексом, употребляют ли алкоголь, ходят ли на йогу. Желание знать, зачем программам эти данные и на что они влияют, нормально. Но приложения об этом умалчивают".

Соглашения об условиях использования мобильных приложений нередко очень непрозрачны. "Нам понадобилась помощь опытных юристов, чтобы понять, что подразумевают пользовательские соглашения, которые автоматически подписывают женщины, загружающие себе на смартфоны подобные приложения", - говорит Блюм-Дюмонте. Удалить свои данные из приложений также непросто. Например, чтобы программа Clue удалила всю имеющуюся у нее информацию о здоровье пользователя, необходимо написать специальный запрос и подождать около месяца.

Алена Попова

"Хорошо, когда женщина следит за менструальным циклом. Но правильно ли доверять эту задачу алгоритму? Как можно гарантировать пользователю, что данные, которыми он делится с программой, находятся в безопасности?", - рассуждает российская правозащитница Алена Попова. Она отмечает, что нередко женщины даже не подозревают, что, подписывая соглашения о передаче данных, они дают согласие на то, чтобы приложения хранили эту информацию десятилетиями. В Европе на приложения для смартфонов распространяются нормы общей защиты данных ЕС (General Data Protection Regulation, GDPR), но в России пользователи таких программ менее защищены.

Кого интересуют данные о менструальном цикле женщины?

Кто заинтересован в данных, связанных с менструальным циклом женщины? Одна из наиболее заинтересованных сторон - маркетологи. Ведь в зависимости от дня менструального цикла меняется не только настроение и эмоции женщины, но и ее интерес к различным потребительским товарам и услугам.

"В маркетинге было несколько подобных исследований. Скажем, если у женщины ПМС, то она, скорее, предпочтет купить какие-то товары для дома, что-то уютное. А в начале цикла, когда в организме повышается уровень эстрогена, женщину, скорее, заинтересует реклама эротичного нижнего белья. И на этом базируется маркетинговая стратегия", - объясняет DW Эстер Краббендам из правозащитной голландской некоммерческой организации Bits of Freedom. Наиболее ценной, по словам эксперта, для маркетологов является информация о том, что женщина собирается завести ребенка или забеременела - ведь от этого существенным образом меняются ее потребительские привычки.

Эстер Краббендам

Эстер Краббендам приводит в пример американскую компанию Glow, которая помимо четырех "женских" приложений также предлагает своим пользователям клиники, в которых можно заморозить яйцеклетки и сделать экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). "Фактически, компания использует данные, которые женщины вводят в их приложения, чтобы продавать им потом свои продукты", - уверена эксперт.

Информация о менструальном цикле женщины открывает большое пространство для манипуляций, ведь в зависимости от цикла колеблется гормональный фон, влияющий на психофизиологические характеристики, объясняет Алена Попова. "Вопрос о том, насколько далеко может зайти нейромаркетинг (комплекс методов, изучающих поведение покупателя и взаимодействие процессов в мозге на отношение к маркетингу и рекламе. - Ред.), лежит в этической плоскости", - полагает эксперт.

Пока, по ее словам, она не слышала, чтобы маркетинговые компании в России использовали в своих целях данные о менструальном цикле женщины. Но эксперт не иключает, что в будущем это может произойти: "Сбербанк, например, уже создал лабораторию нейронаук и поведения человека. Там собирают данные клиентов банка, чтобы понять, какое психоэмоциональное состояние влияет на определенные траты и расходы".

Противники абортов и приложения для отслеживания цикла

В доступе к данным о женском здоровье могут быть заинтересованы не только маркетологи, но и противники абортов. В 2019 году газета The Guardian опубликовала расследование о приложении The Femm, которым уже пять лет пользуются женщины в США, Европе, Африке и Латинской Америке. По данным издания, приложение спонсирует фонд консервативного американского бизнесмена Шона Филера. Он публично поддерживает католические организации, которые выступают за запрет оральной контрацепции и прерывания беременности.

В некоторых своих текстах приложение The Femm подвергает сомнению использование гормональной контрацепции. Взамен пользователям предлагается изучить свой цикл, чтобы избежать беременности. Некоторые консультирующие приложение врачи, как оказалось, не имеющие медицинских лицензий, также призывают женщин отказываться от контрацептивов и абортов.

Данные о менструальном цикле интересуют и власти. Так, в департаменте здравоохранения американского штата Миссури подтвердили, что отслеживали данные о менструальном цикле женщин, которые обращались в единственную клинику штата, в которой разрешены аборты. “Нас беспокоит, что в будущем в странах, где аборты запрещены и уголовно наказуемы, государство захочет получить доступ к приложениям для отслеживания месячных, - указывает бразильская исследовательница, юрист, основательница и глава международного правозащитного проекта Coding Rights Джоана Варон. В Бразилии за нелегальный аборт женщине грозит до трех лет лишения свободы.

“Мой совет - подумайте лишний раз, какова ваша цель при использовании этих приложений. Стоит ли она того, чтобы указывать прямо все-все данные о себе. Свою основную функцию - предсказывать начало месячных - трекер будет выполнять и без информации о том, сколько вы выпили и когда последний раз мастурбировали”, - заключила Ева Блюм-Дюмонте.

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