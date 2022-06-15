Туберкулез, ВИЧ, холера. Война усугубила эпидемическую ситуацию в Украине

Война усугубит и без того сложную ситуацию с заболеваемостью ВИЧ и туберкулезом в Украине. Таков прогноз экспертов Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией. По мнению директора фонда Питера Сэндса, большие потоки беженцев, теснота в убежищах и перебои с оказанием медицинской помощи способствуют распространению этих инфекционных заболеваний.

Украина еще до начала полномасштабной войны России имела один из самых высоких показателей заболеваемости туберкулезом и ВИЧ/СПИДом в Восточной Европе и Центральной Азии. В условиях войны риск инфицироваться возрос не только для групп риска, среди которых наркозависимые, работники секс-индустрии, бездомные и очень бедные люди, но и для всех остальных, говорит исполнительный директор Альянса общественного здоровья Андрей Клепиков в интервью DW.

Беженцы в зоне риска

Особенно высок риск заразиться у тех, кто из-за войны был вынужден покинуть свои дома, а также люди, живущие в зоне активных боевых действий, говорит эксперт. Нехватка средств и теплой одежды, а также жилья для беженцев, по его словам, способствует распространению туберкулеза. "А во время воздушной тревоги люди прячутся в бомбоубежищах, многие из которых переполнены. Если вспомним эвакуационные поезда и условия, когда люди буквально сидели друг на друге, то это ситуации, в которых также возрастает риск заражения", - объясняет исполнительный директор альянса.

Теснота в бомбоубежищах повышает риск заражения инфекционными заболеваниями.

Он обращает внимание и на угрозу вовлечения беженцев, среди которых преимущественно женщины, в секс-индустрию из-за возможных экономических проблем, а также гендерно обусловленного насилия по отношению к ним. "Во время войны были случаи изнасилования - это все риски передачи ВИЧ", - отмечает Клепиков.

Еще одним фактором риска инфицирования ВИЧ он называет прямой контакт с кровью в условиях боевых действий. Это касается, в частности, медиков и военных. По этой причине, как рассказывает Клепиков, на фронт передают не только медикаменты, кровоостанавливающие препараты, но и тесты на ВИЧ.

Меньше тестов на ВИЧ

Во время войны заметно меньше стало тестов как на ВИЧ, так и на туберкулез, говорит Клепиков. Тем не менее, одни только сотрудники альянса с начала вторжения РФ выявили 1852 положительных результата на ВИЧ-инфекцию.

"Учитывая снижение числа тестов, это высокий показатель. Тенденция очень опасна, ведь меньше людей имеют доступ к лечению, со многими пациентами потерян контакт", - рассказывает он и отмечает, что в регионах, где велись и до сих пор ведутся боевые действия, до войны проживало около 100 тысяч человек с ВИЧ и 10 тысяч пациентов с туберкулезом.

По данным Клепикова, в Луганской и Донецкой областях, где всегда был большой процент ВИЧ-инфицированных и продолжаются активные боевые действия, медицинские услуги практически не предоставляются. На временно оккупированной Херсонщине пытаются растянуть запасы препаратов, в частности, заместительной терапии для наркозависимых, переводя пациентов на меньшие дозы, говорит он.

В случае перебоев в антиретровирусной терапии, в которой люди с ВИЧ нуждаются ежедневно, возрастает вирусная нагрузка на организм, а вместе с ней - риск передачи инфекции, говорит эксперт. Кроме того, если не принимать регулярно медикамент, вирус может стать резистентным к конкретным препаратам, а это может сделать лечение в будущем менее действенным.

Российский военный у противотуберкулезного санатория в Северодонецке

Такая опасность существует для пациентов и при прерывании противотуберкулезной терапии. "У нас много больных не просто туберкулезом с лекарственной устойчивостью, а с множественной устойчивостью. Это и так сложная форма с длительным лечением на полтора года. Если же выработается резистентность к этому лекарству, это может угрожать смертью", - объясняет Клепиков.

В Центре общественного здоровья (ЦОЗ) министерства здравоохранения Украины говорят, что все регионы, которые находятся под контролем властей в Киеве, обеспечены медицинскими тестами на ВИЧ и лекарствами, а пациенты из временно оккупированных частей Украины могут получить антиретровирусную терапию по месту своего фактического нахождения.

По состоянию на начало мая более трех тысяч внутренне перемещенных украинцев воспользовались этой возможностью, сообщила на запрос DW Лариса Гетьман, которая занимается в ЦОЗ вопросами противодействия ВИЧ-инфекции. Еще около двух тысяч, по ее данным, получили препараты за границей. В то же время, по словам Гетьман, судьба около восьми тысяч пациентов с ВИЧ из южных и восточных областей неизвестна. Специалист предполагает, что они могли получить медикаменты во временно оккупированных населенных пунктах или других странах.

Не только ВИЧ и туберкулез

ВИЧ и туберкулез - не единственные вызовы для системы здравоохранения Украины. На фоне войны и высоких летних температур актуальными остаются острые кишечные инфекции, болезнь Лайма и гепатит А, связанный, прежде всего, с отсутствием доступа к чистой воде, отмечает в интервью DW руководительница отдела эпиднадзора ЦОЗ Минздрава Оксана Кошалко. Она также обращает внимание на риски распространения дифтерии, случай которой уже фиксировали в апреле в Тернопольской области у женщины, приехавшей из Славянска.

Эвакуационный поезд, прибывший с пациентами из Донбасса во Львов

Распространение дифтерии, как и многих других болезней, можно предупредить с помощью вакцинации. Но из-за войны многие плановые прививки сделаны не были. По данным Минздрава, по сравнению с прошлым годом в мае их количество уменьшилось на четверть. В то же время на территории Украины, которую не затронули боевые действия, медицинская система восстанавливается, количество прививок постепенно растет, в частности, благодаря мобильным бригадам вакцинации, рассказывает эпидемиолог.

По-прежнему сохраняется в Украине угроза распространения полиомиелита, говорит в беседе с DW руководитель отдела иммунизации ЦОЗ Александр Заика. Он рассказывает, что война притормозила начавшуюся в феврале кампанию форсированной иммунизации против болезни детей в возрасте до шести лет. На 25 мая первый этап плана иммунизации, во время которого должны вакцинировать 144 тысяч детей, выполнили на 58 процентов.

Холера в Мариуполе?

На днях Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о "высоком" риске вспышки холеры в захваченном войсками РФ Мариуполе. По данным организации, подтвержденных случаев болезни пока что не было. Тем не менее, покинувший ранее город мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил, что там уже есть "холера, дизентерия и другие инфекционные заболевания". О риске вспышки холеры в городе из-за антисанитарии, стихийных захоронений и проблем с доступом к питьевой воде сообщала и британская разведка. Единичные случаи болезни, по этим данным, там регистрируют с мая.

Как отмечает Оксана Кошалко из ЦОЗ Минздрава, с начала июня на юге Украины особенно внимательно следят за возможным распространением холеры. "Даже при выявлении хотя бы одного случая болезни он будет быстро диагностирован и локализован", - уверяет эпидемиолог.

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