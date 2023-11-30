В РФ запретили "движение ЛГБТ". Что грозит квир-людям?
Несуществующее "Международное общественное движение ЛГБТ" признано 30 ноября в России экстремистской организацией. Такое решение вынес Верховный суд, удовлетворив иск Минюста. Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому не раскрытым остается полный текст решения. Эксперты полагают, что под угрозой уголовного преследования окажутся многие правозащитные движения и активисты, которые используют ЛГБТК+-символику, совершают пожертвования или каким-либо иным образом поддерживают "нетрадиционные" ценности.
Этот шаг российских властей, которые пытаются запретить в стране любую деятельность ЛГБТ, могут использовать в предвыборной кампании Владимира Путина. По сообщениям российских СМИ, президент РФ может в ближайшее время объявить о своем намерении баллотироваться на пятый срок. Не исключено, что предвыборная кампания будет включать пункт по сохранению "традиционных" семейных ценностей.
Преследование ЛГБТ-активистов может начаться с 10 января 2024 года
Решение Верховного суда вступает в силу немедленно, но это пока касается только деятельности несуществующего "движения". Остальная часть решения, которая будет касаться "структурных организаций", - под этой формулировкой могут пониматься все организации в России, так или иначе связанные с ЛГБТ-просвещением и поддержкой - вступит в силу 10 января 2024, пояснил DW юрист "Первого отдела" Максим Оленичев.
Он отмечает, что это решение, скорее всего, не будет обжаловано, так как апелляционную жалобу подать некому. Ответчика в деле нет, а правозащитников, которые пытаются выступить заинтересованным лицом, по всей видимости, не допустят к делу. Именно для того, чтобы оказаться "заинтересованным лицом", группа правозащитников в ноябре зарегистрировала движение под названием "Международное общественное движение ЛГБТ". Однако их заключение об антиправовом характере иска Минюста служители Фемиды проигнорировали.
Учитывая закрытый режим заседания, полный текст решения суда не будет официально опубликован, люди могут не узнать его содержание, добавляет Оленичев: "Государство сделало все для того, чтобы люди не смогли к этому подготовиться и узнать, находится ли их деятельность под запретом или нет".
Поэтому организациям приходиться ориентироваться на максимальное наказание, предусмотренное за деятельность экстремистских организаций. Главная угроза в виде уголовного преследования направлена на руководителей ЛГБТ-сообществ, которые продолжают деятельность в России: против них могут возбудить уголовные дела со сроком лишения свободы до 12 лет.
Активистов также могут привлекать к ответственности. За неоднократную демонстрацию запрещенной символики в первый раз грозит наказание в виде штрафа от одной до двух тысяч рублей или административного ареста до 15 суток, во второй раз предусмотрена уже уголовная статья с наказанием до четырех лет колонии или штраф от 600 тысяч до 1 млн рублей.
"Что относится к запрещенной символике - должны указать в решении суда. Поэтому неизвестно, запрещен ли радужный флаг или нет", - говорит Оленичев, напоминая, что российские суды нередко признают букву "Н" (эмблема штабов Алексея Навального) демонстрацией экстремистской символики, хотя ни в каком постановлении не указано, что она является запрещенной.
Самое безопасное для ЛГБТ-персон - уехать из страны
Многие из руководителей и активистов правозащитных организаций, связанных с поддержкой ЛГБТК+-людей, покинули Россию еще накануне заседания Верховного суда. Уехала и часть сотрудников "Центра Т" - инициативной группы, помогающей трансгендерным людям в России. Но некоторые сотрудники по-прежнему остаются в РФ - их работу невозможно перевести в онлайн-формат, объясняет руководитель и основатель "Центра Т" Ян Дворкин: "Это проекты по экстренной помощи, например, работа шелтера для людей, которых преследуют за идентичность или ориентацию, которых выгнали из дома. В целях безопасности мы точно перестанем афишировать работу таких служб".
В онлайн-формате продолжат проходить встречи участников сообщества, а также встречи с психологами, рассказывает Дворкин, также уехавший из РФ: "Скорее всего, наши видеоконференции будут проходить без видео, а участников будем тщательно верифицировать".
Взвешивают свои риски и члены команды "Сфера", которая с 2011 года защищает права сообщества ЛГБТ+ в России и борется с системной гомофобией, трансфобией и бифобией. Руководительница проекта "Правовая помощь" Екатерина Диковская рассказала DW, что большая часть их работы проходит в безопасном онлайн-формате, часть команды находится за границей.
"Но немало людей в России в опасности: те, кто донатит таким организациям, как наша, подписывается на каналы ЛГБТ-сетей или блогеров. Для нас один из рисков - возбуждение уголовных дел в отношении членов нашей команды, людей, которые с нами сотрудничают и наших благополучателей", - говорит она.
Решение остаться в России приняла фотограф Роза из Выборга, которая идентифицирует себя как ЛГБТ-персона. Она внимательно следит за разъяснениями юристов в соцсетях, чтобы не паниковать и взвесить все риски новых репрессий. "Пока не могу понять, как обезопасить других, - я публикую истории ЛГБТ-людей в иностранных изданиях. Сейчас сложно понять, безопасно ли оставлять их лица на фотографиях или придется их ретушировать", - говорит она.
Политтехнология по повышению рейтинга Путина перед выборами
Преследование в России представителей ЛГБТК+ продолжается, как минимум, с 2013 года, когда Путин подписал закон о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних. Следующий репрессивный закон приняли в 2022 году: он полностью запретил распространение любых материалов, которые власти РФ считают "пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения". Это вынудило многие издательства, книжные магазины, библиотеки, онлайн-кинотеатры удалять под угрозой штрафов любые упоминания об однополых отношениях.
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов считает признание ЛГБТ экстремистским движением началом избирательной кампании Путина. Такое мнение оппозиционный политик опубликовал в своем Telegram-канале. Этот шаг, уверен он, - попытка властей отвлечь общество от реальных проблем, "создание мифических врагов и дискриминация населения по разным признакам" на фоне большей изоляции страны.
Кремль не следит за судебным процессом, по которому Минюст требует признать "международное ЛГБТ-движение" экстремистским, заявил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Публично об ЛГБТ-движении несколько раз высказывался Владимир Путин. В ноябре на Санкт-Петербургском культурном форуме он заявил, что представители ЛГБТ - "тоже часть общества", а в феврале во время послания Федеральному собранию он заверил, что в частную жизнь ЛГБТ-персон "никто не вторгается". При этом добавил, что в "священных писаниях", указано, что семья - это союз мужчины и женщины.
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