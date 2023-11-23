Минюст РФ грозит крупными штрафами за "помощь иноагентам"

Российские власти с конца ноября начнут штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей лиц, распространяющих материалы "иностранных агентов" без соответствующей маркировки. Об этом в четверг, 23 ноября, заявил заместитель министра юстиции России Олег Свириденко.

По словам чиновника, которого цитирует агентство ТАСС, в конце ноября будет подписано соответствующее постановление правительства и приказ Минюста. "У нас в конце ноября приказ будет подписан министром, постановление правительства, и мы уже будем применять (штрафы. - Ред.). Сейчас мы просто направляем письма, и те, кто добросовестен, они реагируют. А после того, как появятся постановление правительства и приказ, мы будем уже реагировать и пополнять наш бюджет", - сказал Свириденко.

Новые правила затронут все сферы деятельности: книгопечатание, библиотеки, университеты, телевидение и другие. "Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тысяч штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института", - сказал Свириденко. Жертвами ужесточения станут "обычные лица, которые умышленно либо неумышленно помогают, либо поддерживают как-то иностранных агентов", сказал замминистра.

Штрафы грозят применять без принятия новых законов

Олег Суханов, адвокат Московской коллегии адвокатов "Делоер" в разговоре с РБК отметил, что пока сложно понять, как именно будет работать механизм выписывания штрафов и "причем тут постановление правительства или указ".

"По общему правилу для того, чтобы это стало возможно, необходимо внесение изменений непосредственно в Кодекс об административных нарушениях путем принятия соответствующего законопроекта. По какой причине в данной фразе фигурирует министерский приказ и постановление, мне неизвестно", - сказал Суханов.

В настоящее время штрафы до 500 тысяч рублей, которыми грозит Свириденко, предусмотрены за распространение юрлицом-"иноагентом" материалов без соотвествующего указания. Поправки, давшие возможность штрафовать тех, кто "содействует иноагентам в нарушении закона" вступили в силу в августе 2023 года. По ним предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей. Поправки подразумевают, что власти должны дать не менее месяца на исправление повода для претензий, отмечают юристы из "Центра защиты прав СМИ".

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