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ЕСПЧ признал факт пыток в деле гея из РФ Максима Лапунова

Александра Иванова
12 сентября 2023 г.

Россиянин, подвергшийся пыткам в Чечне из-за своей сексуальной ориентации, должен получить компенсацию в размере 52 000 евро, постановил ЕСПЧ.

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Участник акции в Мадриде в поддержку ЛГБТ-сообщества в России держит портрет президента РФ Владимира Путина
Участник акции в Мадриде в поддержку ЛГБТ-сообщества в России (фото из архива)Фото: Rodrigo Garcia/ZUMAPRESS.com/picture alliance

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что гомосексуала из России Максима Лапунова весной 2017 года 12 дней пытали из-за его сексуальной ориентации, однако российские власти отказались провести объективное расследование по этому делу. Об этом Deutsche Welle рассказали во вторник, 12 сентября, в организации "Команда против пыток" (КПП), юристы которой проводили собственное расследование, собирая доказательства пыток для обращения в Следственный комитет РФ, и вели дело на национальном уровне.

Установив нарушения по статьям Конвенции о защите прав человека и основных свобод, связанным с незаконным лишением свободы и пыткам из-за сексуальной ориентации, ЕСПЧ присудил Лапунову компенсацию морального вреда в размере 52 000 евро.

Максим Лапунов стал первым в России гомосексуалом, открыто заявившим, что его преследовали в Чечне из-за сексуальной ориентации, и подавшим заявление в Следственный комитет РФ.

История Максима Лапунова

Масим Лапунов - уроженец Омской области. В 2015 году он переехал в Чечню, где работал ведущим на мероприятиях, а 16 марта 2017 года был задержан в Грозном. По словам Лапунова, основным обвинением в его адрес была принадлежность к ЛГБТ-сообществу. Он указал, что его держали в камере 12 суток, на протяжении которых следователь оказывал на него давление, уговаривая выдать других людей в Чечне, принадлежащих к сексуальным меньшинствам. Полицейские угрожали убить его и периодически избивали палками.

Вернувшись домой, Лапунов обратился к властям за защитой, но его просьбы проигнорировали. Поэтому он вынужден был обратиться за помощью к правозащитникам. "Юристы несколько раз обращались в суд, сообщая о нарушениях следователя в ходе проверки - часть была признана судом, но расследованию это не помогло. В связи с нарастающей угрозой для жизни и здоровья, Максим покинул Россию", - говорится в пресс-релизе КПП.

В марте 2018 года Следственный комитет РФ отказался возбуждать уголовное дело. В мае 2019 года правозащитники обратились в Европейский суд по правам человека.

Оценка  правозащитниками решения ЕСПЧ по делу Лапунова

По словам руководителя отдела международно-правовой защиты КПП Ольги Садовской, правозащитники "совершенно обоснованно ожидали", что решение по делу Максима Лапунова будет позитивным.

"Самым важным с точки зрения Европейского суда для нас является признание 14-й статьи, - пояснила она в комментарии для DW. - В решении суд говорит о том, что пытки, насилие, лишение свободы применялись к Максиму именно по дискриминирующим основаниям - именно потому, что он принадлежал к ЛГБТ-сообществу. Это была не рандомная выборка, не случайное стечение обстоятельств. Человек был выбран представителями чеченских властей целенаправленно, только из-за своей сексуальной ориентации".

Как указала Садовская, доказать дискриминационный характер какого-либо нарушения, в том числе применение пыток, зачастую бывает очень сложно. "Но, все материалы, которые мы предоставили Европейскому суду (результаты общественного расследования и отказы России расследовать это дело. - Ред.), и те материалы, которые предоставила ЛГБТ-сеть в рамках работы по этому делу, позволили нам убедить суд, что насилие применялось не как к случайной жертве", - добавила она.

"ЛГБТ-люди, подвергшиеся насилию, боятся подавать заявления"

Очень важным правозащитница посчитала пункт решения, в котором ЕСПЧ объясняет, почему, несмотря на огромное количество случаев применения насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, официальных заявлений от потерпевших нет.

"Европейский суд четко прописал, что Максим имел возможность сделать такое заявление, потому что он был защищен Комитетом против пыток (прежнее название "Команды против пыток". - Ред.) и имел некие гарантии безопасности со стороны уполномоченной по правам человека и комиссара по правам человека Совета Европы. - объяснила юрист. - Многие люди, которые не обращались за помощью, не имели никаких гарантий безопасности. Именно поэтому, несмотря на доступность информации о насилии в отношении ЛГБТ-людей в массовов порядке, формальных и официальных обращений нет - просто потому, что люди были запуганы и продолжают оставаться запуганными. Это очень хорошее объяснение Европейского суда, которое будет иметь значение и в будущем".

После выхода из Совета Европы Россия считает для себя решения ЕСПЧ необязательными к исполнению.

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