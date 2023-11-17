В России "иноагентом" впервые признан VPN-провайдер

Министерство юстиции России в пятницу, 17 ноября, в очередной раз расширило список "иностранных агентов". В перечень впервые внесен VPN-провайдер - компания Hidemy.network Ltd, владеющая VPN-сервисом HideMyName. По версии ведомства, компания распространяла материалы "иноагентов", а также "недостоверную информацию" о решениях российских властей.

Кроме того, в перечень "иностранных агентов" внесена российская актриса Яна Троянова. Министерство утверждает, что она распространяла "фейки" о политике властей РФ и пыталась сформировать негативный образ российской армии. Помимо Трояновой, список пополнили журналист и создатель сайта "Проверено.Медиа" Илья Бер, бывший глава проекта "Ночлежка" и координатор проекта "Идите лесом" Григорий Свердлин, политолог Александр Морозов, а также интернет-издание The Moscow Times.

Кроме того, на основании "заявления лица, намеревающегося действовать в качестве "иностранного агента", в реестр включен М.И. Никандров", сообщили в Минюсте. По версии интернет-журнала "Холод", речь идет о псковском журналисте Марате Никандрове.

Несколько сотен "иноагентов"

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. С тех пор в проскрипционные списки были внесены несколько сотен организаций и физических лиц.

Реестр физических лиц-"иноагентов" был запущен в начале апреля 2022 года, став четвертым подобным перечнем наряду со списком НКО-"иноагентов", СМИ-"иноагентов" и незарегистрированных организаций-"иноагентов". С декабря 2022 года закон позволяет объявлять "иноагентами" тех, кто получает "поддержку из-за рубежа", а также "находится под иностранным влиянием".

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