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ЕСПЧ присудил компенсации жертвам полицейского насилия в РФ

Виталий Кропман
5 октября 2023 г.

ЕСПЧ рассмотрел 16 жалоб. В постановлении указывается, что во всех делах Россия нарушила статью 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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Полиция избивает протестующих на акции в поддержку Алексея Навального (фото из архива)
Полиция избивает протестующих на акции в поддержку Алексея Навального (фото из архива)Фото: Maxim Shemetov/REUTERS

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсации россиянам, пострадавшим от полицейского насилия в РФ в разные годы. Соответствующее постановление опубликовано в четверг, 5 октября, на сайте суда.

В частности, 26 тысяч евро компенсации ЕСПЧ назначил дизайнеру Константину Коновалову, которому полицейские сломали ногу 27 июля 2019 года перед митингом в Москве. Позднее Коновалов уехал из России и теперь живет в Израиле.

Еще трем заявителям, решили в ЕСПЧ, положена компенсация в 16 тысяч евро. Речь идет о фотожурналисте Иване Клейменове, которого полиция избила и задержала, когда он снимал участников акции в поддержку Алексея Навального 31 января 2021 года в Москве.  Бывшего SMM-редактора московского штаба Навального Александра Шепелева силовики избили в его квартире при обыске по так называемому "санитарному делу". Еще одним пострадавшим  от полицейского произвола ЕСПЧ признал журналиста Павла Никулина, которого силовики скрутили 4 февраля 2012 года на митинге "За честные выборы" в Москве.

Всего ЕСПЧ рассмотрел 16 жалоб. В постановлении подчеркивается, что в делах этих заявителей Россия нарушила статью 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, подвергнув их пыткам и бесчеловечному либо унижающему достоинство обращению.

Пострадавшие вряд ли получат компенсации

15 марта 2022 года Россию исключили из Совета Европы в связи с войной в Украине. В ответ 11 июня 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий российскому правительствуне исполнять решения ЕСПЧ, принятые после этой даты. С 16 сентября Россия перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека. Несмотря на это, согласно резолюции ЕСПЧ, суд продолжит рассматривать обращения от россиян, но при условии, что факты "действий или бездействия [со стороны государства], которые могут представлять собой нарушение Конвенции, имели место до 16 сентября 2022 г."

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