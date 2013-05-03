Гей-парады в мире: как празднуют сексуальное многообразие
Летом 2022 года по всему миру проходят многочисленные гей-парады. Тысячи людей выходят на улицы в защиту прав ЛГБТИ-сообщества.
Июнь, 2022 года. Молодая пара целуется на параде в Калькутте. Гей-отношения были запрещены в Индии до 2018 года, а однополые браки до сих пор невозможны.
Активистка из Калькутты. Молодым людям часто бывает трудно принять свою сексуальность. Исследования показывают, что многие до сих пор боятся быть отвергнутыми собственными семьями.
Крупнейший ЛГБТИ-парад в мире проходит в бразильском городе Сан-Паулу с 1997 года. Ежегодно (за исключением последних лет пандемии) он собирает миллионы человек.
Этот снимок сделан в Бразилии. В ЛГБТИ-сообществах единомышленники находят защиту и признание. Такие парады выросли из массовых беспорядков в баре "Стоунволл-инн" на Кристофер-стрит в Нью-Йорке 1969 году. 28 июня полицейские устроили облаву, но посетители бара отказались предъявить свои удостоверения личности и организовали бунт.
В 2022 году парад в Нью-Йорке был посвящен протесту против решения Верховного суда США. Он отменил конституционное право на аборт. Теперь вопрос прерывания нежелательной беременности будет решаться на уровне каждого из штатов. Участники гей-парада требовали права самим распоряжаться своим телом.
Так тысячи людей в ярких костюмах отпраздновали парад в Мехико. До 1998 года законы Мексики использовались для криминализации гомосексуальных связей. Однополая любовь долгое время считалась там табу, но сейчас ее все чаще признают.
Сеньора Чача с гордостью демонстрирует костюм на гей-параде во Флориде. У местного ЛГБТИ-сообщества есть и политические потери. Летом 2022 года вступил в силу закон, запрещающий обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в детских садах и начальной школе.
Небольшие группы также собираются в больших городах Болгарии, например, здесь, в Софии. В последние годы не всегда удавалось праздновать весело и ярко: в 2021 году ЛГБТИ-центр Rainbow Hub стал объектом жестоких атак. Только 39 процентов опрошенных болгар в 2019 году высказались за предоставление гомосексуалам равных прав.
В Осло гей-парад, запланированный на воскресенье 26 июня, отменили: накануне ночью неизвестный открыл стрельбу в квир-клубе. Два человека погибли и по меньшей мере 21 получили ранения. Полиция расследует произошедшее как террористический акт. Вместо парада в норвежской столице собралось множество людей, чтобы отдать дань памяти погибшим.
Июнь, 2022 года. Молодая пара целуется на параде в Калькутте. Гей-отношения были запрещены в Индии до 2018 года, а однополые браки до сих пор невозможны.
Активистка из Калькутты. Молодым людям часто бывает трудно принять свою сексуальность. Исследования показывают, что многие до сих пор боятся быть отвергнутыми собственными семьями.
Крупнейший ЛГБТИ-парад в мире проходит в бразильском городе Сан-Паулу с 1997 года. Ежегодно (за исключением последних лет пандемии) он собирает миллионы человек.
Этот снимок сделан в Бразилии. В ЛГБТИ-сообществах единомышленники находят защиту и признание. Такие парады выросли из массовых беспорядков в баре "Стоунволл-инн" на Кристофер-стрит в Нью-Йорке 1969 году. 28 июня полицейские устроили облаву, но посетители бара отказались предъявить свои удостоверения личности и организовали бунт.
В 2022 году парад в Нью-Йорке был посвящен протесту против решения Верховного суда США. Он отменил конституционное право на аборт. Теперь вопрос прерывания нежелательной беременности будет решаться на уровне каждого из штатов. Участники гей-парада требовали права самим распоряжаться своим телом.
Так тысячи людей в ярких костюмах отпраздновали парад в Мехико. До 1998 года законы Мексики использовались для криминализации гомосексуальных связей. Однополая любовь долгое время считалась там табу, но сейчас ее все чаще признают.
Сеньора Чача с гордостью демонстрирует костюм на гей-параде во Флориде. У местного ЛГБТИ-сообщества есть и политические потери. Летом 2022 года вступил в силу закон, запрещающий обсуждение сексуальной ориентации или гендерной идентичности в детских садах и начальной школе.
Небольшие группы также собираются в больших городах Болгарии, например, здесь, в Софии. В последние годы не всегда удавалось праздновать весело и ярко: в 2021 году ЛГБТИ-центр Rainbow Hub стал объектом жестоких атак. Только 39 процентов опрошенных болгар в 2019 году высказались за предоставление гомосексуалам равных прав.
В Осло гей-парад, запланированный на воскресенье 26 июня, отменили: накануне ночью неизвестный открыл стрельбу в квир-клубе. Два человека погибли и по меньшей мере 21 получили ранения. Полиция расследует произошедшее как террористический акт. Вместо парада в норвежской столице собралось множество людей, чтобы отдать дань памяти погибшим.