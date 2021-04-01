В РФ объявили "иноагентами" адвоката Павлова и ЛГБТ-сеть

Минюст РФ внес в реестр СМИ - "иноагентов" Ивана Павлова и еще четырех бывших участников "Команды 29". "Российская ЛГБТ-сеть" признана НКО-"иноагентом".
Министерство юстиции РФ внесло в реестр СМИ - "иностранных агентов"петербургского адвоката и основателя независимого объединения юристов и журналистов "Команда 29" Ивана Павлова, а также четырех бывших участников объединения - Валерию Ветошкину, Максима Заговору, Елену Скворцову и Максима Оленичева. Реестр был обновлен в понедельник, 8 ноября. По данным "Новой газеты", Елена Скворцова проходила в "Команде 29" практику, остальные трое являлись сотрудниками данной организации.
Комментируя решение Минюста, Павлов пообещал его обжаловать и вместе с тем указал, что давно его ждал. "Стать "иностранным агентом" сегодня - это почти как Госпремию получить, за особые заслуги в области свободы слова и информации. В длинном ряду награжденных уже столько блестящих журналистов и правозащитников, что даже как-то обидно не быть в их числе", - написал он в Telegram-канале. Павлов отметил, что его деятельность всегда основывалась "на законе, гласности и иронии". "Статусом "иноагента" они пытаются защититься именно от гласности и иронии, которых боятся, похоже, сильнее всего", - добавил он.
Одновременно Минюст внес в реестр НКО, выполняющих функции "иностранного агента", общественное движение "Российская ЛГБТ-сеть". Организация занимается защитой представителей сообщества ЛГБТК+.
Иван Павлов работал по многим другим резонансным делам, связанным с вопросами государственной тайны. В частности, он защищал журналиста Ивана Сафронова и топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан. Павлов также выступал адвокатом по делу о запрете структур оппозиционного политика Алексея Навального.
В апреле 2021 года против Павлова было возбуждено уголовное дело о разглашении данных следствия по делу Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. В защиту Павлова выступили десятки известных российских адвокатов, а также более 80 писателей, поэтов и журналистов. В июле этого года сайт правозащитного объединения "Команда 29", основателем и руководителем которого был Павлов, был заблокирован, после чего в проекте объявили о его самороспуске.
В начале сентября Павлов сообщил, что уехал из России в Грузию, поскольку запреты, наложенные на него в связи с уголовным делом, постепенно сделали его работу в стране невозможной. "Мне запретили все, без чего работа адвоката не может быть эффективной. Запреты не касались лишь одного - возможности уехать из страны. Это был знак, указывающий на выход", - заявил он. Павлов отметил, что подыскал "для своих подзащитных надежных адвокатов, которые продолжат работать в России", на что ушел не один месяц.
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