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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей ФургалФото: Press service Basmanny court/dpa/picture alliance
Правосудие и законРоссия

Экс-губернатор Сергей Фургал приговорен к 22 годам колонии

Даниил Сотников
21 мин. назад

Бывший губернатор Хабаровского края признан виновным в организации и покушениях на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах. Фургал свою вину отрицает

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Люберецкий городской суд Подмосковья приговорил бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает агентство ТАСС в пятницу, 10 февраля.

Приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных в отношении Фургала и других фигурантов дела - Андрея Карепова, Марата Кадырова и Андрея Палея. Карепову и Палею назначили 21 год и 17 лет лишения свободы, а Кадырову - 9 лет 6 месяцев колонии.

Фургала признали виновным в организации и покушении на убийства предпринимателей в 2004-2005 годах. "Ваша честь, приговор понятен. Непонятно только одно. Вам не стыдно? Вам не стыдно? Вам не стыдно за этот приговор? Этих людей вы взяли просто с улицы, абсолютно мне незнакомых людей посадили. Какой-то ужас", - ответил Фургал судье на вопрос, понятен ли ему приговор.

Дело Фургала

Сергея Фургала задержали и арестовали в июле 2020 года. Его уголовное дело вызвало многомесячные протесты в Хабаровском крае. Марши в защиту экс-губернатора проходили в Хабаровске каждую субботу на протяжении полугода.

Сам Фургал отрицает свою вину. Он связывал свое дело с конфликтом с совладельцем завода "Амурсталь" Павлом Бальским. Адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян назвал приговор "незаконным и необоснованным", сообщив, что защита собирается обжаловать его. По его словам, политика не будут этапировать в колонию до вступления приговора в законную силу. 

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