Новый ЕСПЧ для россиян: "иноагенты" направили жалобу в ООН

В Комитет по правам человека (КПЧ) ООН 14 ноября поступила первая коллективная жалоба от 19 граждан РФ, оспаривающих присвоение им на родине Минюстом статуса "иноагентов". Среди тех, кто поставил свою подпись под этим заявлением, - адвокаты Иван Павлов и Максим Оленичев, оппозиционные политики Любовь Соболь и Максим Кац, правозащитник Лев Пономарев, политолог Федор Крашенинников и другие известные россияне.

Станет ли КПЧ ООН на фоне выхода России из Совета Европы новым ЕСПЧ для россиян, добивающихся защиты своих прав на международном уровне? И есть ли у этой инстанции - в случае неисполнения в РФ принятых ею решений - рычаги давления на российские власти? DW расспросила об этом основателя правозащитного проекта "Первый отдел" Ивана Павлова.

DW: Иван Юрьевич, в феврале нынешнего года 42 "иноагента" - физлица и организации - обратились в ЕСПЧ с жалобами на присвоение им в РФ этого статуса. Но в КПЧ ООН это первое подобное обращение. Почему вы пошли по этому пути?

Иван Павлов: Мы понимаем, что ЕСПЧ сейчас - это закрытая инстанция для россиян, а КПЧ пока еще остается. Так что мы используем то, что есть, и прибегаем к тем правовым механизмам, которые доступны для защиты прав внутри России. Мы обратились в КПЧ, поскольку российская юрисдикция признает его решения как обязательные к исполнению.

"Мы готовы бежать длинную дистанцию"

- Как поясняют правозащитники "Первого отдела", в своем решении КПЧ ООН может потребовать от российских властей исключить заявителей из реестра "иноагентов". Это так?

Правозащитник Иван Павлов Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

- КПЧ может установить нарушение прав при осуществлении какого-либо разбирательства. То есть если при рассмотрении дела в национальных судах России были допущены какие-то нарушения прав заявителей, то КПЧ может признать эти нарушения допущенными и обязать государство устранить их. По идее в таком случае государство должно пересмотреть эти процедуры и принять новое решение. Каким оно будет, пока сложно предсказать.

- Другими словами, КПЧ ООН может прийти к мнению, что человек был признан "иноагентом" в нарушение российского законодательства?

- Именно так.

- Но, если такое решение будет принято, последуют ли российские власти призыву исключить кого-то из реестра "иноагентов"?

- Мы не спринтеры и понимаем, что достичь быстрого юридического успеха при нынешнем режиме невозможно. Но мы готовы запастись терпением и бежать длинную дистанцию. Надо использовать все возможности, чтобы защитить свои права. Более вероятно, что успеха добьемся мы, чем те, кто такой возможностью не пользуется.

"Россия еще вернется в Совет Европы"

- Можно ли сказать, что в связи с выходом России из Совета Европы КПЧ ООН станет для россиян своеобразным новым ЕСПЧ?

- Думаю, что так это и произойдет. То есть на каком-то этапе, пока Россия не вернется в Совет Европы, а я думаю, что она в него все-таки вернется… Потому что мы видели такие примеры в других странах: государства выходили (из Совета Европы. - Ред.) из-за того, что там менялся режим, а потом снова возвращались "в лоно церкви".

Россия решила пойти по этому сложному пути. Вернется. Те решения, которые ЕСПЧ продолжает принимать сейчас, нынешняя российская власть не исполняет. Но ничего, всему свое время.

- По вашему мнению, Россия вернется в Совет Европы, когда для этого будут те же предпосылки, что и в других странах, которые приняли такое решение?

- Да. Когда режим будет меняться, отношение страны к международным инстанциям тоже изменится.

- Но есть ли у КПЧ ООН прямо сейчас рычаги, чтобы добиться от России исполнения своих решений?

- Есть такое понятие как деловая репутация и авторитет государства. Это не материальные ценности. Конечно, Россия - особенная страна. Эту особенность определяет наличие у нее ядерного оружия. Если бы Россия не обладала ядерным оружием, то у нее не было бы, наверное, низменных амбиций, которые позволяют нарушать права человека.

Поскольку эти амбиции есть, Россия представляет собой такого неуправляемого, неадекватного субъекта. И все смотрят на него не только сквозь призму правил, установленных международным законодательством и международными договорами о защите прав и свобод граждан, но и исходя из желания не вступать в конфронтацию с ядерной страной. Ведь непонятно, чем это может закончиться.

Не всегда норм права хватает, чтобы регулировать те или иные отношения. Пока все просто наблюдают. Но на данный момент все правовые процедуры продолжают работать: люди обращаются с жалобами, комитет ООН их рассматривает. Поэтому надо продолжать использовать все процедуры, которые есть сейчас, чтобы защитить свои права от атаки со стороны российских властей. Ну а чем это закончится, никто предсказать сейчас не может.

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