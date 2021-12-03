 Опрос: около половины немцев - за отмену запрета на рекламу абортов | Новости из Германии о Германии | DW | 03.12.2021

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Германия

Опрос: около половины немцев - за отмену запрета на рекламу абортов

47 процентов опрошенных Infratest dimap высказались за отмену параграфа 219а в Уголовном кодексе ФРГ, запрещающего медикам публиковать сведения о методах, используемых при прерывании беременности.

УЗИ

Без малого половина немцев - 47 процентов - выступают за отмену запрета на рекламу абортов. Таковы обнародованные в пятницу, 3 декабря, итоги репрезентативного социологического опроса Deutschlandtrend, проведенного институтом Infratest dimap по заказу немецкой общественно-правовой медиакомпании ARD. Еще 40 процентов респондентов высказались против отмены соответствующего параграфа 219а в Уголовном кодексе Германии.

Выдвинутый несколько дней назад на пост министра юстиции Германии представитель либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Марко Бушманн (Marco Buschmann) и представляющая партию "Союз-90"/"зеленые" Анне Шпигель (Anne Spiegel), которую планируют назначить федеральным министром по делам семьи, пожилых граждан, женщин и молодежи, заявили, что хотят как можно скорее отменить параграф 219а. Вошедшие в правительство ФРГ социал-демократы, "зеленые" и либералы договорились об этом в своем коалиционном соглашении.

Аборты в ФРГ легализованы не полностью

Полностью аборты в ФРГ не легализованы. В Уголовном кодексе сохраняется 218-я статья, которая запрещает их и грозит тюремным наказанием за нарушения. Допускается, однако, целый ряд исключений. Так, не считается составом преступления аборт, если он сделан по медицинской необходимости - если беременность угрожает жизни или душевному здоровью женщины.

Разрешен также аборт, если беременность наступила вследствие изнасилования. Это правило, однако, действует только в первые 12 недель после зачатия. В обоих случаях автором медицинского заключения не имеет права быть врач, делающий затем эту медицинскую процедуру.

Кроме этого, закон предписывает женщине пройти специальное собеседование у врача или в имеющей государственную лицензию женской консультации. Там выдают справку, подтверждающую, что женщина ознакомлена со всеми возможными последствиями своего решения и имеющимися альтернативами.

Врачам в Германии нельзя указывать форму проведения аборта

В 2019 году бундесрат принял законопроект, изменяющий параграф 219а Уголовного кодекса ФРГ, который запрещал публичное информирование о собственных или чужих услугах по прекращению беременности и предусматривал наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Согласно новой норме, врачам разрешено предоставлять информацию, в частности в интернете, о том, что они проводят процедуру аборта, но они должны направлять клиенток за детальной информацией в Федеральную врачебную палату. В то же время медикам запрещается публиковать сведения о методах, используемых при прерывании беременности.

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    Автор: Дарья Брянцева


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