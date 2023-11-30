В РФ запретили "движение ЛГБТ". Что грозит квир-людям?

Несуществующее "Международное общественное движение ЛГБТ" признано 30 ноября в России экстремистской организацией. Такое решение вынес Верховный суд, удовлетворив иск Минюста. Заседание проходило в закрытом режиме, поэтому не раскрытым остается полный текст решения. Эксперты полагают, что под угрозой уголовного преследования окажутся многие правозащитные движения и активисты, которые используют ЛГБТК+-символику, совершают пожертвования или каким-либо иным образом поддерживают "нетрадиционные" ценности.

Этот шаг российских властей, которые пытаются запретить в стране любую деятельность ЛГБТ, могут использовать в предвыборной кампании Владимира Путина. По сообщениям российских СМИ, президент РФ может в ближайшее время объявить о своем намерении баллотироваться на пятый срок. Не исключено, что предвыборная кампания будет включать пункт по сохранению "традиционных" семейных ценностей.

Преследование ЛГБТ-активистов может начаться с 10 января 2024 года

Решение Верховного суда вступает в силу немедленно, но это пока касается только деятельности несуществующего "движения". Остальная часть решения, которая будет касаться "структурных организаций", - под этой формулировкой могут пониматься все организации в России, так или иначе связанные с ЛГБТ-просвещением и поддержкой - вступит в силу 10 января 2024, пояснил DW юрист "Первого отдела" Максим Оленичев.

Он отмечает, что это решение, скорее всего, не будет обжаловано, так как апелляционную жалобу подать некому. Ответчика в деле нет, а правозащитников, которые пытаются выступить заинтересованным лицом, по всей видимости, не допустят к делу. Именно для того, чтобы оказаться "заинтересованным лицом", группа правозащитников в ноябре зарегистрировала движение под названием "Международное общественное движение ЛГБТ". Однако их заключение об антиправовом характере иска Минюста служители Фемиды проигнорировали.

После принятия репрессивного российского закона о "гей-пропаганде" в мире прошли акции протеста с требованием его отменить Фото: Rodrigo Garcia/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Учитывая закрытый режим заседания, полный текст решения суда не будет официально опубликован, люди могут не узнать его содержание, добавляет Оленичев: "Государство сделало все для того, чтобы люди не смогли к этому подготовиться и узнать, находится ли их деятельность под запретом или нет".

Поэтому организациям приходиться ориентироваться на максимальное наказание, предусмотренное за деятельность экстремистских организаций. Главная угроза в виде уголовного преследования направлена на руководителей ЛГБТ-сообществ, которые продолжают деятельность в России: против них могут возбудить уголовные дела со сроком лишения свободы до 12 лет.

Активистов также могут привлекать к ответственности. За неоднократную демонстрацию запрещенной символики в первый раз грозит наказание в виде штрафа от одной до двух тысяч рублей или административного ареста до 15 суток, во второй раз предусмотрена уже уголовная статья с наказанием до четырех лет колонии или штраф от 600 тысяч до 1 млн рублей.

"Что относится к запрещенной символике - должны указать в решении суда. Поэтому неизвестно, запрещен ли радужный флаг или нет", - говорит Оленичев, напоминая, что российские суды нередко признают букву "Н" (эмблема штабов Алексея Навального) демонстрацией экстремистской символики, хотя ни в каком постановлении не указано, что она является запрещенной.

Самое безопасное для ЛГБТ-персон - уехать из страны

Многие из руководителей и активистов правозащитных организаций, связанных с поддержкой ЛГБТК+-людей, покинули Россию еще накануне заседания Верховного суда. Уехала и часть сотрудников "Центра Т" - инициативной группы, помогающей трансгендерным людям в России. Но некоторые сотрудники по-прежнему остаются в РФ - их работу невозможно перевести в онлайн-формат, объясняет руководитель и основатель "Центра Т" Ян Дворкин: "Это проекты по экстренной помощи, например, работа шелтера для людей, которых преследуют за идентичность или ориентацию, которых выгнали из дома. В целях безопасности мы точно перестанем афишировать работу таких служб".

В онлайн-формате продолжат проходить встречи участников сообщества, а также встречи с психологами, рассказывает Дворкин, также уехавший из РФ: "Скорее всего, наши видеоконференции будут проходить без видео, а участников будем тщательно верифицировать".

С начала преследования ЛГБТ-сообщества в России многие квир-персоны уехали из страны. На снимке - ЛГБТ-семья из РФ в Испании Фото: Privat

Взвешивают свои риски и члены команды "Сфера", которая с 2011 года защищает права сообщества ЛГБТ+ в России и борется с системной гомофобией, трансфобией и бифобией. Руководительница проекта "Правовая помощь" Екатерина Диковская рассказала DW, что большая часть их работы проходит в безопасном онлайн-формате, часть команды находится за границей.

"Но немало людей в России в опасности: те, кто донатит таким организациям, как наша, подписывается на каналы ЛГБТ-сетей или блогеров. Для нас один из рисков - возбуждение уголовных дел в отношении членов нашей команды, людей, которые с нами сотрудничают и наших благополучателей", - говорит она.

Решение остаться в России приняла фотограф Роза из Выборга, которая идентифицирует себя как ЛГБТ-персона. Она внимательно следит за разъяснениями юристов в соцсетях, чтобы не паниковать и взвесить все риски новых репрессий. "Пока не могу понять, как обезопасить других, - я публикую истории ЛГБТ-людей в иностранных изданиях. Сейчас сложно понять, безопасно ли оставлять их лица на фотографиях или придется их ретушировать", - говорит она.

Политтехнология по повышению рейтинга Путина перед выборами

Преследование в России представителей ЛГБТК+ продолжается, как минимум, с 2013 года, когда Путин подписал закон о запрете "пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних. Следующий репрессивный закон приняли в 2022 году: он полностью запретил распространение любых материалов, которые власти РФ считают "пропагандирующими нетрадиционные сексуальные отношения". Это вынудило многие издательства, книжные магазины, библиотеки, онлайн-кинотеатры удалять под угрозой штрафов любые упоминания об однополых отношениях.

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов считает признание ЛГБТ экстремистским движением началом избирательной кампании Путина. Такое мнение оппозиционный политик опубликовал в своем Telegram-канале. Этот шаг, уверен он, - попытка властей отвлечь общество от реальных проблем, "создание мифических врагов и дискриминация населения по разным признакам" на фоне большей изоляции страны.

Кремль не следит за судебным процессом, по которому Минюст требует признать "международное ЛГБТ-движение" экстремистским, заявил накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Публично об ЛГБТ-движении несколько раз высказывался Владимир Путин. В ноябре на Санкт-Петербургском культурном форуме он заявил, что представители ЛГБТ - "тоже часть общества", а в феврале во время послания Федеральному собранию он заверил, что в частную жизнь ЛГБТ-персон "никто не вторгается". При этом добавил, что в "священных писаниях", указано, что семья - это союз мужчины и женщины.

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