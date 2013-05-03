 Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 01.07.2022

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Культура и стиль жизни

Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие

Летом 2022 года по всему миру проходят многочисленные гей-парады. Тысячи людей выходят на улицы в защиту прав ЛГБТИ-сообщества.

  • Целующаяся пара в Калькутте, Индия

    Июнь, 2022 года. Молодая пара целуется на параде в Калькутте. Гей-отношения были запрещены в Индии до 2018 года, а однополые браки до сих пор невозможны.

  • Девушка с радужными слезами

    Активистка из Калькутты. Молодым людям часто бывает трудно принять свою сексуальность. Исследования показывают, что многие до сих пор боятся быть отвергнутыми собственными семьями.

  • Парад гордости в бразильском городе Сан-Паулу

    Крупнейший ЛГБТИ-парад в мире проходит в бразильском городе Сан-Паулу с 1997 года. Ежегодно (за исключением последних лет пандемии) он собирает миллионы человек.

  • Парад в Бразилии

    Этот снимок сделан в Бразилии. В ЛГБТИ-сообществах единомышленники находят защиту и признание. Такие парады выросли из массовых беспорядков в баре "Стоунволл-инн" на Кристофер-стрит в Нью-Йорке 1969 году. 28 июня полицейские устроили облаву, но посетители бара отказались предъявить свои удостоверения личности и организовали бунт.

  • Гей-парад Нью-Йорке

    В 2022 году парад в Нью-Йорке был посвящен протесту против решения Верховного суда США. Он отменил конституционное право на аборт. Теперь вопрос прерывания нежелательной беременности будет решаться на уровне каждого из штатов. Участники гей-парада требовали права самим распоряжаться своим телом.

  • Яркие костюмы на параде в столица Мексики

    Так тысячи людей в ярких костюмах отпраздновали парад в Мехико. До 1998 года законы Мексики использовались для криминализации гомосексуальных связей. Однополая любовь долгое время считалась там табу, но сейчас ее все чаще признают.

  • Костюм из перьев

    Сеньора Чача с гордостью демонстрирует костюм на гей-параде во Флориде. У местного ЛГБТИ-сообщества есть и политические потери. Летом 2022 года вступил в силу закон, запрещающий обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в детских садах и начальной школе.

  • Парад в Софии

    Небольшие группы также собираются в больших городах Болгарии, например, здесь, в Софии. В последние годы не всегда удавалось праздновать весело и ярко: в 2021 году ЛГБТИ-центр Rainbow Hub стал объектом жестоких атак. Только 39 процентов опрошенных болгар в 2019 году высказались за предоставление гомосексуалам равных прав.

  • Траур вместо праздника в Осло

    В Осло гей-парад, запланированный на воскресенье 26 июня, отменили: накануне ночью неизвестный открыл стрельбу в квир-клубе. Два человека погибли и по меньшей мере 21 получили ранения. Полиция расследует произошедшее как террористический акт. Вместо парада в норвежской столице собралось множество людей, чтобы отдать дань памяти погибшим.


  • Целующаяся пара в Калькутте, Индия

    Июнь, 2022 года. Молодая пара целуется на параде в Калькутте. Гей-отношения были запрещены в Индии до 2018 года, а однополые браки до сих пор невозможны.

  • Девушка с радужными слезами

    Активистка из Калькутты. Молодым людям часто бывает трудно принять свою сексуальность. Исследования показывают, что многие до сих пор боятся быть отвергнутыми собственными семьями.

  • Парад гордости в бразильском городе Сан-Паулу

    Крупнейший ЛГБТИ-парад в мире проходит в бразильском городе Сан-Паулу с 1997 года. Ежегодно (за исключением последних лет пандемии) он собирает миллионы человек.

  • Парад в Бразилии

    Этот снимок сделан в Бразилии. В ЛГБТИ-сообществах единомышленники находят защиту и признание. Такие парады выросли из массовых беспорядков в баре "Стоунволл-инн" на Кристофер-стрит в Нью-Йорке 1969 году. 28 июня полицейские устроили облаву, но посетители бара отказались предъявить свои удостоверения личности и организовали бунт.

  • Гей-парад Нью-Йорке

    В 2022 году парад в Нью-Йорке был посвящен протесту против решения Верховного суда США. Он отменил конституционное право на аборт. Теперь вопрос прерывания нежелательной беременности будет решаться на уровне каждого из штатов. Участники гей-парада требовали права самим распоряжаться своим телом.

  • Яркие костюмы на параде в столица Мексики

    Так тысячи людей в ярких костюмах отпраздновали парад в Мехико. До 1998 года законы Мексики использовались для криминализации гомосексуальных связей. Однополая любовь долгое время считалась там табу, но сейчас ее все чаще признают.

  • Костюм из перьев

    Сеньора Чача с гордостью демонстрирует костюм на гей-параде во Флориде. У местного ЛГБТИ-сообщества есть и политические потери. Летом 2022 года вступил в силу закон, запрещающий обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в детских садах и начальной школе.

  • Парад в Софии

    Небольшие группы также собираются в больших городах Болгарии, например, здесь, в Софии. В последние годы не всегда удавалось праздновать весело и ярко: в 2021 году ЛГБТИ-центр Rainbow Hub стал объектом жестоких атак. Только 39 процентов опрошенных болгар в 2019 году высказались за предоставление гомосексуалам равных прав.

  • Траур вместо праздника в Осло

    В Осло гей-парад, запланированный на воскресенье 26 июня, отменили: накануне ночью неизвестный открыл стрельбу в квир-клубе. Два человека погибли и по меньшей мере 21 получили ранения. Полиция расследует произошедшее как террористический акт. Вместо парада в норвежской столице собралось множество людей, чтобы отдать дань памяти погибшим.


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