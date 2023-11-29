Активисты пытаются войти в процесс о запрете ЛГБТ в России

Группа российских ЛГБТ-активистов приняла решение создать организацию под названием "Международное общественное движение ЛГБТ", чтобы защищать свои интересы в Верховном суде России, куда Минюст обратился с требованием фактически признать ЛГБТ в РФ экстремизмом. Об этом сообщают активисты в среду, 29 ноября.

В середине ноября министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с требованием признать экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ" и запретить его деятельность на территории страны. "Так как ранее организации, которую Минюст планирует признать экстремистской, не существовало, ее пришлось создать", - объясняют свое решение активисты.

По их словам, они уже провели учредительное собрание и пишут устав, после чего зарегистрируют юридическое лицо. "Также мы подали заявление о вхождении в дело о признании нашей организации "экстремистской" и рассчитываем получить положительный ответ", - говорится в заявлении активистов. В состав учредителей вошли правозащитник Игорь Кочетков, бывший директор Московского комьюнити-центра Ольга Баранова, основательница проекта Equal PostOst Эвелина Чайка, журналист Ренат Давлетгильдеев и редактор портала "Парни Плюс" Ярослав Распутин.

Правозащитники РФ просят Верховный суд отклонить иск о запрете ЛГБТ

Ранее группа правозащитных организаций обратилась к Верховному суду с просьбой отклонить иск Минюста, поскольку он нарушает ряд законов и противоречит Конституции РФ. "Невозможно назвать "общественным движением" группу людей лишь на том основании, что они относятся к какой-то социальной группе или поскольку их объединяют какие-то личные характеристики. Это было бы так же абсурдно как, например, назвать "общественным движением" всех пенсионеров или людей определенного этноса", - объясняют в письме правозащитники.

В такой ситуации при судебном разбирательстве нарушается принцип гласности: поскольку "движения ЛГБТ" не существует, некому вступить в дело в качестве ответчика или заинтересованного лица, продолжают авторы письма. "По сути, это закрытый процесс с одним участником: самим министерством юстиции РФ", - говорится в заключении юристов.

Заседание Верховного суда РФ по иску Минюста назначено на 30 ноября.

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