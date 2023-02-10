Комментарий: Фургал "пересидит" Путина

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в зале суда Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Люберецкий городской суд Подмосковья приговорил Сергея Фургала, избранного в 2018 году губернатором Хабаровского края, но арестованного еще до истечения срока полномочий, к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Протесты против этого произвола властей, осудивших бывшего руководителя региона по делу с истекшим, по словам его адвокатов, сроком давности, уже давно сошли на нет. И они вряд ли возобновятся. Обречен ли бывший "народный губернатор" на забвение?

Много, но не рекорд

Бывшего главу Хабаровского края приговорили к 22 годам заключения, признав виновным в организации двух убийств и покушении на еще одно. Все события, в которых его обвиняли, произошли в 2004-2005 годах. И мало кто сомневался в 2020 году, когда его задержали, что власти извлекли эти уголовные дела из нафталина по политическим, а также и экономическим причинам. Речь шла о конфликте "хозяйствующих субъектов" за завод, а также о том, что Фургал не считался Кремлем достаточно лояльным. Он мог позволить себе вести себя достаточно самостоятельно, потому что был избран не при поддержки Москвы, а вопреки ее воли.

Тем не менее, за подобные преступления раньше в России подобные сроки обычно не давали. Не приговаривали к заключению на более чем 20 лет в прошлом и бывших губернаторов, за что бы их ни сажали. Скорее всего, если бы Фургала осудили на год-два раньше, он бы и получил заметно меньше, по тогдашнему "стандарту" не больше 15 лет, а скорее лет 7-10 заключения.

Однако война против Украины стерла последние, даже символические, правовые ограничения в России. И это было понятно еще до того, как приговор вынесли Сергею Фургалу. Знаковым было дело против журналиста и бывшего советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, которого обвинили в госизмене и в начале сентября 2022 года приговорили к тем же 22 годам заключения. Так что срок для Фургала, скорее всего, не рекордный - рекорды ждут других россиян впереди, поскольку сомнений в дальнейшем ужесточении политических репрессий в России нет.

Забытый узник

Есть, впрочем, между Иваном Сафроновым и Сергем Фургалом существенная разница. Обоим власть "прописала" 22 года заключения, обоих поддерживали публично тысячи людей, требуя их освобождения. Но Сафронов явно не будет забыт и, поскольку Владимир Путин вряд ли останется у власти все ближайшие 22 года, у журналиста есть надежда выйти на свободу досрочно. При смене власти и хотя бы минимальной, даже символической либерализации режима, его наверняка отпустят под давлением гражданского общества, медиа, международных правозащитных организаций и зарубежных государств.

Иное дело, бывший губернатор Хабаровского края. С учетом его послужного списка, например, принадлежности к ЛДПР, которая, в частности, активно поддержала агрессию против Украины, среди условных российских либералов в будущем вряд ли найдется много людей, которые вспомнят о нем, если власть в стране когда-нибудь сменится. Суд, конечно, был неправым и политически мотивированным, но и факт причастности Фургала к убийствам начале 2000-х нельзя полностью отрицать по причине того, что расследование по этому делу вряд ли кто-то вел всерьез.

В общем, "пересидеть" в тюрьме Владимира Путина у экс-губернатора Хабаровского края есть все шансы. Но и это вовсе не гарантирует ему, что после прихода к власти нового президента, кто-то придет вызволять Фургала из тюрьмы. Разве что его семья и друзья, но явно не "широкая общественность", которой и сейчас уже практически не до него, на фоне других проблем российской жизни.

Никто не выйдет в защиту Фургала

Сейчас же, и это видно даже по количеству публикаций в медиа и в соцсетях, Фургал еще не забыт. Но все равно, в его защиту никто не выйдет. Страна слишком сильно изменилась. Два-три года назад Кремлю надо было присылать ОМОН из других областей в Хабаровск, потому что местная полиция не хотела "винтить" своих соседей. А сейчас штраф за уличный протест практически неизбежен, а скорее это будет арест или уголовная статья. Ни о каких многотысячных ежесубботних митингах, как это было в Хабаровске, не может быть и речи. Любая протестная активность подавляется так жестоко, что сторонникам Фургала не воспрять вновь, что неизбежно произошло бы в мирное время. Не повезло хабаровскому экс-губернатору, сейчас даже уехать воевать в Украину для него вероятнее, чем выйти в обозримом будущем на свободу.

Автор: Иван Преображенский, кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook .

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