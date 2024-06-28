Грузинский закон против ЛГБТ не вызвал протестов. Почему?

Принятие в первом чтении гомофобного законопроекта не встретило в Грузии заметного сопротивления. ЛГБТ-сообщество, как и гражданское общество в целом, возлагают надежды не на протесты, а на парламентские выборы.

27 июня, пока жители Грузии продолжали праздновать выход национальной сборной по футболу в 1/8 финала ЕВРО-2024, парламент страны принял в первом чтении законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних". Этот инициированный правящей партией "Грузинская мечта" законопроект местное гражданское общество считает гомофобным и окрестило его "вторым русским законом".

Под первым подразумевается скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния" (он же "закон об иноагентах"), принятый в конце мая. Но если тому закону всячески пытались воспрепятствовать сотни тысяч людей, то на сей раз бурной реакции не последовало даже от тех, кого этот законопроект затрагивает напрямую. За последние месяцы тактика гражданского общества изменилась.

Зачем "Грузинская мечта" раздражает Запад

Законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" по сути представляет собой свод разнообразных запретов против ЛГБТ. Например, запрет на однополые браки (которые в Грузии и так невозможны), запрет на любые медицинские манипуляции по смене пола (включая гормональную терапию), запрет на продвижение контента, связанного с негетеросексуальными отношениями и гендерной идентичностью (в данном случае особенно настораживает расплывчатость формулировки) и так далее.

26 июня Венецианская комиссия опубликовала свое заключение, согласно которому некоторые статьи этого законопроекта чреваты дискриминацией и нарушают Европейскую конвенцию о правах человека. Комиссия посоветовала грузинскому правительству "полностью пересмотреть" законопроект, а лучше - вообще его отозвать. В ответ на что председатель парламента Шалва Папуашвили сказал, что оценки Венецианской комиссии не отвечают стремлениям грузинского общества.

Летом 2021 года ультраправые группы, дабы сорвать гей-парад, устроили побоище в центре Тбилиси. Фото: IRAKLI GEDENIDZE/REUTERS

Летом 2021 года ультраправые группы, дабы сорвать гей-парад, устроили побоище в центре Тбилиси. Один из попавшихся им "под горячую руку", телеоператор Александр Лашкарава вскоре скончался. Этот и другие менее трагичные инциденты, а также результаты различных социологических опросов свидетельствуют о гомофобности если не всего грузинского общества в целом, то определенной его части. По мнению многих экспертов, симпатии именно этой консервативной части электората и пытается завоевать "Грузинская мечта" в преддверии парламентских выборов, намеченных на 26 октября 2024 года.

"Может показаться, что "Грузинская мечта" нарочно идет против Запада, один за другим принимая законы, ставящие под угрозу евроинтеграцию и полученный всего полгода назад статус кандидата на членство в ЕС. Но на самом деле единственное, чего они хотят - это сохранить свою власть. Они были бы рады сделать это, не портя отношения с Западом, но так не получается", - говорит грузинский политолог Паата Закареишвили.

"Жертвуют самыми уязвимыми"

Аналогичного мнения придерживается Гиорги Родионов - основатель арт-платформы Untitled Tbilisi, выступающая в поддержку прав квиров и феминисток: "Стремясь получить больше голосов на выборах, власти приносят в жертву наиболее уязвимую часть общества".

Арт-проект Untitled Tbilisi Фото: KOI

Он напоминает, что на сегодняшний день тысячи детей в Грузии растут фактически без одного из родителей, потому что мать или отец были вынуждены уехать на заработки: "Если правительство так заботится о детях и семейных ценностях, пусть лучше решает экономические проблемы. Это гораздо больше поспособствует сохранению семей, чем борьба с несуществующей ЛГБТ-пропагандой".

Вскоре после того, как "Грузинская мечта" инициировала гомофобный законопроект, Untitled Tbilisi запустила кампанию по сбору средств на релокацию некоторых активистов квир-арта в более безопасные страны, где они могли бы пересидеть до парламентских выборов.

"Доживем до октября"

Поняв на примере "закона об иноагентах", что протестные акции, сколь бы масштабными они ни были, больше не эффективны, оппоненты "Грузинской мечты" решили пойти другим путем - "завалить" ее на выборах. Надежды на выборы - вместе и по отдельности - возлагает и оппозиция, и НПО, и независимые медиа, и ЛГБТ-сообщество, и даже президент страны Саломе Зурабишвили.

Арт-проект Untitled Tbilisi Фото: Untitled Tbilisi

С нетерпением ждет октября и Tbilisi Pride - гражданского объединение, состоящее из представителей ЛГБТК+ и им сочувствующих. Вскоре после инициирования законопроекта "О защите семейных ценностей" объединение заявило, что в ближайшие месяцы - от греха подальше - воздержится от проведения "физических" мероприятий и потратит это время на то, чтобы "донести голоса квир-людей до еще большего числа сердец".

"Мы проявляем высшую гражданскую ответственность и осознаем, что борьба за квир-права сегодня неотделима от борьбы простых людей против российского режима в Грузии. Эта борьба обязательно завершится во благо народа 26 октября!", - пишет Tbilisi Pride в своем заявлении.

В случае же победы "Грузинской мечты" на выборах поправки против "ЛГБТ-пропаганды", вероятнее всего, будут внесены не только в законодательство, но и в Конституцию страны. Правда, на данный момент необходимого для этого конституционного большинства в парламенте у "Мечты" нет.