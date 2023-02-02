Присяжные сочли Фургала виновным по делу об убийствах

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и еще троих фигурантов дела о двух заказных убийствах и покушении на убийство предпринимателей в регионе, совершенных в начале 2000-х годов, присяжные сочли полностью виновными и не заслуживающими снисхождения. Выездное заседание Люберецкого городского суда по этому делу прошло в четверг, 2 февраля, в Мособлсуде.

Как уточняют российские СМИ, лишь одного из фигурантов дела - Марата Кадырова, проходящего по одному из эпизодов, - признали заслуживающим снисхождения. На видео из зала суда, опубликованном в Telegram-канале SOTA, слышно, как экс-губернатор Хабаровского края выкрикивает, что ему "стыдно" за присяжных.

Приговор по делу Сергея Фургала должен быть оглашен 6 февраля. По словам адвоката политика Бориса Кожемякина, защита собирается добиваться справедливости не в российских, а в международных инстанциях. Сам адвокат уверен в невиновности Фургала не только как его представитель, но и как человек, пишет SOTA.

Дело Сергея Фургала

Сергей Фургал был задержан в ночь на 9 июля 2020 года в Хабаровске, его обвиняют в организации убийств ряда предпринимателей.

Задержание Фургала вызвало в Хабаровске массовые выступления в поддержку экс-губернатора и против вмешательства Москвы в дела региона. Марши в защиту в экс-губернатора проходили в городе каждую субботу на протяжении полугода. Сам политик вину не признает.

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