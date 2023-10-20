Могут ли власти России совсем лишить россиян доступа к VPN?

Роскомнадзор хочет целиком заблокировать доступ к VPN-сервисам в России. Лазеек, позволяющих россиянам попасть на запрещенные властями интернет-ресурсы, все меньше. Подробности у DW.

Роскомнадзор (РКН) с 1 марта 2024 года сможет блокировать все VPN-ресурсы и страницы в интернете, которые рассказывают об обходе введенных властями интернет-ограничений.

Как сообщил 3 октября 2023 года агентству РИА "Новости" зампредседателя совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин, РКН в том числе будет банить VPN на всех платформах для загрузки мобильных приложений, включая App Store и Google Play. Кроме того, ведомство проверит их российский аналог - RuStore, который был запущен после того, как российские банковские и финансовые приложения начали удалять из магазинов приложений Google и Apple.

По словам Шейкина, блокировка мобильных приложений с VPN будет проводиться на основании одного из положений приказа, проект которого 18 сентября 2023 года Роскомнадзор отправил на рассмотрение Минюста. Сам документ нацелен на блокировку ресурсов, которые занимаются популяризацией обхода блокировок и "убеждают в их привлекательности".

Роскомнадзор заблокировал уже более тридцати VPN-сервисов

Ведомство запустило блокировку VPN-сервисов еще до начала вторжения России в Украину. Так, в июне 2021 года Роскомнадзор ограничил россиянам доступ к сервису VyprVPN и VPN-сервису браузера Opera. В сентября 2021-го были заблокированы еще шесть ресурсов для обхода блокировок. После начала войны между Россией и Украиной блокировки Роскомнадзора усилились. В 2022 году под ограничения ведомства попали более 20 VPN-сервисов.

VPN-сервисы начали подавать в суд на Роскомнадзор Фото: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa/picture alliance

В 2023 году Роскомнадзор изменил тактику блокировок - вместо IP-адресов серверов VPN он начал банить их протоколы. Протоколы - это набор правил, который определяет, как данные перемещаются между подключаемым устройством и VPN-сервером. Именно они обеспечивают стабильное и безопасное соединение. В начале 2023 года под запрет со стороны РКН попали популярные протоколы OpenVPN и WireGuard. Причем второй из них в конце сентября прошел уже через вторую волну блокировки.

VPN подают на РКН в суд и борются с блокировками

Технический директор Роскомсвободы, основатель Privacy Accelerator Станислав Шакиров рассказал DW, что у ведомства сейчас есть три метода действий: блокировка сайта VPN-сервиса, блокировка IP-адреса и блокировка протокола. РНК применяет все три сразу. Все они могут быть равнозначно эффективны, но у каждого из сервисов есть свои технические возможности обмануть РКН.

Google не стал удалять с YouTube ролики о вторжении России в Украину Фото: R. Goldmann/picture alliance

Часто VPN-сервисы выявляются Роскомнадзором по характерному зашифрованному интернет-трафику. Если такой трафик идет на один и тот же IP-адрес, то этот паттерн замечает российский интернет-провайдер и данные передаются РКН. Но здесь VPN зачастую оказываются хитрее Роскомнадзора.

"VPN-сервисы могут быстро менять свои IP-адреса и домены, что делает процесс блокировки подобно игре в кошки-мышки. Кроме того, они используют так называемые методы обфускации, из-за которых VPN-трафик выглядит как обычный интернет-трафик", - пояснил DW основатель Amnezia VPN, эксперт по сетевым и VPN-технологиям Мазай Банзаев.

4 октября 2023 года в суд на Роскомнадзор подал VPN-сервис HideMy.name, требуя признать его блокировку незаконной. В компании хотят таким образом создать судебный прецедент для других VPN.

Google и Apple не выполнят требования РКН

Роскомнадзор не имеет власти над Google Play и AppStore, продолжает Банзаев. Поэтому ведомству, чтобы избавиться от VPN в магазинах мобильных приложений, придется выдвигать и направлять официальные требования Google и Apple. Дальше все будет зависеть от самих концернов, ведь они иногда выполняют требования государственных регуляторов. Так, в Китае в AppStore запрещены VPN-приложения, и в целом магазин приложений очень жестко модерируется для соответствия китайским законам и ценностям.

Российский интернет пойдет по китайскому сценарию? Фото: Wang Zhao/AFP/Getty Images

Однако оба американских IT-гиганта многократно игнорировали претензии российских властей. В мае 2022 года Google выплатил 7,2 млрд рублей за отказ удалять запрещенную в РФ информацию с его ресурсов. При этом он отказался убирать ролики о вторжении России в Украину с YouTube и продолжил игнорировать требования об удалении запрещенной информации, что привело к новым штрафам от российских судов в размере 3 млн и 21 млрд рублей соответственно. Оба штрафа до сих пор не оплачены. Apple также был оштрафован в августе 2023 года на 400 тыс. рублей за отказ удалять подкасты о войне в Украине и также штраф не выплатил.

Станислав Шакиров считает, что и в этот раз компании проигнорируют претензии Роскомнадзора. При этом он допускает, что поисковики "Яндекс" и Google могут удалить VPN-сервисы из своей поисковой выдачи. Кроме того, власти попытаются переориентировать россиян на свои "суверенные" магазины приложений, такие как RuStore, который полностью находится под контролем российских регуляторов.

Власти РФ уже пытались избавиться от популяризации VPN

Шакиров рассказал DW, что прецеденты, когда власти банили ресурсы с инструкциями по обходу ограничений, были и раньше. Например, в 2015 году с этим столкнулась сама Роскомсвобода, когда выпустила свой "Инструментарий по обходу блокировок". Но общественному проекту удалось в 2021 году через суд доказать, что такая информация по российским законам не является запрещенной . Основанием для пересмотра стала позиция Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

На тот момент не было никакой законной возможности ограничить ресурсы, продвигающие VPN. "Но сейчас даже если все сайты, рассказывающие про обходы блокировок, закроют, люди все равно найдут нужную информацию. Инструкции по работе с VPN будут ходить по Telegram, например. Другое дело, если у россиян отпадет надобность в обходе блокировок. Такое может быть, если в России полностью "импортозаместят" Instagram и Facebook, например", - уверен Шакиров.

Рунет повторяет китайский сценарий

По прогнозам технического директора Роскомсвободы, в течение двух ближайших лет Россия повторит путь Китая, где заблокированы публичные и коммерческие VPN. В первую очередь это касается сервисов, которые используют самые простые протоколы. Останутся лишь те VPN, которые целенаправленно работают на российский рынок и борются с цензурой, либо так называемые self-hosted VPN.

Self-hosted - это индивидуальный VPN, для которого пользователь покупает место на хостинге и настраивает свой собственный сервер. Обычно настройка и создание таких VPN - это удел технологических гиков и энтузиастов, но Шакиров говорит, что есть проекты, которые снабжают пользователей инструкцией по их настройке, и в ней может разобраться человек с любым уровнем технической грамотности.

"Таким VPN могут пользоваться 1-2 человека и даже 100. Просто нужно, чтобы это были свои проверенные люди. Так РКН не сможет узнать, через какие сервера все подключается", - объяснил Шакиров. Мазай Банзаев считает, что полностью все VPN в России заблокировать невозможно, потому что ограничения подстегивают разработку новых технологий обхода, а это приводит к тому, что технологическая гонка между регуляторами и разработчиками VPN никогда не закончится.

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