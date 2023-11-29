Правозащитники РФ просят ВС отклонить иск о запрете ЛГБТ

Российские правозащитные организации обратились в Верховный суд РФ с просьбой отклонить иск министерства юстиции страны о признании "экстремистской организацией" и запрете в России "международного общественного движения ЛГБТ". Об этом сообщает в среду, 29 ноября, издание "Медуза" со ссылкой на письмо правозащитников. Вместе с обращением юристы подготовили и передали в суд заключение об "антиправовом характере" иска Минюста. В документе подчеркивается, что "международного общественного движения ЛГБТ" не существует.

"Невозможно назвать "общественным движением" группу людей лишь на том основании, что они относятся к какой-то социальной группе или поскольку их объединяют какие-то личные характеристики. Это было бы так же абсурдно как, например, назвать "общественным движением" всех пенсионеров или людей определенного этноса", - объясняют правозащитники.

В такой ситуации при судебном разбирательстве нарушается принцип гласности: поскольку "движения ЛГБТ" не существует, некому вступить в дело в качестве ответчика или заинтересованного лица, продолжают авторы письма. "По сути, это закрытый процесс с одним участником: самим министерством юстиции РФ", - говорится в заключении юристов.

Удовлетворение иска будет противоречить Конституции

Признание "движения ЛГБТ" экстремистским может привести к криминализации правозащитной и активистской деятельности, а также риску преследования ЛГБТ-персон, открыто выражающих свои взгляды, указывают правозащитники. Если иск Минюста будет удовлетворен, у ЛГБТ-сообщества в России будет еще меньше возможностей вести публичную дискуссию о своих проблемах и отстаивать свои права, говорится в документе. Это приведет к дискриминации, запрещенной как российскими, так и международными законами.

Удовлетворение иска грозит нарушением прав на свободу собраний, мысли и слова, а также запрета на установление обязательной идеологии, закрепленного в Конституции России. "Признание экстремистским "движения ЛГБТ" будет фактически означать стремление к контролю государства над убеждениями и насаждение "традиционных" семейных ценностей, якобы несовместимых с деятельностью "движения ЛГБТ", а также будет противоречить положениям Конституции РФ о том, что Россия является светским государством", - говорится в заключении.

Верховный суд рассмотрит иск Минюста 30 ноября

Обращение подписали межрегиональная общественная организация "Центр защиты прав человека "Мемориал", ЛГБТК+ группа Выход, региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие", общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", независимый правозащитный медиапроект "ОВД-Инфо", фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт" и общественное движение "Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие".

Министерство юстиции РФ в середине ноября обратилось в Верховный суд России с требованием признать экстремистским "международное общественное движение ЛГБТ" и запретить его деятельность на территории РФ. По версии Минюста, в деятельности ЛГБТ-движения на территории России "выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни". Как именно ЛГБТ-движение "возбуждает социальную и религиозную рознь" - не уточняется. Неясно также, что подразумевается под "международным общественным движением ЛГБТ".

Заседание Верховного суда РФ по иску Минюста назначено на 30 ноября.

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