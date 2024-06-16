КиевПрайд "в изоляции": как прошел марш за права ЛГБТК+

Впервые с 2021 года в Киеве прошел митинг в поддержку прав ЛГБТК+, но участники были вынуждены оставаться в пределах окруженной полицией территории. В то же время на улицы вышли и противники нетрадиционных ценностей.

Утром в воскресенье под проливным дождем возле станции метро "Театральная" в центре Киева собираются люди с радужными флагами и плакатами. Проход к перекрестку, где начинается сбор на Марш равенства, окружен полицией, правоохранители проверяют документы и вещи. Проезжую часть от тротуара отделяет цепочка полицейских автобусов.

"Сегодня не будет ни музыки, ни песен, потому что мы помним, в каких условиях мы это делаем", - говорит в микрофон соучредительница общественной организации "КиевПрайд" и одна из организаторов марша Анна Шарыгина. Участники теснятся под зонтиками, выстраиваясь в колонны на тротуаре. Дождь усиливается. Руководители первой колонны с баннером "Вместе к равенству и победе" смеются: "Мы не сахарные, не растаем".

Участников Марша равенства в Киеве не остановил даже дождь Фото: Anna Pshemyska/DW

Марш у метро

После нескольких недель переговоров с киевскими властями организаторам Марша равенства удалось согласовать локацию. От идеи провести мероприятие в метро отказались, ведь для этого пришлось бы ограничивать движение поездов. Вместо этого было решено провести марш возле метро, ​​которое в случае воздушной тревоги можно использовать как укрытие.

Также из соображений безопасности в марше смогли принять участие только те, кто зарегистрировался заранее. По словам организаторов, таких нашлось около 500 человек, хотя желающих было гораздо больше.

Под громкие крики из громкоговорителей и барабанный бой марш медленно пересек перекресток и остановился, упершись в кордон полиции. На акцию было выделено чуть более ста метров тротуара, поэтому участники скандировали лозунги, оставаясь на месте.

Полиция ограничила зону проведения акции, выделив на это около ста метров тротуар Фото: Anna Pshemyska/DW

Чего требовали участники марша

Участники скандировали "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Законы для жизни, ненависть - в мусор". Они требовали принятия законопроекта №9103 о гражданских партнерствах и законопроекта №5488 о признании нетерпимости отягчающим обстоятельством.

Отдельной колонной шли военнослужащие, в том числе представители ЛГБТК+. Павел, гетеросексуальный мужчина, участвовавший в марше, отметил важность поддержки квир-сообщества, так как "проблемы всех военнослужащих во время войны актуальны".

ЛГБТ-военные: Мы - живые

"Мы не можем поддержать своих любимых, если с ними что-то случится на войне", - говорит Дмитрий, ветеран российско-украинской войны. Его требование - разрешение на регистрацию однополых браков. "Мы должны привлечь внимание общества к тому, что ЛГБТ-военные - это не вымышленные люди. Мы - живые", - добавил Дмитрий.

Нана, которая представилась квир-персоной, пришла на марш в поддержку равных прав на заключение браков для ЛГБТ-военнослужащих: "Чтобы в условиях войны представители ЛГБТ-комьюнити, которых много на фронте, и их партнеры имели возможность посещать друг друга в больницах и получать наследство".

Участники прайда требовали обеспечения прав ЛГБТ-военнослужащих Фото: Anna Pshemyska/DW

Виктор Пилипенко, глава объединения "Военные ЛГБТ+", озвучил два требования Марша равенства: к украинскому государству - обеспечить равенство прав для ЛГБТ-сообщества и ЛГБТ-защитников, и ко всему миру - обеспечить защиту Украины. "Мы требуем системы ПВО для Харькова, Одессы и других городов", - восклицает Пилипенко в громкоговоритель, обращаясь к международному сообществу.

