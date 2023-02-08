Прокуратура просит приговорить Фургала к 23 годам колонии
Ольга Лебедева
52 мин. назад
Обвинение сочло доказанной организацию убийств бизнесменов экс-губернатором Хабароского края. Других фигурантов дела тоже призвали приговорить к длительным срокам.
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На судебном процессе по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прокурор попросил приговорить обвиняемого к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сторона обвинения считает доказанной организацию Фургалом заказных убийств бизнесменов в начале 2000-х годов, передает ТАСС в среду, 8 февраля, со ссылкой на своего корреспондента.
Одновременно прокуратура потребовала приговорить трех других фигурантов данного дела к длительным срокам заключения: Марата Кадырова - к 10,5 года, Андрея Палея - к 17 годам, Андрея Карепова - к 22 годам колонии строго режима.
2 февраля 2023 года присяжные сочли Фургала полностью виновным и не заслуживающим снисхождения. На видео из зала суда, опубликованном в Telegram-канале SOTA, слышно, как экс-губернатор Хабаровского края выкрикивает, что ему "стыдно" за присяжных. По словам адвоката политика Бориса Кожемякина, защита собирается добиваться справедливости не в российских, а в международных инстанциях.