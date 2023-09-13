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Журналист Иван Сафронов этапирован в неизвестном направлении

Сергей Гуща
14 сентября 2023 г.

Журналист Иван Сафронов вывезен из колонии в Красноярском крае в неизвестном направлении, сообщили люди, регулярно переписывающиеся с ним. В своих письмах Сафронов ничего не сообщал о переводе в другую колонию.

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Журналист Иван Сафронов в суде
Журналист Иван Сафронов в суде, архивное фотоФото: MOSCOW CITY COURT/REUTERS

Журналиста Ивана Сафронова, отбывающего наказание в колонии в Красноярском крае, этапировали в неизвестном направлении, сообщается в среду, 13 сентября, в группе поддержки журналиста в Telegram. Несколько человек, поддерживающих с ним контакт, сообщили, что получили от Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) уведомление о том, что адресат "убыл в другое учреждение".

В письмах родственникам Сафронов ничего не сообщал о возможном переводе в другую колонию, утверждает в свою очередь русская служба британской медиакомпании BBC. Сестра Сафронова Ирина Ковязина рассказала, что краткосрочное свидание с ним, которое должно было состояться 23 сентября в ИК-7 "Арейское", где до сих пор содержали журналиста, не состоится и перенести его невозможно.

Дело Ивана Сафронова

Иван Сафронов, работавший журналистом в газетах "Коммерсант" и "Ведомости", 5 сентября 2022 года был признан Мосгорсудом виновным в госизмене и приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Сафронов своей вины не признал. 7 декабря апелляция его защиты была отклонена, и приговор вступил в законную силу. К моменту приговора журналист более двух лет провел в СИЗО. В феврале нынешнего года Сафронова этапировали в колонию в Красноярском крае. 2 августа 2023 года Верховный суд России отклонил его кассационную жалобу. 

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года по обвинению в госизмене, в то время он занимал должность советника главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. В госкорпорации заявили, что задержание не связано с текущей работой Сафронова и что к гостайне он доступа не имел. В свою очередь ФСБ утверждала, что в 2012 году Сафронова завербовала чешская разведка, а в 2017 году он якобы передал чешским спецслужбам некие секретные данные.

В ноябре 2021 года в деле Сафронова появилось новое обвинение. По версии следствия, в декабре 2015 года журналист передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот затем переслал представителям Цюрихского университета в Швейцарии и Федеральной разведслужбы Германии (BND). ФСБ полагает, что "переданные сведения могли быть использованы для проведения анализа действий российских войск в Сирии".  Издание "Проект", изучив обвинительное заключение, пришло к выводу, что дело Сафронова сфабриковано спецслужбами, а фигурирующие в нем секретные документы находятся в открытом доступе.

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