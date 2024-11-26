"Важно соблюдать права человека": ООН о помощи людям с ВИЧ

По данным ЮНЭЙДС, за 2023 год в мире выявили 1,3 млн новых случаев заражения ВИЧ. Бороться с его распространением можно, лишь защищая права каждого, говорится в докладе организации под названием "Идите по пути прав".

Соблюдение прав человека играет ключевую роль в обеспечении доступа к услугам по профилактике заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), а также при лечении ВИЧ-инфекции. Таков основной посыл доклада Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (UNAIDS) о ситуации в мире. Документ под названием "Идите по пути прав" был представлен 26 ноября, в преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом.

"Соблюдение прав каждого человека является основой эффективного ответа на ВИЧ", - говорится на сайте ЮНЭЙДС. По данным организации, в 2023 году число людей, живущих с ВИЧ, достигло на планете 39,9 млн. "За 2023 год в мире было выявлено 1,3 млн случаев новых заражений ВИЧ. Это в три раза больше, чем намеченная на 2025 год граница в 370 000 человек, - подчеркнула исполнительный директор UNAIDS и заместительница генсека ООН Винни Бьянима, представляя доклад. - Чтобы направить траекторию пандемии вниз по наклонной, необходимо добиться того, чтобы к спасающим жизни программам могли без страха получить доступ все, кто в них нуждается".

Исполнительный директор UNAIDS Винни Бьянима Фото: picture-alliance/AP/G. Ehrenzeller

Как следует из доклада, в 2023 году 31 млн человек в мире получал антиретровирусную терапию. В ЮНЭЙДС расценивают это как успех в области общественного здравоохранения, который позволил снизить число смертей от СПИДа до самого низкого уровня с момента пика в 2004 году.

"Несмотря на эти успехи, в настоящее время мир не находится на пути к тому, чтобы покончить со СПИДом как угрозой для общественного здоровья к 2030 году", - констатируют авторы доклада. Указывается, что в 2023 году 9,3 млн человек с подтвержденным диагнозом ВИЧ не получали антиретровирусную терапию.

По данным ЮНЭЙДС, обнародованным в июле, в 2023 году 86% людей, живущих с ВИЧ, знали свой статус. Среди знающих свой статус, 89% имели доступ к лечению, у 93% людей, получающих терапию, была достигнута вирусная супрессия - подавлена вирусная нагрузка.

Призыв к отказу от дискриминации и отмене "вредных законов"

Чтобы коллективные меры по борьбе с распространием ВИЧ были сильными, ориентированными на каждого конкретного пациента и устойчивыми, исключительно важен подход, основанный на правах человека, убеждены в организации. "Услуги по (профилактике и лечению. - Ред.) ВИЧ будут доступны нуждающимся в них людям только в том случае, если будут соблюдаться права человека; если будут отменены дискриминационные и вредные законы; если будет вестись эффективная борьба против стигматизации, дискриминации и насилия", - подчеркивают авторы доклада.

К кампании ООН по защите прав человека как эффективному инструменту в борьбе с распространением ВИЧ присоединились многие знаменитости, среди них - певец и композитор Элтон Джон - основатель фонда Elton John AIDS Foundation. "Около 9,3 миллиона человек, живущих с ВИЧ, не получают лечения, - указывает он в письменном заявлении, использованном в докладе. - Маргинализированные группы - ЛГБТК+, люди, употребляющие наркотики, женщины и девочки - не получают равного доступа к медицинской информации, лекарствам и поддержке, потому что их обстоятельства каким-то образом делают их якобы недостойными этого. Шокирует тот факт, что 44 % всех новых случаев заражения ВИЧ в мире приходится на женщин и девочек. Риск заразиться ВИЧ для мужчин-геев и других мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, в 23 раза выше".

Смертность от СПИДа в мире

Судя по последним данным ЮНЭЙДС , смертность вследствие СПИДа составила в 2023 году в мире 630 000 человек. Это самый низкий показатель со времен пика в 2004 году - 2,1 млн смертей, отмечается в докладе. При этом по большей части прогресс был достигнут благодаря антиретровирусной терапии.

Сильнее всего проблема смертности от СПИДа затронула Восточную и Южную Африку (260 000 смертей), Азиатско-Тихоокеанский регион (150 000 смертей) и Западную и Центральную Африку (130 000 смертей). В Восточной Европе и Центральной Азии суммарно вследствие СПИДа в 2023 году скончались 44 000 человек.

Препараты для ВИЧ-инфицированных Фото: Jens Kalaene/dpa/picture alliance

Притеснение меньшинств и право на здоровье

В докладе "Идите по пути прав" не приводятся данные о численности ВИЧ-инфицированных или умерших вследствие СПИДа в конкретных странах. Между тем, говоря о важнейшей роли защиты прав человека и борьбе против стигматизации в этой связи, авторы указывают на негативное влияние принятых в некоторых странах законов, запрещающих "гей-пропаганду", поскольку из-за них ЛГБТ+-организации теряют возможность сделать свой вклад в борьбу со СПИДом.

В этой связи авторы упоминают Россию, которая в 2022 году расширила действие закона "о гей-пропаганде", официально запретив публичное изображение "нетрадиционных отношений", а также Грузию, где аналогичный закон существенно ограничил в правах сексменьшинства.

"Эти законы (…) нарушают свободу выражения мнений и могут привести к нарушению права на здоровье и других прав человека", - считают в ЮНЭЙДС.

В то же время в докладе хвалят украинскую правозащитную организацию 100% Life, деятельность которой направлена на обеспечение доступа всем украинским пациентам с ВИЧ к лечению, а также способствует реализации их прав и свобод.