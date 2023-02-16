Госдума прекратила действие Устава Совета Европы в РФ

Россия после выхода из Совета Европы денонсирует 21 документ, среди которых - европейские конвенции о защите прав человека и пресечении терроризма.

Госдума РФ единогласно приняла закон о прекращении действия в отношении России устава Совета Европы (СЕ) и еще 21 международного договора с организацией, сообщается на сайте нижней палаты парламента в четверг, 16 февраля.

Принятый депутатами закон "О прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы" касается, в том числе Устава Совета Европы от 5 мая 1949 года, Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года, Европейской конвенции о пресечении терроризма от 27 января 1977 года, Хартии местного самоуправления от 15 октября 1985 года и Социальной хартии от 3 мая 1996 года.

Законопроект был внесен в Госдуму в январе президентом России Владимиром Путиным. Как указано в документе, РФ выходит из договоров и отказывается от Устава СЕ в связи с прекращением членства в этой организации.

Выход России из Совета Европы

Россия была членом Совета Европы с 1996 года. После российского вторжения в Украину комитет министров СЕ принял резолюцию о приостановлении представительства РФ в уставных органах Совета. В марте комитет министров Совета Европы одобрил резолюцию об исключении России из организации, а РФ официально уведомила Генерального секретаря СЕ о намерении покинуть организацию и денонсировать Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

В октябре 2022 года парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о признании политического режима в РФ "террористическим".

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