Дипломаты и политики на ЛГБТК-марше

На акции также присутствовали представители дипломатических миссий и международных организаций, в частности послы Великобритании и Швеции. Заместитель посла Германии в Украине Тим Пранге (Tim Prange) говорит, что был полон решимости посетить событие, так что дождь не помешал ему, как и остальным дипломатам. "Мы здесь, чтобы поддержать эту идею, поддержать то, что у людей есть права и демократия, чтобы отстаивать свои права", - подчеркнул он. Из украинских политиков, по словам организаторов, событие посетил нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин.

Участники прайда выступали не только за права ЛГБТ-сообщества, но и военную помощь Украине Фото: Anna Pshemyska/DW

Ровно в 10 утра после часа митинга правоохранители начинают призывать участников события расходиться. "Полиция начинает нервничать", - объявляют организаторы и просят людей спускаться в метро. "Марш озвучил основные требования и к миру, и к украинскому государству - к президенту, к парламенту. То, что он был кратковременным - в условиях военного положения, и так фантастически, что мы смогли это сделать", - резюмирует Виктор Пилипенко. Мероприятие прошло без стычек и тревог.

Акция "за традиционные ценности"

Как только ЛГБТ-активисты успевают разойтись, из соседнего квартала начинают раздаваться лозунги их противников. Движение транспорта по Крещатику приостанавливается. По центральной улице украинской столицы быстро идет толпа с плакатами "ЛГБТ - рука Кремля", "Закон для семей, Украина для семей", "Расстройства надо лечить, а не пропагандировать". Раздаются возгласы "Смерть ЛГБТ" и патриотические лозунги. Участники ускоряют шаг, местами переходя на бег, но когда подходят к метро "Театральная", участников Марша равенства там уже нет.

Противники ЛГБТ назвали свою акцию маршем "за традиционные ценности" Фото: Anna Pshemyska/DW

Анатолий, один из участников акции, называет ее маршем "за традиционные ценности". "Сюда пришли родители, матери, имеющие детей и исповедующие нормальную идеологию, чтобы мужчина любил женщину, женщина - мужчину, чтобы они рожали детей и Украина возрождалась", - говорит парень. Его товарищ Антон добавляет, что возмущен проведением ЛГБТ-мероприятия в Киеве во время войны: "Если хотят завоевывать права и свободы - автомат в руки, будьте добры". "Мне очень неприятно, что сейчас проходит ЛГБТ-митинг. Он вообще неуместен. Я считаю, что ЛГБТ - это не ориентация, а болезнь", - говорит молодая девушка в черной маске, пожелавшая сохранить анонимность.

Шествие поднимается по улице Богдана Хмельницкого, шагает по Владимирской, доходит до Михайловской площади и оттуда спускается до Майдана Независимости, сделав круг по центру Киева. На Майдане участники поют гимн Украины. Организатор акции блоггер Денис Кошельник говорит, что мероприятие согласовывали с полицией, а участие в нем приняли более двухсот человек. Он отмечает, что требовал перенести проведение Марша равенства на послевоенное время, но Киевская городская военная администрация не услышала его и его сторонников: "Мы не проводили бы наш митинг так мощно, если бы нас услышала власть".

Представители правых организаций настаивали на неуместности прайда Фото: Anna Pshemyska/DW

Полиция "изолировала" Марш равенства?

В комментарии после обеих акций глава "КиевПрайда" Анна Шарыгина выразила возмущение тем, что власти разрешили провести шествие представителям правых организаций: "Полиция уверяла нас, что никто не проводит акции в формате шествий в Киеве, но разрешила людям, угрожавшим маршу "КиевПрайд", шагать по центру города". ЛГБТ-активисты утверждают, что полиция переоценила риски и фактически изолировала Марш равенства.

Организаторы назвали ограниченный формат шествия "болезненным компромиссом", а меры безопасности - самыми строгими с 2015 года. В то же время в "КиевПрайд" подчеркнули: мероприятие было необходимо для возрождения традиции и подготовки к "мощному и открытому" Маршу равенства следующего года.