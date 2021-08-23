 После ″Дождя″: кого еще признают ″иноагентом″? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 27.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

После "Дождя": кого еще признают "иноагентом"?

Телеканал "Дождь", признанный "иноагентом", и ряд других изданий призвали власти остановить кампанию против независимой журналистики. Сергей Елкин не ожидает улучшения погоды для СМИ в России.

Карикатура Сергея Елкина - Пятачок, Винни Пух и ослик Иа обсуждают Дождь и кто будет следующим иноагентом

Смотрите также:

  • Карикатуры Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Выборы в Госдуму: "Умное голосование", или Кто кого перехитрит

    Кремль стеной встал на пути проекта Алексея Навального "Умное голосование". Карикатурист Сергей Елкин - об особенностях противостояния на выборах в Госдуму России в сентябре 2021 года.

  • Карикатуры Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Выборы в Госдуму: почему сняли Шлосберга

    Российские власти не дали политику Льву Шлосбергу баллотироваться на выборах в Госдуму. Сергей Елкин уверен, помощники Кремля не остановятся, пока не будут сняты все кандидаты от оппозиции.

  • DW Karikatur Sergey Elkin l Russland - Sperre von Webseiten, die von Alexey Navalny und seinem Team betrieben wurden

    Российская политика в карикатурах

    Блокировка сайтов Навального и Ко.: смотри, куда кликаешь!

    Сразу 49 сайтов, связанных с командой политика Алексея Навального, заблокировал по требованию Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор. Куда в интернете ходить не надо, теперь точно знает Сергей Елкин.

  • Durchsuchungen bei unabhängigen Journalisten in Russland

    Российская политика в карикатурах

    Обыски в России, или Новый дивный мир российского силовика

    В Москве прошли обыски в семье главного редактора издания The Insider. Роман Доброхотов проходит по делу о клевете как свидетель, у его родителей даже статуса нет. Ошибка? Нет, уверен Сергей Елкин.

  • DW-Karikatur von Sergey Elkin - Impfkampagme mit allen Mitteln

    Российская политика в карикатурах

    Вакцинация в России: добровольно? Принудительно!

    Сразу три региона России за один день, 23 июля, ввели принудительную вакцинацию от коронавируса. Таких субъектов РФ уже 39. Сергей Елкин о том, как власти решают вопрос с нежеланием россиян прививаться.

  • Karikatur von Sergey Elkin | Aufhebung der Handschuhepflicht in Moskau

    Российская политика в карикатурах

    Собянин отменил перчатки в общественных местах: кто в Москве этому рад

    В Москве отменили необходимость носить перчатки в общественных местах. Но это правило в борьбе с ковидом в столице все равно соблюдал только Юрий Долгорукий, считает карикатурист Сергей Елкин.

  • Putin hat eine Kommission zur geschichtlichen Aufklärung gegründet

    Российская политика в карикатурах

    История России под надзором Путина и Мединского: как это будет

    Президент Владимир Путин создал комиссию по историческому просвещению. Ее возглавил экс-министр культуры РФ Владимир Мединский. Сергей Елкин о том, как это повлияет на историю России.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Путин написал статью о русских и украинцах: а вам слабо?

    В России и Украине обсуждают статью Владимира Путина об отношениях двух стран. Похоже, благодаря президенту РФ список целей настоящего мужчины пополнился, считает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина: Путин - живописец

    Российская политика в карикатурах

    Единый народ русских и украинцев? Для Путина - картина маслом

    Владимир Путин опубликовал на сайте Кремля статью "Об историческом единстве русских и украинцев". Карикатурист Сергей Елкин уверен: в президенте РФ прекрасно уживаются историк и художник.

  • Карикатура Сергея Елкина: Путин перед картой, где указано расположение врагов

    Российская политика в карикатурах

    Геополитика Путина: реальность или навязчивая идея?

    "США и их союзники" лидируют в списке угроз, о которых говорится в Стратегии национальной безопасности РФ. В июле документ утвердил президент Путин. Сергей Елкин о причинах принятия решения.

  • Карикатура Сергея Елкина: Путин допрашивает шампанское

    Российская политика в карикатурах

    Как французское шампанское в России стало игристым вином

    Производитель Moёt & Chandon, чтобы избежать запрета на продажу шампанского в РФ, будет писать на этикетке "игристое вино". Сергей Елкин уверен: добиться этого Путину помогло его профессиональное прошлое.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Как Путин во время "прямой линии" бананы дискредитировал

    Почему растут цены и почему бананы в России дешевле моркови, спросили граждане Владимира Путина во время "прямой линии". От несправедливости ответа овощи у Сергея Елкина даже заговорили.

  • DW Karikatur | Sergey Elkin | Wladimir Putin

    Российская политика в карикатурах

    "Прямая линия" Путина: ловкость слов и никакого мошенничества

    Во время общения с гражданами Владимир Путин поинтересовался, где находится Троицк, и объяснил, почему бананы дешевле моркови. Сергей Елкин восхищен мастерством российского президента.

  • Karikatur von Sergey Elkin | Russland Druck auf Medien

    Российская политика в карикатурах

    Просто обыск? Что на самом деле ждет журналистов "Проекта"

    Полиция провела обыски у авторов нового расследования "Проекта" о главе российского МВД Владимире Колокольцеве. Дело обыском не закончится, подозревает карикатурист Сергей Елкин.

