В РФ вступил в силу приказ РКН о критериях пропаганды ЛГБТ

Приказ конкретизирует критерии, в соответствии с которыми материалы в интернете признаются пропагандой ЛГБТ. Документ будет действовать на протяжении шести лет.

В России с пятницу, 1 сентября, вступил в силу приказ Роскомнадзора (РКН) об утверждении критериев, в соответствии с которыми материалы в интернете признаются пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии и вносятся в Единый реестр запрещенной в РФ информации. Приказ был опубликован 17 апреля на официальном портале правовой информации и будет действовать шесть лет - до 1 сентября 2029 года.

Данный документ содержит как применявшиеся ранее критерии для определения детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков, так и ряд новых, разработанных в соответствии с принятым в конце прошлого года законом.

Критерии для запрета

Согласно приказу, основанием для включения материалов в реестр РКН является наличие в них информации, "направленной на убеждение в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, предпочтений и установок, в том числе на формирования положительного образа" лиц, состоящих в таких отношениях, или "выражающей положительную оценку или одобрение" этих отношений.

Другим критерием является наличие информации, "направленной на искаженного представления о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений", а также "оправдывающей отказ" от традиционных "в пользу нетрадиционных".

Запрет информации о возможности смены пола

Запрещается информация, "направленная на формирование положительного отношения к смене пола человека", в том числе обосновывающая или оправдывающая "допустимость смены пола человека, отказ от своей природной половой принадлежности", а также о "преимуществе смены пола".

Критерием для отнесения материала к пропаганде педофилии является наличие информации, "направленной на убеждение в допустимости и привлекательности сексуальной связи несовершеннолетними". При этом приказ не должен применяться "в отношении художественных произведений, в которых изображаются (описываются) оправданные их жанром и (или) сюжетом отношения между несовершеннолетними, а также несовершеннолетними и взрослыми", не подпадающих под критерии о детской порнографии.

Законы о запрете пропаганды ЛГБТ и педофилии, информации, побуждающей к смене пола, а также о введении административной ответственности за эти правонарушения президент РФ Владимир Путин подписал 5 декабря 2022 года. Нововведения коснулись интернета, СМИ, книг, аудиовизуальных сервисов, кинематографа и рекламы. Не допускается продажа товаров, в том числе импортных, содержащих информацию, за распространение которой предусмотрена административная или уголовная ответственность.

В середине июля российская Госдума приняла поправки в отдельные законодательные акты, касающиеся запрета смены пола.

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