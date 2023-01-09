В РФ денонсируют Конвенцию об ответственности за коррупцию

Решение о денонсации Россией Конвенции Совета Европы об ответственности за коррупцию связано с исключением РФ из Группы государств против коррупции (ГРЕКО).

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу проект закона о денонсации Конвенции Совета Европы (СЕ) об уголовной ответственности за коррупцию. Документ размещен в понедельник, 9 января, в базе законодательной деятельности Думы.

Решение связано с исключением РФ из ГРЕКО

Данный шаг связан с принятием Комитетом министров СЕ решения об исключении РФ из Группы государств против коррупции (ГРЕКО), отмечается в законопроекте. Российское членство в ГРЕКО прекращается за исключением случаев проведения ГРЕКО мониторинга выполнения РФ обязательств в рамках конвенции, указывается в документе. При этом Россия лишилась права участия в обсуждении или принятии докладов и права голоса.

В пояснительной записке данные условия называются неприемлемыми и подчеркивается необходимость мер по недопущению дискриминации РФ в рамках оценочных механизмов ГРЕКО. В документе сообщается, что денонсация конвенции не повлечет дополнительных бюджетных расходов.

Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию РФ подписала в январе 1999 года. Спустя несколько недель после начала масштабного военного вторжения РФ в Украине, 16 марта 2022 Комитет министров СЕ принял решение об исключении России из Совета Европы после того как ПАСЕ единогласно проголосовала за выход РФ из организации в связи с грубыми нарушениями устава, несовместимыми со статусом государства-члена.

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