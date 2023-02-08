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Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей ФургалФото: Moscow City Court Press Office/Tass/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Прокуратура просит приговорить Фургала к 23 годам колонии

Ольга Лебедева
52 мин. назад

Обвинение сочло доказанной организацию убийств бизнесменов экс-губернатором Хабароского края. Других фигурантов дела тоже призвали приговорить к длительным срокам.

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На судебном процессе по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала прокурор попросил приговорить обвиняемого к 23 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сторона обвинения считает доказанной организацию Фургалом заказных убийств бизнесменов в начале 2000-х годов, передает ТАСС в среду, 8 февраля, со ссылкой на своего корреспондента.

Одновременно прокуратура потребовала приговорить трех других фигурантов данного дела к длительным срокам заключения: Марата Кадырова - к 10,5 года, Андрея Палея - к 17 годам, Андрея Карепова - к 22 годам колонии строго режима.

Дело Сергея Фургала

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске. Его арест вызвал в городе массовые выступления в поддержку политика и против вмешательства Москвы в дела региона. Марши в защиту экс-губернатора проходили в Хабаровске каждую субботу на протяжении полугода.

2 февраля 2023 года присяжные сочли Фургала полностью виновным и не заслуживающим снисхождения. На видео из зала суда, опубликованном в Telegram-канале SOTA, слышно, как экс-губернатор Хабаровского края выкрикивает, что ему "стыдно" за присяжных. По словам адвоката политика Бориса Кожемякина, защита собирается добиваться справедливости не в российских, а в международных инстанциях.

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