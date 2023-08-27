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Сооснователь "Яндекса" Волож просит ЕС снять с него санкции

Александра Иванова
27 августа 2023 г.

В середине августа Аркадий Волож сделал публичное заявление с осуждением войны России против Украины.

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Сооснователь компании "Яндекс" Аркадий Волож
Аркадий ВоложФото: Sergei Karpukhin/ITAR-TASS/IMAGO

Сооснователь компании "Яндекс", миллиардер Аркадий Волож попросил Евросоюз снять с него санкции, связанные со вторжением РФ в Украину, пишет в воскресенье, 27 августа, газета Financial Times со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с ситуацией.

Официальный запрос, который адвокаты Воложа направили в ЕС, последовал спустя всего несколько дней после того, как 10 августа бизнесмен осудил "варварскую" войну против соседнего государства, развязанную президентом РФ Владимиром Путиным, напоминают журналисты. По их мнению, реакция Брюсселя теперь покажет, "вознаградит ли ЕС известных россиян, которые порвут с Кремлем". Ожидается, что обсуждение этого вопроса состоится в ЕС в сентябре.

Заявление Воложа о войне в Украине

Аркадий Волож 10 августа впервые с 22 февраля 2022 года высказал свою позицию относительно войны в Украине. "Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны", - говорилось в заявлении предпринимателя, которое он передал для обнародования изданию The Bell.

"Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны", - указал Волож. В "Яндексе" комментировать выступление сооснователя компании отказались.

ЕС включил Аркадия Воложа в санкционные списки в июне 2022 года. В своем заявлении с осуждением войны Волож подчеркнул, что после 22 февраля он "понял, что его история с "Яндексом" закончена". После начала войны живущий с 2014 года в Израиле бизнесмен, по собственным словам, сосредоточился на поддержке российских инженеров, "которые решили покинуть страну и начать новую жизнь".

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Сообщение Financial Times о просьбе сооснователя "Яндекса" Аркадия Воложа снять с него санкции ЕС

Russian billionaire pleads for EU sanctions relief after decrying war
www.ft.com
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