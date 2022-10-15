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Статуя Юстиции, римской богини правосудия. Франкфурт-на-Майне, 16 мая 2021Фото: picture alliance
ПолитикаРоссия

В России в связи с протестами рассмотрели более 19 тысяч дел

Анна Мельникова
2 ч. назад

С января по июнь российские суды рассмотрели больше 19 тысяч административных дел, связанных с протестами, и назначили штрафы на 257 миллионов рублей.

https://www.dw.com/ru/v-rossii-za-polgoda-rassmotreli-bolee-19-tysac-administrativok-izza-protestov/a-63451551

С января по июнь суды в России рассмотрели в первой инстанции больше 19 тысяч административных дел, связанных с акциями протеста, и назначили штрафы на сумму 257 млн рублей. Об этом в пятницу, 14 октября, сообщил правозащитный проект ОВД-Инфо, обративший внимание на статистику, опубликованную Судебным департаментом Верховного суда РФ.

16151 дело на россиян завели по различным частям статьи о нарушении правил проведения публичного мероприятия (статья 20.2 КоАП) и по статье 20.2.2 КоАП об одновременном массовом пребывании в общественном месте. Еще 2955 дел приходятся на новую статью 20.3.3 КоАП о дискредитации российских военных - она появилась в марте 2022 года вскоре после начала вторжения России в Украину.

ОВД-Инфо отмечает, что по "митинговым" статьям 20.2 и 20.2.2 КоАП обвинительные решения приняты в 88% дел. Эти статьи в качестве возможного наказания предусматривают административный арест, штраф или обязательные работы. В 87% случаев суды назначали штрафы, средняя сумма составила 13867 рублей. Общая сумма штрафов по этим статьям - 171 млн рублей.

Массовое применение статьи за "дискредитацию армии"

Статья 20.3.3 КоАП о "дискредитации" армии предполагает только штраф. Суды признали россиян виновными и начислили штрафы суммарно на 85 млн рублей в 85% таких дел, средний штраф составил 34237 рублей. Лишь 3% дел о "дискредитации" прекратили в первой инстанции. Примерно каждое десятое дело направляли обратно в полицию для исправления ошибок в материалах или передавали по подведомственности или подсудности.

Преследование за высказывания о российской армии, которые власти считают дискредитирующими или ложными, началось в марте: тогда в административный и уголовный кодекс добавили несколько новых статей. Их стали массово применять в отношении противников войны с Украиной.

По статьям и 20.2.2 КоАП в России в целом зачастую преследуют тех, кто выражает несогласие с действиями властей, однако точно установить, что именно стало поводом для того или другого дела, из статистической сводки невозможно. Но учитывая, что в первой половине 2022 года россияне массово участвовали только в антивоенных протестах, задержания на них наверняка и предшествовали большинству таких административных дел.

Смотрите также:

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