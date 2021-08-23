После "Дождя": кого еще признают "иноагентом"?

Телеканал "Дождь", признанный "иноагентом", и ряд других изданий призвали власти остановить кампанию против независимой журналистики. Сергей Елкин не ожидает улучшения погоды для СМИ в России.
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Консерваторы из правящей партии ЗиС хотят уменьшить влияние иностранных медиа-компаний в Польше. Главной мишенью стал независимый телеканал TVN. Оппозиция говорит о наступлении на свободу СМИ.