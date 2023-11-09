ЕСПЧ присудил компенсации по 28 жалобам на задержания в РФ

Европейский суд по правам человека присудил компенсации от 4 до 6 тысяч евро россиянам, чьи права на мирные собрания были нарушены в России.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсации по 28 жалобам граждан России, поданным правозащитным центром "Мемориал" и организацией "ОВД-Инфо" из-за нарушений прав на мирные собрания. Об этом сообщается на сайте ЕСПЧ в четверг, 9 ноября.

Жалобы связаны с задержаниями на различных акциях протеста и митингах в России за период с 2017-го по 2021 год: акциях в поддержку журналиста Ивана Сафронова, политика Павла Грудинина, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, политика Алексея Навального, а также других митингах.

Некоторые задержанные получали штрафы от тысячи до двадцати тысяч рублей, а остальные - административные аресты на срок от трех до пятнадцати суток. ЕСПЧ решил, что в отношении задержанных были нарушены статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и присудил задержанным компенсации в размере от 4 до 6 тысяч евро.

Россия не исполняет решения ЕСПЧ

В июне 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий российскому правительству не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года. В этот день Россию исключили из Совета Европы в связи с вторжением в Украину.

При этом ЕСПЧ продолжил рассматривать жалобы на нарушения российских властей, которые произошли до 14 сентября 2022 года, отмечают юристы "ОВД-Инфо". "Юристы все еще обращаются в ЕСПЧ, чтобы сохранить связь с Советом Европы, в который Россия, возможно, когда-нибудь захочет вернуться. Это также позволяет фиксировать нарушения и информировать европейские страны о масштабе нарушений прав человека в России", - объяснили правозащитники.

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