  • DW Karikatur Sergey Elkin

    Российская политика в карикатурах

    Британский эсминец в Черном море: морской бой настоящий или понарошку?

    Выстрелов в сторону британского эсминца Defender в Черном море не было, утверждает Лондон. Москва говорит обратное. Сергей Елкин с иллюстрацией российской версии инцидента.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Гудков уехал из России: каток репрессий разгоняется перед выборами

    Политик Дмитрий Гудков после освобождения из-под ареста по уголовному делу уехал из России в Украину. Сергей Елкин о том, кто утаптывает политическую поляну перед выборами в Госдуму.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Российский оппозиционер? Значит, жди обыска!

    Задержанию политика Дмитрия Гудкова предшествовал обыск у него и его помощников. В России трудно найти оппозиционера, который не прошел бы через процедуру обыска, констатирует Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Закрыть "Открытую Россию" мало. Надо зачистить все?

    Задержание бывшего руководителя "Открытой России" Пивоварова, обыски у ее экс-председателя Соловьева, у политика Гудкова и у главы его штаба - звенья одной цепи, считает Сергей Елкин.

  • Полицейский с дубинкой кричит мужчине с портфелем, что шаг влево или вправо - это экстремизм

    Российская политика в карикатурах

    ФБК обвиняют в экстремизме, или Как остаться в рамках закона

    Работа штабов Навального и ФБК ограничена по требованию прокуратуры Москвы. Сторонников политика обвиняют в экстремизме. Сергей Елкин о том, как не стать экстремистом в современной России.

  • DW Karikatur von Sergey Elkin l Abzug russischer Streitkräfte von ukrainischer Grenze

    Российская политика в карикатурах

    Что российские войска РФ делали у границы с Украиной?

    Россия начала отвод войск от границ с Украиной. До этого под предлогом учений Москва перебрасывала туда военных и технику. Что это было, догадался Сергей Елкин, вспомнив известный мультфильм.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Шпионский скандал между Чехией и Россией: ответят дипломаты?

    Прага обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в Чехии и выслала из страны российских дипломатов. Куда Владимир Путин хотел бы выслать их чешских коллег, знает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    Войска у границы России и Украины: лишь отвлекающий маневр?

    Повышенная концентрация российских войск у границы с Украиной вызвала беспокойство не только в Киеве. Цель маневра - сменить повестку дня, чтобы отвлечь от других проблем? Версия Сергея Елкина.

  • Karikatur von Sergey Elkin - Nawalny / Putin

    Российская политика в карикатурах

    Дело о клевете на ветерана: один суд над Навальным хорошо, а два - лучше?

    Политика Алексея Навального доставили из тюрьмы на очередной суд - по делу о клевете на ветерана войны. Замысел Владимира Путина в отношении оппозиционера разгадал Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Российская политика в карикатурах

    "Забрало запотело", или Реакция Кремля на акции в поддержку Навального

    Омоновец, ударивший женщину на митинге 23 января, извинился, сказав, что у него запотело забрало. Хотя в момент удара оно было поднято. Кто еще в открытую попирает права граждан, знает Сергей Елкин.

    Автор: Сергей Елкин


Смотреть видео 01:36

Что думают в Берлине об атаке на "Дождь" (23.08.2021)

Контекст

ТВ-канал "Дождь" в РФ - "иноагент". Как отреагировали в Германии

Частный телеканал "Дождь" объявили в России "иностранным агентом" в день визита Ангелы Меркель в Москву в прошлую пятницу. DW о том, как к этому сообщению отнеслись в Берлине.  

Выборы в Госдуму - 2021: наблюдатели "Голоса" будут, но в роли "иноагентов"

Накануне выборов Минюст РФ внес движение "Голос" в новый список "иноагентов". Наблюдатели ОБСЕ на выборы не приедут. Так кто же будет осуществлять наблюдение, и будут ли выборы в России честными?  

Борьба с "иноагентами" в Польше: зачем властям менять закон о СМИ?

Консерваторы из правящей партии ЗиС хотят уменьшить влияние иностранных медиа-компаний в Польше. Главной мишенью стал независимый телеканал TVN. Оппозиция говорит о наступлении на свободу СМИ.  

Комментарий: Запрет немецких НКО. Нежелательный обмен для властей РФ

Генпрокуратура РФ объявила три немецких НКО "нежелательными организациями", в том числе - "Немецко-русский обмен". О том, как "Обмен" изменил ее собственную жизнь - Полина Аронсон.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Дождь" внесли в список СМИ-"иноагентов": что об этом говорят журналисты (23.08.2021)  

Охота на оппозицию. Политическая Олимпиада. Песня о климате – "Заповедник", выпуск 180, 25.07.21  

Также по теме

Moskau, 30.04.2021 Ein weiteres unabhängiges Massenmedium Meduza wurde als Auslandsagent gebrandmarkt.

Статус "иноагента" для "Медузы": сезон охоты на СМИ открыт? 30.04.2021

После включения в список "иноагентов" интернет-издание "Медуза" лишилось рекламодателей. Его работа оказалась под угрозой. Кому мешают независимые СМИ в России, знает Сергей Елкин.

Реклама